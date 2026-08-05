Arsenal chiêu mộ Vinicius Jr có thể là 'bom tấn' lớn nhất lịch sử Premier League?

TPO - Không phải mức phí chuyển nhượng, mà vị thế của Vinicius Junior tại Real Madrid mới là yếu tố khiến thương vụ này trở nên đặc biệt. Chưa từng có CLB Anh nào đủ sức kéo một ngôi sao số một rời sân Bernabeu khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Vinicius Junior đang ở đỉnh cao phong độ trong màu áo Real Madrid.

Việc Arsenal quan tâm và tiến gần tới việc chiêu mộ Vinicius Junior là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi ngoạn mục của đội bóng dưới thời HLV Mikel Arteta.

Khi chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp quản "Pháo thủ" vào tháng 12/2019, Arsenal vẫn còn loay hoay tìm lại vị thế. Chỉ sau vài năm, họ đã trở thành nhà vô địch Premier League và đủ sức cạnh tranh chữ ký của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Thương vụ vẫn còn nhiều rào cản để trở thành hiện thực. Tuy nhiên, việc Arsenal có thể bước vào cuộc đua giành Vinicius đã cho thấy sự thay đổi về vị thế của đội bóng thành London. Nếu thành công, đây không chỉ là bản hợp đồng lớn nhất lịch sử Arsenal mà còn có thể là thương vụ mang tính biểu tượng nhất trong 34 năm tồn tại của Premier League.

Xét về giá trị chuyển nhượng, Vinicius nhiều khả năng sẽ không phá kỷ lục 125 triệu bảng mà Liverpool chi ra để chiêu mộ Alexander Isak. Nguyên nhân là hợp đồng của tiền đạo người Brazil với Real Madrid chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm sau.

Tuy nhiên, điều khiến thương vụ này trở nên đặc biệt không nằm ở mức phí, mà ở chính đội bóng bán cầu thủ.

Real Madrid gần như không bán những ngôi sao số một

Điều khiến thương vụ Vinicius trở nên đặc biệt không nằm ở mức phí chuyển nhượng, mà ở chính đội bóng bán cầu thủ.

Real Madrid gần như không bao giờ để những ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ và độ tuổi sung sức ra đi. Theo dữ liệu của Transfermarkt, kể từ năm 1992, đội bóng Hoàng gia đã chi ròng khoảng 153 triệu bảng để mua cầu thủ từ Premier League. Chỉ có Barcelona (163 triệu bảng) có mức chi ròng cao hơn, trong khi Bayern Munich đứng thứ ba với 87 triệu bảng.

Ba thương vụ lớn nhất mà Real Madrid thực hiện với các CLB Anh đều là những ngôi sao số một của Premier League chuyển tới Bernabeu: Eden Hazard từ Chelsea năm 2019 (103 triệu bảng), Gareth Bale từ Tottenham năm 2013 (87 triệu bảng) và Cristiano Ronaldo từ Manchester United năm 2009 (81 triệu bảng).

Ở cả ba trường hợp, các CLB chủ quản đều không muốn bán, nhưng cuối cùng phải chấp nhận trước quyết tâm khoác áo Real Madrid của chính các cầu thủ.

Eden Hazard là thương vụ từ Premier League đắt giá nhất lịch sử Real Madrid.

Ngược lại, những cầu thủ Real Madrid bán sang Premier League hiếm khi còn giữ vai trò không thể thay thế. Casemiro được đánh giá đã qua thời kỳ đỉnh cao khi gia nhập Manchester United ở tuổi 30. Alvaro Morata đến Chelsea khi chưa bao giờ được xem là trung phong số một trong kế hoạch dài hạn của Real Madrid.

Arsenal cũng từng thành công với Mesut Ozil năm 2013 bằng bản hợp đồng trị giá 42 triệu bảng. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức được bán sau mùa giải có 26 pha kiến tạo, nhằm giúp Real Madrid cân đối tài chính để hoàn tất thương vụ Gareth Bale.

Tương tự, Angel Di Maria rời Bernabeu sang Manchester United năm 2014 chỉ ba tháng sau khi được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League, nhưng cũng là để Real có thêm nguồn lực chiêu mộ James Rodriguez và Toni Kroos.

Vinicius Jr có thể tạo nên bước ngoặt lịch sử của Premier League

Nếu Arsenal hoàn tất thương vụ này, họ sẽ sở hữu một cầu thủ vẫn đang là trung tâm trong dự án của Real Madrid, điều gần như chưa từng xảy ra trong lịch sử Premier League.

Ngôi sao người Brazil đã lọt Top 20 Quả bóng Vàng trong bốn năm liên tiếp, trong đó có vị trí á quân năm 2024. Anh cũng ghi ít nhất 10 bàn tại La Liga trong 5 mùa giải liên tiếp, khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ tấn công hay nhất thế giới.

Thương vụ này có phần gợi nhớ đến việc Robinho gia nhập Manchester City năm 2008 với mức phí 32,5 triệu bảng, kỷ lục Premier League thời điểm đó. Tuy nhiên, Robinho khi ấy chỉ xếp thứ 9 trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2007, trong khi Vinicius sở hữu thành tích cá nhân vượt trội và vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Paul Pogba trở lại MU với nhiều kỳ vọng.

Premier League cũng từng chứng kiến những "bom tấn" như Andriy Shevchenko tới Chelsea năm 2006 với giá 30,8 triệu bảng, Paul Pogba trở lại Manchester United năm 2016 với mức phí kỷ lục thế giới 89,3 triệu bảng, hay Erling Haaland gia nhập Manchester City với điều khoản giải phóng 51 triệu bảng.

Tuy nhiên, Shevchenko khi đó đã gần 30 tuổi, Pogba từng thuộc biên chế MU trước khi trở lại, còn Haaland vẫn là một tài năng trẻ trên đà phát triển khi rời Borussia Dortmund. Không thương vụ nào hội tụ đầy đủ các yếu tố như Vinicius: một siêu sao đang ở đỉnh cao phong độ, là nhân tố không thể thay thế của Real Madrid và có khả năng chuyển đến một CLB Premier League.

Chính vì vậy, nếu Arsenal thực sự đưa Vinicius rời Bernabeu, đây sẽ không chỉ là một "bom tấn" chuyển nhượng. Đó có thể là cột mốc đánh dấu sự dịch chuyển cán cân quyền lực của bóng đá châu Âu khi Premier League không chỉ giàu nhất mà còn đủ sức chiêu mộ ngôi sao số một từ chính "gã khổng lồ" Real Madrid.