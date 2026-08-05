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Thể thao

Arsene Wenger cùng nhiều quan chức cấp cao FIFA quay lưng lại với chủ tịch Infantino

Đặng Lai

TPO - Dự án “cổ phần hóa” World Cup không thành đang khiến ghế chủ tịch FIFA của Gianni Infantino lung lay dữ dội. Làn sóng phản đối vị quan chức 56 tuổi này hiện đã lan rộng. Đến cả Tổng thư ký FIFA cùng Giám đốc phát triển toàn cầu cũng quay lưng lại với ông.

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Biến cố bắt đầu khi ông Infantino đề xuất thành lập một đơn vị quản lý quyền thương mại nhằm huy động hàng tỷ USD vốn đầu tư vào các giải đấu World Cup dành cho bóng đá nam, bóng đá nữ. Kế hoạch lịch sử này đã châm ngòi cho một "cuộc nội chiến" nảy lửa kéo dài trong giới quản trị bóng đá.

Dù người đứng đầu FIFA đã phải nhanh chóng lùi bước và gửi lời xin lỗi vì gây ra sự chia rẽ, song động thái ấy vẫn không thể hàn gắn vết nứt nghiêm trọng giữa chính người đứng đầu FIFA với các quan chức chóp bu khác.

Trong một bức thư gửi tới toàn thể nhân viên, Tổng thư ký Mattias Grafstrom đã thẳng thắn gọi những sự kiện vừa qua là "chuỗi biến cố buồn và đáng trách". Mặc dù không trực tiếp nhắc tên Infantino, ông Grafstrom vẫn thừa nhận tổ chức đang "rơi vào một cơn giông tố khó chấp nhận". Ông kêu gọi đội ngũ giữ vững sự chuyên nghiệp và tinh thần để phụng sự 211 liên đoàn thành viên.

Cùng lúc đó, Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, Arsene Wenger, đã công khai quay lưng với Infantino khi tuyên bố: “Tôi chỉ biết đến dự án qua báo chí”, đồng thời khẳng định việc hủy bỏ kế hoạch là “bắt buộc để bảo vệ tính độc lập và minh bạch của FIFA”.

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Tổng thư ký FIFA, ông Grafstrom và chủ tịch Infantino

Phản hồi từ Grafstrom và Wenger được đưa ra sau khi cố vấn cấp cao của Infantino, Carlos Cordeiro, từ chức để phản đối kế hoạch của người đứng đầu FIFA. 2 ngày trước, giám đốc điều hành FIFA, ông Kevin Lamour, cũng lên tiếng chỉ trích Infantino, thậm chí tuyên bố chấp nhận mất việc vì thông điệp của mình.

Chưa dừng lại ở đó, ông Infantino còn chịu áp lực từ các liên đoàn khu vực. Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cùng Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) đồng loạt ra tuyên bố đanh thép rằng họ đã hoàn toàn mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Infantino.

Ngay cả Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vốn thường giữ thái độ ôn hòa cũng chỉ trích kế hoạch của Infantino là "hoàn toàn không thể chấp nhận" và yêu cầu FIFA phải cải tổ sâu rộng. Theo tờ The Times, 3 liên đoàn quyền lực này thậm chí đang cân nhắc phối hợp để làm tê liệt hoạt động của FIFA hoặc tự tổ chức các giải đấu riêng nhằm ép Infantino rời ghế.

Về phía các liên đoàn quốc gia, ít nhất 5 cơ quan quản lý bóng đá tại châu Âu đã chính thức rút lại sự ủng hộ dành cho Infantino trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 3 năm sau. Thậm chí Đan Mạch còn tuyên bố chưa từng có ý định bỏ phiếu cho ông.

Để ứng phó, Infantino liên tục khuếch trương sự ủng hộ từ một số nền bóng đá như Morocco, Qatar, Kuwait hay Sri Lanka trên mạng xã hội. Cho đến thời điểm này, ông vẫn có sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá châu Phi.

Đặng Lai
#FIFA #Infantino #Chủ tịch #bóng đá #phản đối #liên đoàn #Arsene Wenger #World Cup #chủ tịch FIFA

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