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Trực tiếp Philippines vs Thái Lan (20h00 ngày 4/8): Thành bại tại trận này

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Về mặt lý thuyết, Philippines vẫn nắm quyền tự quyết nếu thắng cả hai trận còn lại, và cuộc tiếp đón Thái Lan chính là bước ngoặt sinh tử quyết định số phận của họ. Hôm nay, đội tuyển này phải thắng để tự mở ra cánh cửa đi tiếp của mình.

report Philippines cho thấy họ không hề sợ Thái Lan

Trong quá khứ đối đầu, Philippines thắng 1, hòa 2 và thua 2 trên sân nhà. Đây là thành tích không quá lép vế của Philippines so với Thái Lan.

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report Trận này, Thái Lan mặc áo trắng trong khi Philippines sẽ ra sân với trang phục màu xanh truyền thống
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report Đội hình ra sân của Philippines
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report Đội hình ra sân của Thái Lan
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Có một chút bất ngờ khi những chân sút như Teerasak, Yotsakon... không đá chính. Thái Lan ưu tiên thế trận phòng ngự với những cái tên thiên về thủ...

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Thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia đã khẳng định bản lĩnh của Thái Lan tại bảng B ASEAN Cup. Không cần vắt cật lực để tạo nên một tỷ số hủy diệt, đoàn quân của HLV Anthony Hudson chủ động chơi thong dong, vừa đá vừa dưỡng sức cho chặng đường dài.

2 chiến thắng liên tiếp giúp đội bóng xứ Chùa vàng độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm trọn vẹn, mở rộng cánh cửa vào bán kết. Với tư thế của nhà vô địch 7 lần giải đấu, Thái Lan chắc chắn hướng tới một chiến thắng ngay trên sân của Philippines để sớm hoàn tất mục tiêu đi tiếp.

Trái ngược với vị thế vững chắc của Thái Lan, Philippines lại mang đến nhiều thất vọng. Được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc đua kịch tính ở bảng B, họ lại thảm bại 1-4 ngay trận ra quân trên sân nhà trước Myanmar - một đối thủ vốn chỉ dựa vào thể lực và sự nhiệt huyết.

Dù vừa gỡ gạc lại chút niềm tin bằng trận thắng đậm trước Lào, kết quả này chưa đủ để khẳng định sức mạnh của Philippines bởi đối thủ vốn chỉ được coi là đội “lót đường”.

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Dù vẫn kiên trì với chính sách nhập tịch, nhưng không thể phủ nhận chất lượng đội hình hiện tại của Philippines sa sút rõ rệt so với thời kỳ đỉnh cao 2 năm trước. Việc thiếu vắng các ngôi sao gánh đội khiến dàn cầu thủ nội mất đi điểm tựa, dẫn đến lối chơi thiếu kết dính, non nớt kinh nghiệm và rất dễ bị bẻ gãy.

Tuy nhiên, khi một đối thủ tầm trung như Myanmar còn dễ dàng xé lưới Philippines tới 4 lần, thì việc phải đối đầu với một Thái Lan hùng mạnh và già rơ sẽ là thử thách quá tầm đối với đội chủ nhà.

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Đặng Lai
Tiểu Phùng
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