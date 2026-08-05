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Thể thao

Truyền thông Indonesia ‘bắt lỗi’ HLV Herdman, yêu cầu thay đổi sau trận thua tuyển Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Theo CNN phiên bản tiếng Indonesia, ở trận quyết chiến với Singapore vào ngày 7/8, đội tuyển xứ vạn đảo "cần trở lại với đội hình xuất phát như trong trận thắng Campuchia". Vì với đội hình xuất phát này, Indonesia đã chứng tỏ khả năng thi đấu tốt nhất...

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"Sau thất bại thảm hại trước Việt Nam tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Cup 2026), HLV John Herdman đang đối mặt với sức ép lớn trong việc ổn định bộ khung thi đấu. Để chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo gặp Singapore, đội tuyển Indonesia cần chấm dứt các thử nghiệm nhân sự mạo hiểm và quay trở lại với công thức từng giúp họ hủy diệt Campuchia 5-1 ở trận ra quân", CNN mở đầu.

Theo ấn phẩm này, trận thắng Campuchia đã mang lại cho HLV Herdman "công thức" chuẩn nhất để duy trì bộ khung cho Garuda. "Ở trận mở màn gặp Campuchia, HLV Herdman tung ra sân lực lượng tối ưu với thủ môn Nadeo Argawinata cùng bộ ba trung vệ Shayne Pattynama, Rizky Ridho, Sandy Walsh.

Tuyến giữa do Marc Klok, Thom Haye, Ivar Jenner kiểm soát, kết hợp hai biên Eliano Reijnders - Dony Tri Pamungkas và bộ đôi tiền đạo Beckham Putra - Mitchell Baker. Đội hình này duy trì sự cân bằng hoàn hảo giữa công và thủ, giúp Indonesia làm chủ thế trận, dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một trước khi ấn định thắng lợi đậm đà 5-1".

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Theo CNN, hàng thủ Indonesia bị xáo trộn khiến họ liên tục thủng lưới trước Việt Nam

Tuy nhiên, những thử nghiệm liên tiếp ở hai lượt trận sau đã bộc lộ nhiều vướng mắc. Trước Timor Leste, việc xáo trộn đội hình khiến Indonesia thi đấu bế tắc trong hiệp một và chỉ có thể thắng 3-0 nhờ sự thay đổi người ở hiệp hai.

Đỉnh điểm thất vọng diễn ra ở cuộc đối đầu với Việt Nam. CNN nhận định: "Dù đưa nhiều trụ cột trở lại, song những xáo trộn vị trí khiến hệ thống phòng ngự bị xé nát. Đội bóng xứ vạn đảo nhận hai bàn thua sớm ở phút thứ 6 và 14, trước khi chịu gục ngã chung cuộc với tỷ số 0-3. Sự xuất hiện của Ragnar Oratmangoen cũng không giúp ích nhiều cho hàng công.

Thực tế chứng minh, sơ đồ ở trận thắng Campuchia vẫn là phương án vận hành hiệu quả nhất của Indonesia. Việc xếp Rizky Ridho đá trung vệ chính giữa giúp hàng thủ chắc chắn hơn, trong khi Beckham Putra xứng đáng được đá chính nhờ khả năng tạo đột biến trên hàng công. Đội hình ở trận ra quân vẫn chứng tỏ khả năng cân bằng giữa phòng ngự và tấn công".

Ấn phẩm xứ vạn đảo cho rằng để thắng Singapore và tiến xa ở giải đấu năm nay, HLV Herdmann phải "trở lại với bộ khung chiến thắng". "HLV John Herdman cần dừng ngay các cuộc thử nghiệm vô ích để đưa Indonesia trở lại với đội hình như trận ra quân. Đó là bộ khung đã chứng minh được sức mạnh thực sự", trang tin hàng đầu của Indonesia kết luận.

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Đặng Lai
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