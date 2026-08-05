Cựu HLV Nam Định lần thứ hai dẫn dắt đội tuyển Bờ Biển Ngà

TPO - Liên đoàn bóng đá Bờ Biển Ngà vừa chính thức bổ nhiệm HLV Herve Renard - người từng dẫn dắt CLB Nam Định ở giai đoạn đầu sự nghiệp năm 2004 - làm thuyền trưởng đội tuyển quốc gia. Đây là lần thứ hai nhà cầm quân người Pháp nắm quyền tại đội bóng Tây Phi này.

Liên đoàn bóng đá Bờ Biển Ngà (FIF) hôm 4/8 xác nhận ông Herve Renard đã trở thành tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này. FIF khẳng định việc bổ nhiệm chiến lược gia 57 tuổi thể hiện quyết tâm duy trì và phát triển những thành công của bóng đá Bờ Biển Ngà trên đấu trường châu lục cũng như quốc tế trong những năm qua.

HLV Renard từng giúp Bờ Biển Ngà vô địch châu Phi năm 2015.

Herve Renard không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ Bờ Biển Ngà. Trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2015, ông đã giải cơn khát danh hiệu kéo dài 23 năm cho quốc gia này khi bước lên đỉnh cao nhất tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON). Chiến tích đó giúp ông đi vào lịch sử với tư cách HLV đầu tiên vô địch AFCON với hai đội tuyển khác nhau, sau lần đăng quang cùng Zambia vào năm 2012.

Sự trở lại của chiến lược gia người Pháp diễn ra trong bối cảnh FIF quyết định không gia hạn hợp đồng với HLV Emerse Fae. Dù ông Fae vừa đưa Bờ Biển Ngà lọt vào vòng 32 đội tại World Cup 2026 - thành tích tốt nhất lịch sử của họ tại sân chơi thế giới - nhưng FIF vẫn quyết định tìm kiếm một gương mặt giàu kinh nghiệm hơn cho hành trình dài hạn tiếp theo.

Trước khi tái hợp với Bờ Biển Ngà, Herve Renard vừa trải qua một giai đoạn ngắn đầy biến động. Ông từng làm phương án “chữa cháy” khẩn cấp cho đội tuyển Tunisia tại kỳ World Cup vừa qua, sau khi đội bóng này nhận thất bại 1-5 trước Thụy Điển ở trận ra quân và sa thải HLV Sabri Lamouchi.

Tuy nhiên, Herve Renard cũng không thể giúp Tunisia lội ngược dòng tại bảng đấu khi tiếp tục để thua Nhật Bản và Hà Lan, thủng lưới thêm 7 bàn và trở thành đại diện duy nhất trong số 10 đội bóng châu Phi dừng bước ngay từ vòng bảng.

Dù trải qua kỷ niệm không vui cùng Tunisia, đẳng cấp cùng hồ sơ huấn luyện đồ sộ của Renard tại bóng đá châu Phi vẫn là điều không thể phủ nhận. Bên cạnh hai chức vô địch AFCON cùng Zambia và Bờ Biển Ngà, nhà cầm quân 57 tuổi từng có thời gian làm việc tại Angola, Morocco, Saudi Arabia, cũng như dẫn dắt đội tuyển nữ Pháp tranh tài ở Olympic Paris hai năm trước.

HLV Renard khi làm nhà cầm quân "chữa cháy" cho đội tuyển Tunisia tại World Cup 2026.

Thử thách dành cho cựu HLV Nam Định trong lần trở lại này sẽ đến ngay ở tháng tới, khi Bờ Biển Ngà bước vào chiến dịch vòng loại AFCON. "Bầy voi" sẽ chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ Ghana trên sân nhà, trước khi di chuyển đến làm khách trên sân của Somalia 4 ngày sau đó tại bảng C.

Mục tiêu tối thượng của HLV Herve Renard là chinh phục chiếc cúp vô địch châu Phi thứ ba trong sự nghiệp tại giải đấu diễn ra vào năm sau, được đồng tổ chức bởi Kenya, Tanzania và Uganda.

Theo kế hoạch từ FIF, ông Renard sẽ có mặt tại Abidjan - thành phố lớn nhất của Bờ Biển Ngà - trong ít ngày tới để chính thức bắt tay vào công việc, với hoạt động chính thức đầu tiên là dự buổi họp báo ra mắt giới truyền thông và người hâm mộ.