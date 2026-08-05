Khởi động Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026: Bản hùng ca huyền thoại

TPO - Giải Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 sẽ diễn ra trong ba ngày từ 31/12/2026 đến 2/1/2027 tại tỉnh Điện Biên. Sự kiện do UBND tỉnh Điện Biên và Báo Tiền Phong đồng tổ chức, hứa hẹn trở thành điểm hẹn đầu năm mới của hàng nghìn vận động viên trong và ngoài nước.

Mang chủ đề "Bản hùng ca huyền thoại – Legendary Epic Song", Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 không đơn thuần là một sự kiện thể thao mà còn là hành trình kết nối giữa quá khứ hào hùng với khát vọng chinh phục của hôm nay.

Mỗi bước chân trên cung đường Điện Biên là lời tri ân tới các thế hệ cha ông đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", đồng thời lan tỏa tinh thần vượt lên giới hạn bản thân, hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh và giàu khát vọng.

Theo kế hoạch, Giải Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 sẽ mở đăng ký từ ngày 11/8. Giải đấu sẽ diễn ra trong ba ngày từ 31/12/2026 đến 2/1/2027, bao gồm các hoạt động đồng hành ý nghĩa và các nội dung thi đấu chính thức diễn ra vào ngày 2/1/2027.

Các cung đường thi đấu được thiết kế đi qua nhiều địa danh nổi tiếng gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ, kết hợp giữa những di tích lịch sử, không gian văn hóa đặc sắc cùng các thắng cảnh thiên nhiên tiêu biểu như hồ Pá Khoang, cánh đồng Mường Thanh và nhiều tuyến đường đẹp của tỉnh Điện Biên.

Giải đấu được tổ chức với quy mô cấp tỉnh mở rộng, dành cho mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo Điều lệ giải. Ban tổ chức dự kiến thu hút khoảng 5.000 vận động viên, bao gồm các VĐV chuyên nghiệp,VĐV phong trào trong nước và người nước ngoài yêu chạy bộ. Các nội dung tranh tài gồm bốn cự ly 5km, 10km, 21km và 48km, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng tham gia.

Bên cạnh các cự ly thi đấu, giải còn tổ chức chương trình chạy đồng hành nhằm phát động phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng. Dự kiến khoảng 5.000 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân sẽ cùng tham gia, tạo nên không khí sôi động trong những ngày đầu năm mới.

Giải Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 do UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, báo Tiền Phong cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên là đơn vị thực hiện, phối hợp cùng các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Không chỉ hướng tới một giải chạy quy mô lớn, Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch thể thao đặc sắc của Điện Biên, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất lịch sử anh hùng, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế địa phương và đưa Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn của cộng đồng chạy bộ trong nước cũng như quốc tế.