Khát vọng xuyên Việt của gã lữ hành

TP - Hành trình đạp xe 927km xuyên Việt không chỉ là thử thách thể lực, mà còn giúp người đàn ông đam mê dịch chuyển có những trải nghiệm quý giá, rèn luyện ý chí và kiến tạo những sản phẩm du lịch độc đáo.

Tôi gặp anh Nguyễn Quang Thắng (SN 1970, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa) tại một quán cà phê khi anh vừa trở về sau chuyến công tác tại Quảng Trị. Ngồi trước mặt tôi là người đàn ông 55 tuổi, rắn rỏi, làn da rám nắng nhưng ánh mắt sáng tràn đầy năng lượng. Câu chuyện giữa chúng tôi trở nên gần gũi hơn khi anh say sưa kể về niềm đam mê đạp xe và hành trình xuyên Việt 927km từ Huế đến Trà Cổ (Quảng Ninh) mà anh vừa hoàn thành đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Từ thú vui đến hành trình xuyên Việt

“Chân mình là dân lữ hành mà, phải ngồi một chỗ thì tù túng lắm”, anh Thắng khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm, nhớ về một giai đoạn toàn xã hội bị “đóng băng” vì đại dịch COVID-19. Lúc bấy giờ, không ít người rơi vào trạng thái khủng hoảng. Đó cũng là lúc chiếc xe đạp xuất hiện mở ra một chương mới trong cuộc đời anh với đầy những thử thách những cũng tràn ngập đam mê.

Đầu năm 2021, anh Thắng chính thức bắt đầu làm quen với môn xe đạp thể thao. Chiếc xe đạp trở thành người bạn đồng hành với anh trong những ngày phố xá vắng lặng. Mỗi sáng, người đàn ông ấy lại ra khỏi nhà với chiếc xe đạp, đi hết cung đường từ nhà (phường Nha Trang) ra đến đèo Lương Sơn (phường Bắc Nha Trang) và trở về với tổng chiều dài hơn 20km.

Hồi đầu, đạp xe đối với anh Thắng chỉ đơn giản là để rèn luyện sức khỏe và tránh sự tù túng khi phải ngồi ở nhà chống dịch. Nhưng rồi, anh nhận ra mình nghiện bộ môn đạp xe, nghiện cảm giác chinh phục những cung đường lúc nào không hay. Sau vài tháng làm quen với những chặng ngắn quanh Nha Trang, khát khao chinh phục đường dài bằng xe đạp trỗi dậy mạnh mẽ trong anh. Anh muốn đi để nhìn thấy quê hương phát triển, đi để thỏa niềm đam mê dịch chuyển của một người gắn bó với ngành du lịch suốt hơn 30 năm.

Chuyến đi đầu tiên, từ Nha Trang ra Huế dài hơn 600km, anh Thắng thực hiện trong vòng 4 ngày. Ban đầu, anh Thắng chỉ đạp xe một mình, nhưng rồi có thêm một vài người bạn trong nhóm đạp xe của anh bất ngờ nhập cuộc khi theo dõi hành trình anh cập nhật trên mạng xã hội. Sau này, anh Thắng thực hiện thêm những chuyến đi dài ngày khác. Đó là chặng đường 350 km từ Mỹ Tho - Đất Mũi Cà Mau mất tới 2 ngày. Để nối liền mạch hành trình từ Huế đến Mũi Cà Mau, anh Thắng tiếp tục cùng với chiếc xe đạp của mình chinh phục chặng đường 500km từ Nha Trang - Mỹ Tho trong vòng 3 ngày.

Sau khi lỡ hẹn với hành trình xuyên Việt vào dịp 30/4 vừa qua vì công việc bận rộn, anh Thắng quyết tâm phải thực hiện bằng được chuyến đi vào dịp 2/9. “Đạp xe xuyên Việt là kế hoạch được tôi ấp ủ từ lâu. Nếu không thực hiện vào đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thì tôi nghĩ sẽ không có thời điểm nào ý nghĩa hơn như thế nữa”, anh Thắng nói.

Thực hiện nỗi ấp ủ của mình, ngày 28/8, anh Thắng bắt đầu chuyến đi từ Kỳ Đài - Huế. “Đúng 10h45 sáng mình xuất phát tại Kỳ Đài - Huế, vượt qua chặng đường 164 km giữa trời trưa nắng gắt và 60 km trong bóng tối. Dù mệt, nhưng tình cảm nồng hậu của anh em du lịch Huế, Quảng Trị đã tiếp thêm sức mạnh”, đó là những dòng đầu tiên anh Thắng ghi vào nhật ký hành trình xuyên Việt.

