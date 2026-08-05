Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Campuchia trả 3 tuyển thủ về cho CLB chủ quản trước trận gặp đội tuyển Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Campuchia đã trả 3 tuyển thủ về cho CLB. Đây là động thái khá bất ngờ khi Campuchia vẫn còn 1 trận đấu ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 vào ngày 7/8.

abdel-kader-coulibaly-1.jpg

Theo tờ SppThmey của xứ Angkor, Mat Noron, Sieng Chanthea và Abdel Kader Coulibaly đã trở về đại bản doanh của CLB ngay sau trận Campuchia thắng Timor Leste hôm 3/8 vừa qua. Nếu như toàn bộ đội tuyển Campuchia lên đường sang Việt Nam vào hôm nay (5/8) để chuẩn bị làm khách của chủ nhà thì 3 tuyển thủ trên hội quân cùng CLB chủ quản.

Abdel Kader Coulibaly và Sieng Chanthea bị trả vì không đáp ứng yêu cầu trong khi Mat Noron đang chấn thương. Sở dĩ có động thái này vì Campuchia đã hết cơ hội đi tiếp tại ASEAN Cup 2026. Họ giành 3 điểm sau 3 trận, không còn đủ khả năng cạnh tranh với Singapore và Việt Nam (cùng 7 điểm) và Indonesia (6 điểm, hơn đối đầu).

Đáng chú ý là cả 3 cầu thủ rời đội tuyển Campuchia đều đá tiền đạo. Noron ra sân 15 trận, chưa ghi bàn nào. Kader Coulibaly và Sieng Chanthea ghi tổng cộng 12 bàn cho đội tuyển quốc gia. Họ từng giữ vai trò quan trọng trên hàng công. Nhưng ở ASEAN Cup 2026, vai trò của cả 2 rất mờ nhạt, nếu không muốn nói là gây thất vọng.

Viet nam Campuchia (2).jpg
Coulibaly 2 năm mới ghi 1 bàn cho đội tuyển Campuchia

Abdel Kader Coulibaly từng là một trong những ngoại binh nhập tịch để lại dấu ấn đậm nét nhất trong lịch sử bóng đá Campuchia. Tiền đạo gốc Bờ Biển Ngà này có nhiều năm thi đấu bùng nổ tại giải VĐQG Campuchia trước khi chính thức khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đóng góp lớn nhất của Coulibaly cho tuyển Campuchia nằm ở khả năng càn lướt, độc lập tác chiến và duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Anh sở hữu thể hình lý tưởng, sức mạnh tranh chấp. Cầu thủ này ghi 3 bàn cho đội tuyển và từng được kỳ vọng có thể giải quyết bài toán thiếu một tiền đạo cắm thực thụ mà bóng đá xứ Chùa tháp mắc phải trong nhiều năm.

Nhưng phong độ của Coulibaly đã sa sút nhanh chóng. 2 năm qua, anh ra sân 5 trận nhưng chỉ đóng góp đúng 1 bàn cho đội tuyển Campuchia. Tại ASEAN Cup 2026, Coulibaly chỉ thi đấu vẻn vẹn 67 phút ở ngày ra quân rồi không được sử dụng phút nào.

Tương tự là trường hợp của Sieng Chanthea. Cầu thủ này đá 2 năm mới ghi 1 bàn và không có đóng góp gì ở ASEAN Cup 2026 cho đội tuyển Campuchia. Có lẽ vì thế mà sau khi để ở nhà Mat Noron, Sieng Chanthea và Abdel Kader Coulibaly thì ban huấn luyện tuyển Campuchia cũng không phải quá lo lắng cho hàng công khi làm khách của đội tuyển Việt Nam.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Campuchia #Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #Malaysia #Singapore #Thái Lan #Indonesia #Myanmar #Lào #Kim Sang-sik #Xuân Son #Quang Hải #Hoàng Đức #Hoàng Hên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe