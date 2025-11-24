Vinh danh các nhà vô địch Giải Bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội

Vòng chung kết Giải Bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội lần thứ XIX đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của đội nam Tiểu học Vinschool Times City và đội nữ Tiểu học Vinschool Metropolis. Giải đấu không chỉ tôn vinh những pha bóng mãn nhãn mà còn khẳng định tinh thần đồng đội, niềm đam mê thể thao và khát khao chinh phục thử thách của các “ngôi sao nhí” Hà Nội.

Chiều 23/11, tại Hà Nội, lễ bế mạc và trao giải vòng chung kết Giải Bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội lần thứ XIX - Cúp Nestlé MILO 2025 diễn ra trong bầu không khí sôi động, hào hứng lan tỏa. Sự kiện do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội tổ chức, đã tôn vinh những màn trình diễn ấn tượng của các “vận động viên nhí” suốt mùa giải.

Tới tham dự chương trình có Nhà văn nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng ban tổ chức Giải; Nhà báo Phan Việt Hùng- Phó Tổng Biên tập thường trực Ban Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Giải; bà Trần Thị Lan Phương- Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; ông Nguyễn Sơn Tùng - Phó Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội; ông Mai Thế Hưng - Giám đốc Đối ngoại Công ty Cổ phần Động Lực - Nhà Tài trợ bóng thi đấu chính thức của Giải; nhà giáo Hồ Hồng Anh - Hiệu trưởng trường Tiểu học I-sắc Niu - tơn;…, cùng các thầy cô, phụ huynh và đông đảo các đội bóng.

Tại vòng chung kết, các đội bóng đã thi đấu hết mình và nhận được những phần thưởng xứng đáng. Ở nội dung nam, Tiểu học Vinschool Times City lên ngôi vô địch sau những pha bóng ấn tượng, trong khi đội nữ Vinschool Metropolis cũng xuất sắc giành ngôi cao nhất.

Giải nhì thuộc về đội nam Vinschool Metropolis và đội nữ Khương Mai, còn giải ba được trao cho các đội nam Vinschool Smart City và Alaska, đội nữ Vinschool Smart City và Thanh Xuân Trung.

Bên cạnh đó, các giải phong cách đã tôn vinh những màn trình diễn đẹp mắt và tinh thần fair-play, với Giải Phong cách MILO thuộc về đội nam Nguyễn Siêu và đội nữ Thái Thịnh, Giải Phong cách Động Lực thuộc về đội nam Ngôi Sao Hoàng Mai và đội nữ I-sắc Niu-tơn.

Trong khi đó, hai cá nhân xuất sắc nhất giải đấu là Ngô Quang Tùng, số 8 đội nam Vinschool Times City và Phùng An Nhiên, số 4 đội nữ Vinschool Metropolis, những gương mặt đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng trên sân.

Giải Bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội - Cúp Nestlé MILO 2025 một lần nữa khẳng định sân chơi thể thao bổ ích, giúp các em học sinh phát triển thể chất, tinh thần đồng đội và niềm đam mê bóng rổ ngay từ lứa tuổi tiểu học. Niềm vui chiến thắng của các đội vô địch, cùng những nỗ lực của tất cả các vận động viên, hứa hẹn sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ “ngôi sao nhí” tiếp theo.