Chủ tịch FIFA Infantino triệu tập họp khẩn giữa làn sóng phản đối chưa từng có

TPO - Cuộc khủng hoảng lớn nhất dưới thời Gianni Infantino tiếp tục nóng lên khi Chủ tịch FIFA phải triệu tập các lãnh đạo cấp cao tới Morocco để tìm hướng giải quyết. Động thái này diễn ra sau khi nhiều nhân vật quyền lực của FIFA đồng loạt phản đối kế hoạch bị cho là sẽ làm ảnh hưởng đến tính độc lập của tổ chức.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino quyết định triệu tập cuộc họp khẩn của các lãnh đạo cấp cao FIFA tại Rabat (Morocco) vào ngày 5/8 (giờ địa phương) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise.

Đề xuất này từng hướng tới việc chuyển các hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện của FIFA sang một đơn vị mới có sự tham gia của các nhà đầu tư bên ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn thành viên, UEFA cũng như các quan chức cấp cao của chính FIFA trước khi bị hủy bỏ.

Cuộc họp khẩn được tổ chức sau thêm một ngày sóng gió với người đứng đầu FIFA, khi hàng loạt nhân vật có ảnh hưởng trong bộ máy điều hành công khai bày tỏ quan điểm phản đối.

Đáng chú ý nhất là Arsene Wenger, Giám đốc Phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA. Cựu HLV Arsenal khẳng định ông không hề tham gia xây dựng kế hoạch và chỉ biết đến dự án thông qua các phương tiện truyền thông.

Trong tuyên bố do FIFA phát đi, ông Wenger nhấn mạnh: "Những diễn biến gần đây tại FIFA cần được làm rõ. Tôi không tham gia vào kế hoạch chiến lược này và chỉ biết đến dự án qua truyền thông. Quyết định hủy bỏ dự án là hoàn toàn cần thiết và không có gì phải bàn cãi, bởi tôi luôn tin tưởng vào một FIFA độc lập, phục vụ bóng đá bằng sự tận tâm, minh bạch và chính trực".

Phát biểu của ông Wenger gây chú ý bởi trước đây ông từng nhiều lần ủng hộ các sáng kiến cải tổ của Infantino, trong đó có đề xuất tổ chức World Cup hai năm một lần.

Cựu chiến lược gia người Pháp hiện phụ trách mảng phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, bao gồm phân tích chuyên môn, chương trình đào tạo trực tuyến và hệ thống giải trẻ kể từ năm 2019.

Ngoài ra, ông Wenger cũng nằm trong danh sách 18 quan chức FIFA được UEFA yêu cầu lưu giữ toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ việc, đồng thời cảnh báo khả năng tiến hành các biện pháp pháp lý nếu cần thiết.

Cho đến nay, Carlos Cordeiro - cố vấn cấp cao của Infantino về chiến lược và quản trị toàn cầu - là quan chức FIFA duy nhất từ chức vì vụ việc. Ông gọi đây là "một thỏa thuận tồi tệ đối với bóng đá" và cho rằng dự án sẽ "đem tương lai của bóng đá đi thế chấp".

Hoàng tử Ali tố FIFA gây sức ép

Một trong những chỉ trích gay gắt nhất đến từ Hoàng tử Ali bin Al Hussein, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan.

Ông cho biết FIFA vẫn chưa thanh toán khoản tiền thưởng Jordan được hưởng sau khi giành ngôi á quân FIFA Arab Cup vào tháng 12 năm ngoái.

Theo Hoàng tử Ali, trước thềm trận chung kết World Cup, FIFA đã phát tín hiệu rằng việc công khai ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của ông Infantino sẽ giúp Liên đoàn Bóng đá Jordan thuận lợi hơn trong việc nhận các khoản hỗ trợ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông viết: "Rõ ràng vấn đề thực sự nằm ở ban lãnh đạo. Trong nhiều tháng qua, FIFA đã từ chối hỗ trợ chúng tôi. Chỉ đến khi World Cup diễn ra, tôi mới được thông báo bằng lời rằng nếu công khai ủng hộ ông Infantino thì điều đó sẽ giúp Liên đoàn Bóng đá Jordan rất nhiều.

Tại Jordan, chúng tôi luôn tự hào về các giá trị đạo đức. Chúng tôi đã không ủng hộ ông ấy trước đây và chắc chắn cũng sẽ không làm điều đó bây giờ. Toàn bộ sự việc này chẳng khác nào một hành vi tống tiền và chúng tôi sẽ không khuất phục".

Hoàng tử Ali từng hai lần tranh cử chức Chủ tịch FIFA. Năm 2015, ông thất bại trước ông Sepp Blatter với tỷ lệ phiếu 73-133. Sau khi Blatter từ chức vì bê bối tham nhũng, Ali tiếp tục tranh cử vào năm 2016 nhưng chỉ đứng thứ ba, còn Infantino giành chiến thắng.

Ngoài ra, ông cũng cáo buộc nhiều cổ động viên Jordan dù đã có vé xem World Cup vẫn không được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ. FIFA hiện chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc này.

Tổng thư ký FIFA kêu gọi giữ vững các giá trị cốt lõi

Không chỉ Wenger và Hoàng tử Ali, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom cũng lần đầu công khai bày tỏ sự không đồng tình với dự án trong bản ghi nhớ nội bộ gửi toàn thể nhân viên.

Quan chức người Thụy Điển, vốn được xem là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Infantino, gọi những gì diễn ra trong tuần qua là "một chuỗi sự kiện đáng buồn và đáng lên án".

Grafstrom cho biết: "Rất may dự án đã bị hủy bỏ vĩnh viễn. Tuy nhiên, dù tất cả đều thất vọng, điều đó không nên làm lu mờ những giá trị cốt lõi của FIFA".

Ông cũng kêu gọi toàn bộ nhân viên tiếp tục tập trung vào sứ mệnh phục vụ bóng đá và 211 liên đoàn thành viên, đồng thời khẳng định ban điều hành sẽ bảo vệ đội ngũ nhân sự trước những tác động từ các biến động chính trị hiện nay.

"Con người, những thời điểm bất ổn và những sự việc đáng tiếc rồi sẽ qua đi. Nhưng tổ chức này, sứ mệnh của nó và trách nhiệm đối với bóng đá thế giới sẽ vẫn tiếp tục. Đó là lý do chúng ta phải luôn giữ sự chuyên nghiệp, sự tỉnh táo và bình tĩnh", ông chia sẻ.

Việc những nhân vật vốn được xem là thân cận với Chủ tịch Infantino như Wenger và Grafstrom đồng loạt công khai phản đối cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nội bộ tại FIFA.

Cuộc họp khẩn ở Rabat được kỳ vọng sẽ giúp ban lãnh đạo tìm ra hướng xử lý nhằm ổn định tình hình và khôi phục niềm tin sau một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất dưới thời Chủ tịch Infantino.