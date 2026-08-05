HLV Van Gaal sẽ lần thứ 4 dẫn dắt tuyển Hà Lan?

TPO - HLV kỳ cựu Louis van Gaal vừa khẳng định ông đang cân nhắc khả năng lần thứ 4 ngồi ghế nóng ở đội tuyển Hà Lan. Van Gaal biến mình thành ứng viên sáng giá trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) ráo riết tìm người dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Chiến lược gia sắp bước sang tuổi 75 này từng trải qua 3 giai đoạn dẫn dắt "Cơn lốc màu da cam". Ông đưa đội tuyển Hà Lan giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2014 và tiến vào tứ kết tại World Cup 2022. Sau giải đấu trên đất Qatar, Van Gaal chưa đảm nhận thêm công việc huấn luyện toàn thời gian nào. Ông đã vượt qua căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến và dành thời gian đảm nhiệm vai trò cố vấn cho ban lãnh đạo Ajax Amsterdam.

Kể từ khi Ronald Koeman rời ghế HLV trưởng đội tuyển sau kỳ World Cup 2026 thất bại, KNVB đang khá bế tắc trong việc chọn ứng viên thay thế. Trước bối cảnh đó, Van Gaal đã lên tiếng. Trên tạp chí Voetbal International, ông chia sẻ về tâm nguyện dành cho bóng đá nước nhà:

"Tôi luôn muốn giúp đỡ KNVB, giống như những gì tôi từng muốn cống hiến cho Ajax. Với lực lượng nhân sự như hiện tại, cơ hội giành vinh quang là rất lớn. Tôi tin rằng đội tuyển Hà Lan hoàn toàn có khả năng trở thành nhà vô địch châu Âu hoặc vô địch thế giới. Bởi có tới 95% lực lượng của đội đang thi đấu ở nước ngoài và phần lớn đều khoác áo các CLB hàng đầu", Van Gaal nói.

HLV Ronald Koeman rời đội tuyển Hà Lan sau kỳ World Cup đáng quên

Tuy nhiên, nhà cầm quân lão luyện này cũng xác nhận tính đến thời điểm hiện tại, phía KNVB vẫn chưa hề có bất kỳ liên hệ chính thức nào với ông. Van Gaal cũng không giấu nổi sự kinh ngạc trước việc có khá ít ứng viên mặn mà chèo lái đội tuyển quốc gia. Các nguồn tin cho biết cựu thuyền trưởng Liverpool, Arne Slot, cùng HLV Erik ten Hag, đều từ chối cơ hội tiếp quản vị trí này.

Về phía ghế nóng của tuyển Hà Lan, HLV Ronald Koeman đã từ chức sau khi đội bóng dừng bước trước Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2026. Truyền thông Hà Lan tiết lộ cựu hậu vệ Michael Reiziger đang là ứng viên gần như là duy nhất.

Reiziger là cựu thành viên Barcelona và AC Milan, đang đảm nhận vai trò HLV trưởng đội tuyển U21 Hà Lan. So với Van Gaal, rõ ràng cậu học trò Reiziger bị đánh giá thấp hơn rất nhiều từ tài năng, kinh nghiệm lẫn tiếng nói trong phòng thay đồ.

Dù chưa có động thái chính thức từ KNVB, nhưng tuyên bố của Louis van Gaal vẫn mở ra một kịch bản thú vị cho tương lai của Cơn lốc cam. Tháng 9 tới, tuyển Hà Lan sẽ bước vào trận đấu chính thức tiếp theo tại UEFA Nations League gặp Đức. Sự trở lại (nếu có) của chiến lược gia giàu kinh nghiệm này hứa hẹn sẽ mang đến luồng sinh khí mới cần thiết cho đội tuyển quốc gia.