Nhiều VĐV ‘bốc hơi’ sau khi tham dự Đại hội Thể thao lớn thứ 3 thế giới

TPO - Ngay sau khi kết thúc Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) tại Glasgow, Scotland, một làn sóng bất ổn đang khiến những nhà quản lý thể thao thế giới đau đầu. Nhiều VĐV của các đoàn châu Á và châu Phi đã trốn khỏi đoàn để xin tị nạn tại Scotland.

Theo thông tin từ Đơn vị cảnh sát Scotland, các cơ quan chức năng đang tích cực xác minh hoàn cảnh và tung tích của những VĐV đến từ 2 đoàn Pakistan và Uganda. Truyền thông Uganda đưa tin có ít nhất 4 trong tổng số 6 võ sĩ thuộc đội tuyển quyền Anh nước này đã bỏ trốn khỏi đại bản doanh trước chuyến bay rời Scotland.

Thậm chí, một VĐV trong số đó đã chủ động liên hệ với báo chí xác nhận ý định xin cư trú chính trị tại Scotland. Tương tự, phía Pakistan cũng xác nhận một võ sĩ quyền Anh của họ đã hoàn toàn mất liên lạc và bỏ lỡ chuyến bay trở về quê nhà cùng ngày.

Cảnh sát Scotland đang tích cực truy tìm nhóm VĐV này. Họ cảnh báo rằng nếu không trình diện, các VĐV sẽ chịu lệnh trừng phạt nghiêm khắc theo luật Scotland. “Các cuộc điều tra đang được tiến hành. Chúng tôi sẽ liên lạc với Bộ Nội vụ để tìm hiểu vấn đề”, đại diện cảnh sát xác nhận.

Một cuộc thi tại Commonwealth Games 2026

Hiện tượng các VĐV "bốc hơi" sau khi tham dự các sự kiện thể thao lớn không phải là điều mới mẻ, nhưng mức độ ngày càng gia tăng đang đặt ra dấu hỏi lớn về công tác quản lý. Từ 2014, gần như sau mỗi kỳ Đại hội Thịnh vượng chung là các đoàn sẽ lại rơi rớt VĐV.

Đau đầu nhất là kỳ 2018 tại Australia. Ngay cả khi giải đấu đã kết thúc được cả tháng, chính quyền vẫn phải truy tìm khoảng 50 VĐV của các đoàn châu Á và châu Phi. Thậm chí trong số này có cả quan chức thể thao. Chưa dừng lại ở đó, có tới 190 người khác chính thức nộp đơn xin tị nạn để ở lại Australia.

Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung là sự kiện thể thao đa môn quốc tế dành riêng cho các VĐV đến từ các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh (Commonwealth of Nations). Đại hội này được tổ chức 4 năm một lần. Nó được ghi nhận là giải đấu đa môn có quy mô lớn thứ 3 thế giới, chỉ đứng sau Olympic và Á vận hội. Trong số những nhà vô địch Commonwealth Games có rất nhiều chủ nhân HCV Thế vận hội.