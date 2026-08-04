VFF: Bản lĩnh và sự tự tin đem lại chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trước Indonesia

TPO - Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết những điều chỉnh về nhân sự từ HLV Kim Sang-sik và nỗ lực của các cầu thủ đã tạo nên chiến thắng 3-0 trước Indonesia trên sân Pakansari.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu thắng Indonesia ngay tại sân khách sau 30 năm (ảnh Hữu Phạm)

Ông có bất ngờ với chiến thắng hôm nay của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia. Có vẻ như chúng ta đã chịu nhiều áp lực sau trận hoà với Singapore?

Trước trận đấu cả đội đều xác định đây là trận đấu quyết định để đội có thể đi tiếp vào BK hay không. Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Như ở trận đấu với Singapore ở Mỹ Đình, chúng ta có quá nhiều cơ hội mười mươi nhưng vẫn không ghi được bàn thắng nào. Sau đấy có rất nhiều bài phân tích về các khả năng đi tiếp hay dừng lại của đội tuyển.

Vì vậy ngay trước khi ra sân tôi có nói với cả đội là hãy tự tin vào bản thân chúng ta. Chỉ chúng ta mới quyết định được việc chúng ta có đi tiếp hay không. Nếu chúng ta phát huy được bản lĩnh mà chúng ta đã có thì chúng ta sẽ vượt qua được mọi áp lực và chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Việc đội có chịu áp lực là chuyện rất bình thường. Bản thân tôi tin là đội sẽ chiến thắng, nhưng cũng như nhiều người, tôi thực sự bất ngờ với cách mà chúng ta thắng trận này.

BHL đội tuyển Việt Nam đã đánh giá thế nào về Indonesia, đâu là sự khác biệt đem lại chiến thắng cho chúng ta?

-BHL đánh giá cao và tôn trọng đội chủ nhà. Chúng ta xác định trận đấu không hề dễ dàng vì họ có chuyên môn cao và có được sự hậu thuẫn của CĐV nhà. Nhưng sự khác biệt là bản lĩnh, sự tự tin và sự tôn trọng đối thủ. Ngoài việc thay đổi nhân sự một cách bất ngờ, thì nhờ những điểm đó chúng ta tốt hơn bạn nên chúng ta đã thắng.

Phía trước đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội giành vé vào bán kết khi đối thủ chỉ là Campuchia. Ông có thể cho biết tình hình thể lực và sức khoẻ của các cầu thủ sau trận đấu với Indonesia, cũng như cơ hội của Việt Nam ở trận đấu sắp tới?

-Sau 3 trận đấu, mặc dù phải hoạt động với cường độ rất cao và di chuyển liên tục nhưng rất mừng là tinh thần và thể lực của cả đội đều rất tốt. Việt Anh tuy bị rách mắt nhưng không quá nghiêm trọng và chỉ phải khâu 2 mũi nên sẽ nhanh chóng quay lại. Trận tiếp theo chúng ta sẽ gặp đội tuyển Campuchia ở sân nhà. Chắc chắn đội vẫn thi đấu hết sức tập trung và không chủ quan để có được 3 điểm để giành suất đầu bảng. Tôi và chúng ta tin rằng đội sẽ làm được điều đó.

Đồng hành cùng các ĐTQG từ U23 đến đội tuyển Việt Nam thời gian qua, theo ông đâu là sự khác biệt trong cách cầm quân và xây dựng đội bóng của HLV Kim Sang-sik?

-HLV Kim Sang-sik là một HLV luôn tự tin vào cách vận hành của mình nên rất mạnh dạn thay đổi khi cần thiết. Trận đấu hôm qua là một minh chứng. Ông thường không nói nhiều, vừa đủ để truyền đạt nên luôn tạo một cảm giác rất thoải mái trong đội.

Điều này rất tốt cho tinh thần cầu thủ. Họ luôn yêu quý ông và rất tôn trọng ông. Và điều rất quan trọng là ông có một nhãn quan về chiến thuật rất tốt, đọc đối phương rất nhanh nên luôn có phương án ứng phó thích hợp.

Cảm ơn ông!