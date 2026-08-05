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Thể thao

Nghi vấn dùng ‘áo ngực độn’ ăn gian khí động học gây tranh cãi tại Tour de France nữ

Đặng Lai

TPO - Tour de France Femmes - giải đua xe đạp nữ danh giá nhất hành tinh - đang xuất hiện một tranh cãi hy hữu. Một số đội đua cáo buộc các tay đua của đối thủ sử dụng áo ngực độn đặc biệt nhằm gian lận ưu thế khí động học để chiếm lợi thế trên đường đua.

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Trong môn đua xe đạp đỉnh cao, lực cản không khí chính là "kẻ thù" lớn nhất ngăn cản tốc độ. Chỉ cần giảm thiểu một phần nhỏ diện tích tiếp xúc hoặc làm mịn luồng gió lướt qua cơ thể, tay đua đã có thể tiết kiệm những giây quý giá.

Cáo buộc tại Tour de France Femmes cho rằng một số đội đua đã lợi dụng các loại áo ngực thể thao được gia công hoặc đệm lót đặc biệt, tạo ra hình dáng vòm ngực tối ưu nhằm hướng luồng không khí chảy qua rãnh ngực và bụng một cách mượt mà nhất. Nghiên cứu cho thấy các VĐV dùng những loại áo này sẽ giảm lực cản được 3,6% so với loại áo thông thường.

Bào chữa cho nghi vấn này, không ít ý kiến cho rằng các lớp đệm ngực thực chất chỉ phục vụ mục đích bảo vệ an toàn, giảm chấn thương cho VĐV nữ khi xảy ra va chạm nguy hiểm trên đường đua. Tuy nhiên, giới phân tích kỹ thuật và nhiều đối thủ cạnh tranh lại khẳng định đây là một thủ thuật tinh vi nhằm lách luật.

Khi các miếng đệm được thiết kế theo hình dạng định sẵn để biến vùng ngực thành một "tấm chắn gió" tự nhiên, nó đã vượt xa chức năng trang phục lót thông thường và trở thành một thiết bị hỗ trợ khí động học trá hình.

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Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI) đang cân nhắc vấn đề này. UCI vốn nổi tiếng với những quy định cực kỳ nghiêm ngặt về thiết bị thi đấu. Theo luật hiện hành, UCI cấm tất cả các vật dụng hoặc phụ kiện thêm vào trang phục thi đấu nếu mục đích duy nhất của chúng là tạo ra lợi thế khí động học mà không mang giá trị bảo vệ thực chất. Họ chưa đưa ra bất cứ thay đổi nào về luật lệ nhưng tại Tour de France Femmes, một quy định tạm thời đã được đưa ra là tất cả các tay đua phải tiến hành kiểm tra trang phục 10 phút trước giờ thi đấu.

Tranh cãi về "áo ngực độn" đang đẩy các trọng tài và quan chức giải đấu vào thế khó: làm thế nào để phân định ranh giới giữa một chiếc áo lót thể thao hỗ trợ VĐV nữ và một "vũ khí gian lận" công nghệ cao?

Sự việc không chỉ làm gián đoạn bầu không khí chuyên môn của Tour de France Femmes mà còn mở ra một chương mới trong cuộc chiến chống "gian lận công nghệ" ở bộ môn xe đạp.

Trong bối cảnh công nghệ thể thao ngày càng phát triển tinh vi, mọi chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể VĐV đều có thể bị biến thành lợi thế cạnh tranh. Nhiều chuyên gia dự báo UCI sẽ sớm ban hành các đợt kiểm tra trang phục gắt gao hơn, thậm chí đưa ra bộ tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết đối với đồ lót thi đấu của các nữ cua-rơ.

Đặng Lai
#Tour de France #áo ngực độn #gian lận khí động học #xe đạp nữ #UCI #công nghệ thể thao #đua xe đạp

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