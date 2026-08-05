Campuchia trả 3 tuyển thủ về cho CLB chủ quản trước trận gặp đội tuyển Việt Nam

TPO - Đội tuyển Campuchia đã trả 3 tuyển thủ về cho CLB. Đây là động thái khá bất ngờ khi Campuchia vẫn còn 1 trận đấu ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 vào ngày 7/8.

Theo tờ SppThmey của xứ Angkor, Mat Noron, Sieng Chanthea và Abdel Kader Coulibaly đã trở về đại bản doanh của CLB ngay sau trận Campuchia thắng Timor Leste hôm 3/8 vừa qua. Nếu như toàn bộ đội tuyển Campuchia lên đường sang Việt Nam vào hôm nay (5/8) để chuẩn bị làm khách của chủ nhà thì 3 tuyển thủ trên hội quân cùng CLB chủ quản.

Abdel Kader Coulibaly và Sieng Chanthea bị trả vì không đáp ứng yêu cầu trong khi Mat Noron đang chấn thương. Sở dĩ có động thái này vì Campuchia đã hết cơ hội đi tiếp tại ASEAN Cup 2026. Họ giành 3 điểm sau 3 trận, không còn đủ khả năng cạnh tranh với Singapore và Việt Nam (cùng 7 điểm) và Indonesia (6 điểm, hơn đối đầu).

Đáng chú ý là cả 3 cầu thủ rời đội tuyển Campuchia đều đá tiền đạo. Noron ra sân 15 trận, chưa ghi bàn nào. Kader Coulibaly và Sieng Chanthea ghi tổng cộng 12 bàn cho đội tuyển quốc gia. Họ từng giữ vai trò quan trọng trên hàng công. Nhưng ở ASEAN Cup 2026, vai trò của cả 2 rất mờ nhạt, nếu không muốn nói là gây thất vọng.

Coulibaly 2 năm mới ghi 1 bàn cho đội tuyển Campuchia

Abdel Kader Coulibaly từng là một trong những ngoại binh nhập tịch để lại dấu ấn đậm nét nhất trong lịch sử bóng đá Campuchia. Tiền đạo gốc Bờ Biển Ngà này có nhiều năm thi đấu bùng nổ tại giải VĐQG Campuchia trước khi chính thức khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đóng góp lớn nhất của Coulibaly cho tuyển Campuchia nằm ở khả năng càn lướt, độc lập tác chiến và duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Anh sở hữu thể hình lý tưởng, sức mạnh tranh chấp. Cầu thủ này ghi 3 bàn cho đội tuyển và từng được kỳ vọng có thể giải quyết bài toán thiếu một tiền đạo cắm thực thụ mà bóng đá xứ Chùa tháp mắc phải trong nhiều năm.

Nhưng phong độ của Coulibaly đã sa sút nhanh chóng. 2 năm qua, anh ra sân 5 trận nhưng chỉ đóng góp đúng 1 bàn cho đội tuyển Campuchia. Tại ASEAN Cup 2026, Coulibaly chỉ thi đấu vẻn vẹn 67 phút ở ngày ra quân rồi không được sử dụng phút nào.

Tương tự là trường hợp của Sieng Chanthea. Cầu thủ này đá 2 năm mới ghi 1 bàn và không có đóng góp gì ở ASEAN Cup 2026 cho đội tuyển Campuchia. Có lẽ vì thế mà sau khi để ở nhà Mat Noron, Sieng Chanthea và Abdel Kader Coulibaly thì ban huấn luyện tuyển Campuchia cũng không phải quá lo lắng cho hàng công khi làm khách của đội tuyển Việt Nam.