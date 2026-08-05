Chủ tịch Infantino và FIFA bị tố 'tống tiền'

TPO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan (JFA), Ali Bin Al Hussein, tiết lộ Jordan chưa nhận tiền thưởng từ giải Arab Cup diễn ra từ năm ngoái. Ông gọi đó chẳng khác gì hành vi "tống tiền" từ Chủ tịch Infantino và FIFA.

"FIFA chưa chi tiền thưởng giải Arab Cup cho Jordan. Trong khi đó, họ khoe khoang đang có hàng tỷ USD dự phòng. Nhiều tháng qua, FIFA từ chối giúp đỡ chúng tôi về vấn đề này (tài chính - PV) cũng như các vụ việc khác. Gần đây, tôi nhận được thông tin nếu chúng tôi ủng hộ Infantino, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho Liên đoàn Bóng đá Jordan", Chủ tịch Hussein tiết lộ.

"Người Jordan chúng tôi luôn tự hào về việc gìn giữ các giá trị đạo đức. Chúng tôi đã không ủng hộ Chủ tịch Infantino trước đây và chắc chắn bây giờ cũng thế. Toàn bộ hành vi này không khác gì tống tiền và chúng tôi từ chối thỏa hiệp với Infantino, FIFA", người đứng đầu bóng đá Jordan tuyên bố.

Theo ESPN, FIFA từ chối đưa ra bình luận về những phát biểu của Chủ tịch Hussein.

Ông Hussein (Hoàng tử Ali) từng ứng cử chức chủ tịch FIFA để chống lại Sepp Blatter năm 2015 và sau đó là Infantino. Ông chỉ trích FIFA vì CĐV Jordan bị làm khó dễ để xin visa, đến Mỹ xem World Cup 2026. Bên cạnh đó, chủ tịch JFA thẳng thừng chỉ trích Infantino vì giá vé "đắt đỏ" của World Cup 2026, cùng chi phí thuế khổng lồ mà tuyển Jordan phải gánh chịu do đóng quân tại Mỹ thay vì Canada hay Mexico.

Những ngày gần đây, FIFA chìm vào khủng hoảng vì Chủ tịch Infantino đề xuất dự án cổ phần hóa World Cup. Cụ thể, FIFA muốn bán 21% cổ phần World Cup cho để huy động 4,2 tỷ USD. Một đơn vị tư nhân đã sẵn sàng nhảy vào, mua cổ phần World Cup và được giữ vai trò đồng tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2030.

FIFA giải thích họ huy động 4,2 triệu USD để có thêm quỹ phát triển bóng đá toàn cầu. FIFA yêu cầu 211 Liên đoàn thành viên đồng ý dự án mới và sẽ nhận ngay lập tức ít nhất 20 triệu USD. Bên cạnh đó, FIFA cam kết nâng mức hỗ trợ trong 4 năm tới, từ 10 triệu USD/Liên đoàn lên gấp đôi.

Tuy nhiên, Chủ tịch Infantino và FIFA vấp phản đối dữ dội từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu và châu Á. Liên đoàn Bắc Mỹ (CONCACAF) cũng phản đối Infantino. Ngược lại, Liên đoàn ở châu Phi, Nam Mỹ và châu Đại Dương được cho ủng hộ kế hoạch của FIFA.

Nội bộ FIFA xáo trộn vì dự án này. Cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro của Gianni Infantino tuyên bố từ chức để phản đối FIFA vụ đề xuất bán cổ phần World Cup. Mới đây, HLV Arsene Wenger và nhiều quan chức cấp cao của FIFA cũng quay lưng với Chủ tịch Infantino.