Messi ủng hộ 80.000 euro cho các nạn nhân thảm họa cháy rừng tại Madrid

TPO - Lionel Messi vừa quyên góp 80.000 euro (gần 100.000 USD) giúp chính quyền Madrid khắc phục hậu quả của những vụ cháy rừng tại ngoại ô thành phố này. Hành động ấm áp của siêu sao người Argentina đã nhận được sự tri ân sâu sắc từ người dân Madrid và đông đảo CĐV bóng đá Tây Ban Nha.

Thông tin về khoản đóng góp ý nghĩa được đích thân Chủ tịch Cộng đồng Madrid, bà Isabel Diaz Ayuso, tiết lộ trên mạng xã hội X. Bà gửi lời cảm ơn tới chân sút đang khoác áo Inter Miami, đồng thời khẳng định người dân Madrid luôn sẵn sàng đón chào và dành tặng cựu tiền đạo Barcelona những tràng pháo tay xứng đáng nhất khi anh quay trở lại nơi đây.

Thảm họa cháy rừng cuối tháng 7 vừa qua đã tàn phá hàng chục địa điểm tại Madrid, thiêu rụi 27.000 ha đất.

Số tiền quyên góp của Messi sẽ được chuyển trực tiếp tới nền tảng hỗ trợ vừa được chính quyền Madrid thành lập nhằm phục hồi vùng Sierra Oeste. Đây là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận hỏa hoạn lịch sử tàn phá miền Tây thủ đô Tây Ban Nha. Thảm họa đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới 17 thị trấn và làng mạc, thiêu rụi hơn 27.000 ha đất và buộc hơn 55.000 cư dân phải sơ tán hoặc di dời khẩn cấp.

Sự ủng hộ từ một biểu tượng từng nhiều năm cống hiến cho Barcelona - đại kình địch lớn nhất của Real Madrid - tạo nên làn sóng xúc động trên khắp các diễn đàn thể thao. Lời tri ân của Chủ tịch Ayuso gạt sang một bên những tranh chấp trên sân cỏ để tôn vinh tình hữu nghị và lòng nhân ái.

Messi là một trong số những ngôi sao sân cỏ rất tích cực làm từ thiện.

Trên nền tảng X, hàng ngàn người hâm mộ đã để lại những bình luận cảm kích, ca ngợi Messi là "vĩ đại nhất trên sân cỏ và khiêm tốn nhất ngoài đời thực", đồng thời khẳng định đẳng cấp cùng lòng tốt vượt qua mọi ranh giới hay sự kình địch trong thể thao.

Đây không phải lần đầu tiên siêu sao người Argentina thực hiện những hành động thiện nguyện mang quy mô lớn. Thông qua Quỹ Leo Messi được thành lập từ năm 2007 nhằm hỗ trợ y tế, giáo dục và thể thao cho trẻ em yếu thế, anh liên tục có mặt ở các điểm nóng thiên tai hay khủng hoảng.

Trong đại dịch COVID-19 năm 2020, Messi từng ủng hộ khoảng 550.000 USD mua máy thở cho các bệnh viện tại Argentina, cùng 1,1 triệu USD chia đều cho Bệnh viện Clínic ở Barcelona và các trung tâm y tế khác tại Tây Ban Nha. Anh cũng từng đóng góp 1,1 triệu USD giúp đỡ các nạn nhân trận lũ lụt tàn khốc ở Valencia.

Ngoài ra, trên cương vị Đại sứ thiện chí UNICEF từ năm 2010, thủ quân đội tuyển Argentina đã tiên phong trong các hoạt động cứu trợ nạn nhân động đất tại Haiti, tài trợ chương trình giáo dục cho trẻ em vùng chiến sự Syria, cũng như hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất ở Venezuela cùng sự chung tay của vợ anh, Antonela.

Hành động quyên góp mới nhất dành cho khu vực ngoại ô Madrid một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng tích cực của Messi ngoài phạm vi sân cỏ, cũng như tinh thần sẻ chia mạnh mẽ mà anh đang lan tỏa tới cộng đồng.