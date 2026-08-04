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HLV Kiatisak lên tiếng về cơ hội của Thái Lan tại ASEAN Cup 2026

Hương Ly

TPO - "Zico Thái" cho rằng sẽ tốt nếu tuyển Thái Lan vô địch ASEAN Cup 2026. Còn nếu Thái Lan thất bại, chẳng sao cả vì nhiều cầu thủ trẻ của họ đã có dịp cọ xát.

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"Với sân chơi ASEAN Cup 2026, sẽ rất tuyệt nếu chúng ta giành chiến thắng. Còn không, chẳng sao vì đội tuyển đã nhiều lần vô địch giải đấu này. Mục tiêu của Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 cũng thế", Thairath dẫn lời HLV Kiatisak.

Kiatisak nhận định Thái Lan mang đến ASEAN Cup 2026 đội hình có nhiều cầu thủ trẻ là tín hiệu tốt. Các "Tiểu voi chiến" có dịp cọ xát và hưởng lợi nhiều nhất tại giải đấu số 1 Đông Nam Á. Cụ thể là những tuyển thủ trẻ của Thái Lan như Kakana, Seksan, Teerasak và Yosakorn, đang được HLV Anthony Hudson trao vai trò quan trọng.

"Các tuyển thủ trẻ sẽ phát triển mạnh mẽ từ giải đấu này. Sau đó, họ trở lại CLB, có nền tảng sẵn để phát triển thành những trụ cột của tuyển Thái Lan trong tương lai. Về góc độ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, phải chuẩn bị cho World Cup 2030 từ bây giờ", Kiatisak nhấn mạnh.

Gần đây, các lứa trẻ của tuyển Thái Lan không có thành tích khả quan. Các đội U17, U19 và U20 Thái Lan liên tục thất bại tại đấu trường khu vực. "Zico Thái" nêu góc nhìn về chuyện tại sao thành tích bóng đá trẻ của Thái Lan sa sút mạnh mẽ.

"Cầu thủ trẻ của Thái Lan, không phải họ yếu kém. Vấn đề của các cầu thủ trẻ là thiếu thể lực. Các cầu thủ Thái Lan ở đội tuổi 17, 19 và 20 không nên chờ đến FIFA days để lên đội tuyển. Họ cần được tập hợp ít nhất một lần mỗi tháng. Các đội trẻ Thái Lan cần được đá giao hữu thường xuyên, để cải thiện thể lực, sức bền và giữ nhịp độ thi đấu đỉnh cao", Kiatisak phân tích.

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HLV Hudson của Thái Lan. Ảnh: ﻿FAT.

Kiatisak chia sẻ thêm: "HLV tuyển Thái Lan phải dứt khoát trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Đừng nghĩ họ vẫn còn trẻ, mà ngại triệu tập. Chúng ta từng thấy Chanathip lên tuyển chỉ mới 19 hoặc 20 tuổi, hiện đã 32 tuổi và vẫn thi đấu. Theerathon và Sarach cũng thế, các tuyển thủ đã cống hiến cho đội tuyển hơn 10 năm".

Trước đó, HLV Hudson ấp ủ kế hoạch lớn cho ASEAN Cup 2026. Chiến lược gia người Anh đặt mục tiêu vô địch, do đó muốn triệu tập danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ - hội tụ đầy đủ ngôi sao của Thái Lan. FAT ủng hộ HLV Hudson và lên phương án thuyết phục các CLB tại Thai League "nhả chân" trụ cột. Tuy nhiên, Chanathip và nhiều trụ cột của "Voi chiến" không lên tuyển.

Tại ASEAN Cup 2026, Thái Lan giành 6 điểm sau 2 trận. Đội bóng của HLV Hudson dễ dàng thắng Lào 6-0 và hạ Malaysia 2-0, do đó nắm lợi thế lớn để đứng nhất bảng B.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Hương Ly
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