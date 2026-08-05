Arsenal tăng tốc vụ Bruno Guimaraes, Newcastle có dấu hiệu xuống thang

TPO - Arsenal và Newcastle đã bước vào vòng đàm phán trực tiếp mới về Bruno Guimaraes. Dù đề nghị đầu tiên bị từ chối, khoảng cách giữa hai bên đang thu hẹp, khiến cơ hội để đội bóng London hoàn tất thương vụ này tăng lên đáng kể.

Đàm phán tăng tốc, mức phí bắt đầu lộ diện

Thương vụ Bruno Guimaraes đang chuyển sang giai đoạn thực chất sau nhiều tuần chỉ diễn ra các cuộc trao đổi thông qua bên trung gian. Theo các nguồn tin uy tín tại Anh, Arsenal và Newcastle hiện đã bước vào vòng đàm phán trực tiếp mới, trong bối cảnh cả hai đều tin rằng thương vụ có thể khép lại nếu thống nhất được mức phí chuyển nhượng.

Bruno Guimaraes có thể gia nhập sân Emirates với giá chuyển nhượng trong khoảng 70-80 triệu bảng.

Đề nghị đầu tiên của Arsenal đã bị Newcastle từ chối. Tuy nhiên, phản ứng đó của đội bóng vùng Đông Bắc không đồng nghĩa cánh cửa đã khép lại. Trái lại, đây được xem là diễn biến quen thuộc của những thương vụ lớn, khi đội bán phát đi tín hiệu muốn tối đa hóa giá trị tài sản trước khi bước vào giai đoạn thương lượng quyết định.

Nếu trước đây Newcastle được cho là muốn thu về gần 100 triệu bảng cho đội trưởng của mình, thì các cuộc trao đổi gần nhất cho thấy một thỏa thuận khoảng 70-80 triệu bảng hoàn toàn có khả năng được thông qua. Khoảng chênh lệch giữa yêu cầu của Newcastle và khả năng chi trả của Arsenal vì thế đã thu hẹp đáng kể.

Bruno Guimaraes đã trở lại hội quân cùng Newcastle tại trại huấn luyện ở Tây Ban Nha sau kỳ nghỉ hậu World Cup. Việc tiền vệ người Brazil vẫn tập luyện bình thường cho thấy thương vụ chưa đến giai đoạn hoàn tất, nhưng cũng không làm thay đổi tình hình. Nhiều nguồn tin cho biết cầu thủ 28 tuổi vẫn giữ mong muốn chuyển đến Arsenal, trong khi các cuộc đàm phán giữa hai CLB vẫn tiếp tục diễn ra.

Điểm đáng chú ý nhất ở thời điểm hiện tại không còn là việc Arsenal có quan tâm Bruno Guimaraes hay không, bởi điều đó đã được xác nhận từ nhiều tuần trước. Thay vào đó, câu hỏi lớn là hai CLB sẽ thống nhất mức phí theo cấu trúc nào, cũng như Newcastle sẽ nhượng bộ đến đâu để tránh kéo dài một thương vụ mà chính cầu thủ đã bày tỏ nguyện vọng ra đi.

Bruno Guimaraes có thể thay đổi tuyến giữa Arsenal ra sao?

Việc Arsenal chấp nhận tiếp tục đàm phán sau khi bị từ chối đề nghị đầu tiên cho thấy Bruno Guimaraes không đơn thuần là một phương án bổ sung chiều sâu đội hình.

Tiền vệ người Brazil từ lâu được đánh giá là mẫu cầu thủ toàn diện bậc nhất Premier League. Anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, tiền vệ con thoi hoặc đảm nhiệm vai trò tổ chức lùi sâu. Khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp, thoát pressing và điều tiết nhịp độ giúp Bruno Guimaraes trở thành mắt xích đặc biệt phù hợp với triết lý kiểm soát bóng của HLV Mikel Arteta.

Đây cũng là lý do Arsenal sẵn sàng theo đuổi thương vụ có giá trị lên tới 70-80 triệu bảng, bất chấp đã chi ra khá nhiều tiền cho hai kỳ chuyển nhượng gần đây. Theo nhiều chuyên gia bóng đá tại Anh, Bruno Guimaraes có thể giúp tuyến giữa Arsenal kiểm soát bóng tốt hơn trước các đối thủ áp sát cường độ cao, giúp đội chuyển trạng thái nhanh hơn bằng những đường chuyền xuyên tuyến sắc sảo.

Bản thân cầu thủ này cũng đang trải qua giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp. Mùa giải vừa qua, anh tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh nơi hàng tiền vệ Newcastle, đồng thời đóng góp 9 bàn thắng và 8 kiến tạo trên mọi đấu trường. Tại World Cup 2026, Bruno Guimaraes cũng đá chính cả 5 trận của đội tuyển Brazil và có 4 đường kiến tạo.

Với Arsenal, thương vụ này còn mang ý nghĩa chiến lược. Sau khi giành chức vô địch Premier League, mục tiêu tiếp theo của đội chủ sân Emirates là duy trì vị thế tại giải quốc nội đồng thời tạo bước tiến ở Champions League. Để hiện thực hóa tham vọng đó, Arteta cần nhiều hơn những cầu thủ giỏi chuyên môn; ông cần các thủ lĩnh có kinh nghiệm chinh chiến ở đẳng cấp cao.

Bruno Guimaraes (số 8) đá chính cả 5 trận cho Brazil tại World Cup 2026, có 4 kiến tạo.

Bruno Guimaraes đáp ứng cả hai tiêu chí. Kể từ khi gia nhập Newcastle năm 2022, anh trở thành trung tâm trong lối chơi của Chích chòe, được trao băng đội trưởng và góp công lớn giúp CLB chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc nội bằng chức vô địch League Cup. Tố chất lãnh đạo cùng bản lĩnh ở các trận cầu lớn của tiền vệ Brazil là giá trị bổ sung mà Arsenal đặc biệt coi trọng.

Ở chiều ngược lại, Newcastle vẫn có lý do để cố giữ chân đội trưởng. Hợp đồng của Bruno Guimaraes còn thời hạn hai năm kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm, vì vậy đội chủ sân St James' Park không chịu áp lực phải bán anh ngay lập tức.

Tuy nhiên, khi mong muốn ra đi của cầu thủ đã được thể hiện rõ và hai CLB đã ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp, khả năng vụ chuyển nhượng này được dứt điểm trong những ngày tới đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết.