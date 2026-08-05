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Kịch bản bảng B ASEAN Cup 2026 trước lượt cuối: 4 đội còn cửa đi tiếp

Đặng Lai

TPO - Chỉ còn 1 lượt trận nữa sẽ khép lại vòng bảng nhưng ở bảng B ASEAN Cup 2026 vẫn còn 4 đội duy trì hy vọng đi tiếp. Về lý thuyết, Thái Lan vẫn còn khả năng bị loại dù là rất nhỏ, trong khi ngay cả Philippines vẫn chưa hết cơ hội dù đá 3 trận đã thua tới 2.

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Đội tuyển Thái Lan coi như đã đặt một chân vào bán kết ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Philippines 1-0 trong trận đấu tối 4/8. Họ bỏ túi 9 điểm trọn vẹn qua 3 trận toàn thắng, không nhận bàn thua nào. Nếu như đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu ở khâu ghi bàn (10) thì Thái Lan là đội đạt thành tích tốt nhất từ đầu giải với 3 trận toàn thắng, nhận 0 bàn thua và chưa rơi điểm nào.

3 trận thắng trước Lào, Malaysia, Philippines đưa Thái Lan chạm tay vào vị trí nhất bảng B. Trận cuối, đội bóng của Anthony Hudson chỉ cần hòa trước Myanmar là giữ chắc ngôi đầu. Thậm chí với lợi thế sân nhà Rajamangala cùng lực lượng vượt trội, việc Thái Lan thắng Myanmar là mục tiêu dễ dàng với họ.

Lúc này, bảng B đang chứng kiến cuộc cạnh tranh giành vé vào bán kết rất khốc liệt, với sự tham gia của Thái Lan, Malaysia, Philippines và Myanmar. Thái Lan vẫn còn khả năng bị loại dù là rất nhỏ. Khả năng Thái Lan bị loại là khi họ thua Myanmar từ 0-4 trở lên, một kịch bản chỉ có trong phim viễn tưởng.

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Thái Lan đang rộng cửa giành vị trí số 1 bảng B trong khi Philippines vẫn chưa hết hy vọng

Trong khi đó, ngay cả Philippines vẫn chưa hết cơ hội dù đá 3 trận đã thua tới 2. Trận cuối, tuyển Philippines đụng tuyển Malaysia. Nhiệm vụ của họ là phải hạ Malaysia với cách biệt tối thiểu 5 bàn, đồng thời Thái Lan thắng Myanmar. Nếu khả năng đó xảy ra, Philippines, Malaysia và Myanmar sẽ cùng kết thúc vòng bảng với 6 điểm và theo luật ASEAN Cup, chỉ số đối đầu sẽ được ưu tiên.

Kết quả đối đầu giữa Philippines, Malaysia và Myanmar được tính đến. Philippines thua Myanmar 1-4, trong khi Myanmar thua Malaysia 1-2. Vậy nên nếu thắng Malaysia với cách biệt 5 bàn trở lên thì Philippines sẽ vượt qua 2 đối thủ còn lại về đối đầu và giành vé đi tiếp cùng Thái Lan.

Để xảy ra cùng lúc các khả năng này là cực kỳ khó. Vậy nên, có thể khẳng định cơ hội dành cho Philippines chỉ còn trên lý thuyết.

Cuộc đua chính vẫn nằm trong tay 2 đội tuyển Malaysia và Myanmar. Do đang kém Malaysia về đối đầu nên Myanmar buộc phải hạ Thái Lan, đồng thời mong Malaysia không thắng Philippines. Mà đó cũng là nhiệm vụ gần như bất khả thi của Myanmar.

Vì vậy, nếu không xuất hiện biến cố, khả năng lớn nhất vẫn là Malaysia đi tiếp với vị trí thứ 2, và đội sẽ tái ngộ Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup năm nay.

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BXH BẢNG B ASEAN CUP 2026

Các kịch bản cho bảng B

Myanmar đi tiếp nếu:

- Thắng Thái Lan

- Hòa Thái Lan, Malaysia thua Philippines

Philippines đi tiếp nếu:

- Thắng Malaysia với cách biệt tối thiểu 5 bàn, đồng thời Thái Lan phải hạ Myanmar

Myanmar đi tiếp nếu:

- Thắng Thái Lan, Malaysia không thắng Philippines

- Hòa Thái Lan, Malaysia thua Philippines

- Thua Thái Lan, Malaysia thua Philippines với chênh lệch từ 4 bàn trở xuống

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Đặng Lai
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