Giữa chặng đường, anh Thắng phải đối mặt với cơn bão đang hoành hành ở miền Trung. Gió giật mạnh, mưa như trút, cây cối đổ ngổn ngang. Có đoạn đường chỉ 50km nhưng anh phải mất đến 4 tiếng đồng hồ, dù vậy chưa bao giờ anh Thắng chùn bước. Những người bạn của anh khuyên anh nên dừng lại nhưng anh Thắng chỉ có duy nhất một suy nghĩ “kế hoạch đã định rồi thì không được bỏ”.

Đúng 14h30 ngày 2/9, bánh xe của anh Thắng lăn đến cột mốc số 0 - mũi Tràng Vỹ, Trà Cổ (Quảng Ninh). “Tôi cảm thấy rất sung sướng và tự hào khi tôi đã đến nơi đúng vào ngày 2/9. Khi kế hoạch đã đề ra, dù khó khăn tôi cũng phải làm cho bằng được”, anh Thắng chia sẻ.

Anh Nguyễn Quang Thắng bắt đầu hành trình xuyên Việt 927km từ Kỳ Đài, Huế Ảnh: NVCC

Lên kế hoạch tỉ mỉ

Theo anh Thắng, dù là chặng đường ngắn hay hành trình dài thì cũng đòi hỏi phải có kế hoạch và sự tính toán chi li, tỉ mỉ.

Tư duy này được anh Thắng áp dụng trực tiếp vào công việc. “Với tôi, đạp xe không chỉ để rèn ý chí, sự kiên trì mà còn cho mình khả năng tính toán, xử lý sự cố linh hoạt. Đặc biệt, với một người đang điều hành doanh nghiệp như tôi thì luôn luôn phải tính đến các phương án dự phòng cho các tình huống có thể xảy ra”, anh Thắng chia sẻ.

Hành trình chinh phục những cung đường đối với anh Thắng còn là một cuộc khảo sát thị trường sống động. “Có người đạp xe để sống chậm, nhưng công việc của tôi không cho phép điều đó. Đối với tôi, mỗi một chặng đường là bài học quý, mình có thể đưa ra vận dụng vào công việc lữ hành bất cứ khi nào”, anh Thắng cho hay.

Việc tự mình đạp xe qua các cung đèo như: Khánh Lê (Khánh Hòa), Sông Pha (Lâm Đồng), Phượng Hoàng (Đắk Lắk) và chinh phục đỉnh Hòn Bà (Khánh Hòa) nhiều lần đã giúp anh Thắng có cái nhìn thực tế về địa hình, cơ sở vật chất và tiềm năng tổ chức tua.

“Đại sứ du lịch di dộng”

Điều đặc biệt, trong từng chuyến đi của anh Thắng luôn có lá cờ với một mặt là logo Du lịch Việt Nam, một mặt là logo Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tung bay sau yên xe đạp. Anh Thắng cùng với chiếc xe đạp của mình giống như “đại sứ du lịch di động”, quảng bá hình ảnh Việt Nam tươi đẹp và một Nha Trang năng động không chỉ qua lời nói, mà qua chính trải nghiệm của anh.

Anh Nguyễn Quang Thắng sinh năm 1970, trú phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Anh hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Tictour. Trong nhiều năm, doanh nghiệp của anh đã góp phần đưa hàng chục nghìn du khách đến với Nha Trang, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đến du khách trong nước và quốc tế.

Mỗi một chặng đường, mỗi một vòng quay của bánh xe đạp không chỉ là thử thách về thể lực mà còn minh chứng cho nghị lực và khát vọng vươn lên. Không chỉ dừng lại ở hành trình đạp xe xuyên Việt, anh Thắng còn có kế hoạch trong một ngày gần nhất sẽ chinh phục “tứ đại đỉnh đèo” ở vùng núi phía Bắc và xa hơn là các hành trình đạp xe xuyên quốc gia như Việt Nam - Thái Lan - Campuchia.

Anh Thắng còn ấp ủ dự định thành lập một Câu lạc bộ xe đạp Thể thao - Du lịch tại Nha Trang, quy tụ những người cùng đam mê.