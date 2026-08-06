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Rodri đẩy Real Madrid và Barca vào cuộc chiến cân não

Hương Ly

TPO - Barca nhảy vào vụ Rodri và sẵn sàng trả cho Man City khoản tiền tương đương Real Madrid. "Cán cân" của thương vụ rơi vào tay Rodri, khi Quả bóng vàng World Cup 2026 sẽ tự quyết định tương lai.

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Real Madrid đàm phán nhiều tuần cùng Man City và Rodri để chốt thương vụ này. Trong khi Barca vừa gia nhập cuộc đua đã trở thành "kẻ phá bĩnh", sẵn sàng chi khoản tiền tương đương hoặc cao hơn cho Man City và hợp đồng của Rodri. Đây là thông tin được chuyên gia đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Real Madrid muốn chốt thương vụ Rodri trước tháng 8 nhưng Man City không vội đồng ý. Gã nhà giàu thành Manchester tin rằng bên cạnh Real, còn nhiều CLB khác cũng muốn chiêu mộ tuyển thủ Tây Ban Nha. Họ chờ đợi thêm lời mời để tối ưu chi phí chuyển nhượng cho Rodri và Barca đã đến.

Real và Barca sẽ bước vào trận "Siêu kinh điển" thu nhỏ cho thương vụ Rodri. Một bên Real, nơi mà Rodri nhận nhiều lời hứa hẹn từ Chủ tịch Florentino Perez và HLV Jose Mourinho. Rodri sẽ gia nhập vào "dải ngân hà" mới của Kền kền trắng và chơi bên cạnh các ngôi sao trị giá trăm triệu euro như Valverde, Bellingham, Mbappe, Vinicius.

Bên còn lại là Barca, nơi Rodri có cơ hội sát cánh cùng Pedri, Dani Olmo và Gavi ở tuyến giữa. CĐV Tây Ban Nha đang mơ tới kịch bản Rodri, Pedri và Olmo sát cánh trong màu áo CLB lẫn đội tuyển ở khu vực trung tuyến. Từ đây, tuyến giữa của tuyển Tây Ban Nha đảm bảo ổn định và vận hành trơn tru trong vài năm tới.

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Rodri tỏa sáng ở World Cup 2026.

Rodri là chủ nhân Quả bóng vàng 2024. Anh phải nghỉ thi đấu 9 tháng vì chấn thương đứt dây chằng, sau đó mất gần nửa năm để tìm lại phong độ. Tại World Cup 2026, tiền vệ Man City trở lại với phiên bản tốt nhất và cùng Tây Ban Nha tiến thẳng đến đỉnh cao thế giới, giành cúp vàng sau 16 năm chờ đợi.

Tại World Cup 2026, Rodri chơi trọn vẹn 7 trận, là cầu thủ ổn định nhất của Tây Ban Nha. Tiền vệ 30 tuổi đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 93,8%, thực hiện trung bình 104 đường chuyền mỗi trận. Anh thực hiện 54 lần thu hồi bóng, 18 pha tranh chấp thành công và tạo ra 12 cơ hội xuyên suốt giải đấu.

Rodri đã chỉ huy tuyến giữa Tây Ban Nha chơi áp đảo trước Bồ Đào Nha, Bỉ, Pháp và Argentina. Ở trận chung kết, Tây Ban Nha cầm bóng áp đảo đến nỗi Argentina không có một cú sút sau 90 phút chính thức. Trước World Cup 2026, người ta nói nhiều về câu chuyện Rodri đã sa sút, Vitinha giờ mới là tiền vệ mỏ neo số 1 thế giới. Và sau giải đấu, Rodri tự chứng minh ai mới thật sự là ông chủ tuyến giữa.

Trở lại với thương vụ chuyển nhượng Rodri. Truyền thông Anh đưa tin Man City đã chấp nhận với cảnh mất Rodri vào tay Real hoặc Barca. Nửa xanh thành Manchester muốn nhận về 75 triệu euro cho thương vụ này. Tuy nhiên, Real vẫn đàm phán quyết liệt và chỉ sẵn sàng chi từ 50-55 triệu euro.

Hương Ly
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