Nguyễn Anh Minh lọt top golfer đáng xem nhất US Amateur 2026

TPO - Trước thềm US Amateur 2026, Nguyễn Anh Minh được Ban tổ chức đưa vào danh sách những golfer đáng chú ý, bên cạnh đương kim vô địch Mason Howell và nhiều tuyển thủ nghiệp dư hàng đầu thế giới. Đây là sự ghi nhận cho phong độ ổn định của golfer số một Việt Nam trước một trong những thử thách lớn nhất mùa giải.

US Amateur lần thứ 126 năm 2026 quy tụ 312 golfer nghiệp dư xuất sắc nhất thế giới, tranh tài tại hai sân golf giàu truyền thống của bang Pennsylvania (Mỹ) là Merion Golf Club (East Course) và Philadelphia Country Club.

Trong đó, Merion là sân đấu chính, từng nhiều lần đăng cai các giải Major và ghi dấu mốc lịch sử khi huyền thoại Bob Jones hoàn tất Grand Slam vào năm 1930.

Khác với hơn 5.100 golfer phải trải qua hệ thống vòng loại Local Qualifying và Final Qualifying diễn ra trong tháng 6 và tháng 7 trên khắp nước Mỹ, Nguyễn Anh Minh giành vé tham dự US Amateur 2026 bằng suất đặc cách nhờ vị trí trên Bảng xếp hạng Golf Nghiệp dư Thế giới (WAGR).

Golfer số một Việt Nam, hiện xếp hạng 27 thế giới, đáp ứng điều kiện tham dự khi duy trì thứ hạng trong Top 100 WAGR tại thời điểm chốt danh sách vào ngày 27/5. Đây là thành quả xứng đáng sau chuỗi phong độ ổn định của Anh Minh tại hệ thống NCAA thời gian qua.

Không chỉ góp mặt ở giải đấu danh giá nhất của làng golf nghiệp dư thế giới, Nguyễn Anh Minh còn được Ban tổ chức US Amateur đưa vào danh sách những gương mặt đáng chú ý nhất giải. Golfer Việt Nam xuất hiện cùng đương kim vô địch Mason Howell, nhiều thành viên tuyển Walker Cup và các nhà vô địch của hàng loạt giải nghiệp dư lớn trên thế giới, cho thấy sự ghi nhận đối với tài năng trẻ sinh năm 2007.

Hành trình của Anh Minh sẽ bắt đầu bằng vòng đấu gậy (Stroke Play) 36 hố. Sau hai vòng đấu, chỉ 64 golfer có thành tích tốt nhất mới giành quyền bước vào vòng Match Play (đối kháng) - giai đoạn đấu loại trực tiếp diễn ra từ ngày 12 đến 16/8 để xác định nhà vô địch.

Đó cũng là mục tiêu quan trọng nhất của Nguyễn Anh Minh tại US Amateur 2026. Hai lần tham dự liên tiếp vào các năm 2024 và 2025 đều khép lại ở vòng Stroke Play, nhưng những trải nghiệm quý giá cùng quá trình thi đấu quốc tế liên tục đã giúp golfer Việt Nam trưởng thành đáng kể.

Với bản lĩnh được tôi luyện qua những giải đấu hàng đầu thế giới, cùng phong độ ổn định và vị thế ngày càng được khẳng định trên bảng xếp hạng WAGR, Nguyễn Anh Minh được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên vượt qua vòng đấu gậy để góp mặt tại Match Play, qua đó tạo nên cột mốc mới cho golf Việt Nam ở đấu trường US Amateur.