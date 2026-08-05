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Salah khiến Istanbul bùng nổ, ký hợp đồng với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai

Trọng Đạt

TPO - Mohamed Salah đã có mặt tại Istanbul trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng trăm người hâm mộ Trabzonspor. Ngôi sao người Ai Cập sẽ ký hợp đồng chính thức với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai, khép lại những đồn đoán kéo dài về tương lai sau khi chia tay Liverpool.

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Salah ngày 5/8 đã đáp chuyến chuyên cơ riêng tới Istanbul để tiến hành các thủ tục cuối cùng trước khi ký hợp đồng với CLB Trabzonspor. Ngay khi xuất hiện, tiền đạo người Ai Cập đã khoác chiếc áo đấu sọc xanh - đỏ truyền thống của đội bóng, đồng thời nhận được sự đón chào và cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng trăm người hâm mộ tại sân bay.

CLB Trabzonspor đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh Salah trên máy bay riêng trong bộ trang phục thi đấu của đội bóng. Trong đoạn clip, chân sút 34 tuổi gửi lời nhắn đầy hào hứng tới người hâm mộ: "Trabzon, các bạn đã sẵn sàng chưa? Tôi có thể nghe thấy tiếng các bạn. Hẹn gặp lại sớm".

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cũng phát sóng hình ảnh Salah mặc áo số 61 khi đặt chân xuống sân bay Istanbul. Tiền đạo người Ai Cập không ngần ngại dừng lại ký tặng lên áo đấu của người hâm mộ trước khi rời sân bay.

Theo đài NTV, lễ ký hợp đồng chính thức giữa Salah và Trabzonspor dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai tại thành phố Trabzon bên bờ Biển Đen.

Trước đó, CLB Trabzonspor xác nhận đã bắt đầu đàm phán với Salah và công bố thông tin lên Sở Giao dịch Chứng khoán Istanbul theo quy định dành cho các doanh nghiệp niêm yết. Ngay sau thông báo này, cổ phiếu của CLB tăng khoảng 6,5%, cho thấy sức hút rất lớn từ thương vụ được xem là đình đám nhất lịch sử đội bóng.

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Sau khi chia tay Liverpool vào cuối mùa giải trước, Salah trở thành cầu thủ tự do. Trong nhiều ngày qua, tương lai của ngôi sao người Ai Cập là chủ đề được quan tâm đặc biệt, với nhiều đồn đoán cho rằng anh sẽ chuyển tới Saudi Arabia để khép lại sự nghiệp. Tuy nhiên, Trabzonspor bất ngờ vượt lên và trở thành bến đỗ mới của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Trong gần một thập kỷ khoác áo Liverpool, Salah ghi dấu ấn đậm nét với 257 bàn thắng sau 442 trận trên mọi đấu trường. Anh góp công giúp đội chủ sân Anfield giành 2 chức vô địch Premier League, 1 UEFA Champions League cùng tổng cộng 8 danh hiệu lớn, qua đó được xem là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Dù vậy, mùa giải cuối cùng của Salah tại Anfield không thực sự trọn vẹn. Tiền đạo sinh năm 1992 chỉ ghi 12 bàn trên mọi đấu trường, giảm mạnh so với 34 bàn ở mùa giải trước, đồng thời trải qua nhiều bất đồng công khai với HLV Arne Slot. Đến tháng 3, Salah xác nhận sẽ chia tay Liverpool vào cuối mùa giải, dù vẫn còn một năm hợp đồng.

Về phía Trabzonspor, đội bóng từng 7 lần vô địch Thổ Nhĩ Kỳ đã cán đích ở vị trí thứ ba tại Super Lig mùa giải vừa qua. Việc chiêu mộ thành công Mohamed Salah được kỳ vọng sẽ giúp CLB nâng tầm sức cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu, đồng thời tạo nên một trong những thương vụ gây tiếng vang nhất trong lịch sử của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Trọng Đạt
#Mohamed Salah #Trabzonspor #Chuyển nhượng #Istanbul #Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ #Liverpool #Hợp đồng

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