FIFA xin lỗi, ban lãnh đạo vẫn ủng hộ Chủ tịch Infantino sau họp khẩn

TPO - Bất chấp hàng loạt lời kêu gọi từ chức và sức ép ngày càng lớn từ các tổ chức bóng đá châu Âu, Gianni Infantino vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo FIFA sau cuộc họp khẩn tại Morocco. FIFA đồng thời xin lỗi về những sai sót trong kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) và tuyên bố rút lại đề xuất này.

Trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp khẩn diễn ra tại Rabat (Morocco) ngày 5/8, FIFA cho biết Tổng thư ký Mattias Grafström cùng các thành viên Ban điều hành tham dự cuộc họp đều bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Infantino, người đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi lên nắm quyền.

Liên quan đến kế hoạch bán quyền hưởng lợi nhuận từ World Cup thông qua công ty thương mại mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE), FIFA thừa nhận rằng "đã có những sai sót trong quá trình thực hiện" và "quy trình này lẽ ra cần được xử lý theo một cách khác".

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho biết đã gửi thư xin lỗi tới Hội đồng FIFA và các liên đoàn thành viên, đồng thời cam kết rà soát lại quy trình ra quyết định để tránh lặp lại những sự việc tương tự.

Đáng chú ý, sự ủng hộ công khai của Tổng thư ký Mattias Grafström được xem là tín hiệu quan trọng. Trước đó, ông từng gửi email tới toàn bộ nhân viên FIFA, mô tả những diễn biến trong tuần qua là "chuỗi sự kiện đáng buồn và đáng trách", qua đó được cho là đã tạo khoảng cách với kế hoạch FFE của Chủ tịch Infantino.

Đặc biệt, FIFA xác nhận kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) đã chính thức bị hủy bỏ.

"Từ sự việc này luôn có những bài học cần rút ra và FIFA sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình của mình dựa trên kinh nghiệm vừa qua", thông báo của FIFA nêu rõ.

Sức ép cải tổ ngày càng gia tăng

Dù FIFA nỗ lực thể hiện sự đoàn kết nội bộ, làn sóng chỉ trích từ bên ngoài vẫn tiếp tục gia tăng.

Hiệp hội các giải bóng đá chuyên nghiệp châu Âu (European Leagues), đại diện cho nhiều giải đấu hàng đầu như Premier League, La Liga và Serie A, đã kêu gọi FIFA tiến hành cải tổ toàn diện công tác quản trị.

Theo tổ chức này, đề xuất FFE là một kế hoạch "nguy hiểm", đồng thời đặt ra "những câu hỏi nghiêm trọng về cơ chế quản trị, văn hóa nội bộ và quy trình ra quyết định của FIFA". European Leagues nhấn mạnh FIFA cần trao vai trò chính thức cho các bên liên quan trong những quyết định ảnh hưởng đến tương lai bóng đá thế giới.

Tổ chức này cũng tiếp tục phản đối kế hoạch mở rộng World Cup lên 64 đội và tuyên bố sẽ không ủng hộ bất kỳ giải đấu hay dự án mở rộng nào của FIFA cho đến khi công tác quản trị được cải tổ.

Cùng quan điểm, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cho rằng ban lãnh đạo FIFA đã "không còn đặt bóng đá lên hàng đầu".

Trong khi đó, huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Luis Figo công khai kêu gọi Gianni Infantino từ chức, cho rằng ông đã "làm mất đi phẩm giá của cương vị Chủ tịch FIFA".

Thủ tướng Canada Mark Carney cũng tuyên bố không còn đặt niềm tin vào Chủ tịch FIFA, nhận định Infantino đã mắc một "sai lầm chết người về quản trị" khi không tham vấn các cố vấn cấp cao trước khi xúc tiến kế hoạch FFE.

Ông Infantino vẫn hướng đến nhiệm kỳ thứ tư

Trước những thông tin từ truyền thông Anh cho rằng Chủ tịch Gianni Infantino đã hứa trao quyền đăng cai trận chung kết World Cup 2030 cho Morocco nhằm tìm kiếm sự ủng hộ chính trị, FIFA đã lên tiếng bác bỏ.

Người phát ngôn của tổ chức khẳng định đây là thông tin "hoàn toàn sai sự thật và gây hiểu nhầm", đồng thời nhấn mạnh địa điểm tổ chức trận chung kết World Cup 2030 sẽ được quyết định vào thời điểm thích hợp.

Cuộc khủng hoảng liên quan đến FFE đã phủ bóng lên cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027.

UEFA từng cảnh báo sẽ tẩy chay World Cup nếu kế hoạch FFE được thông qua. Dù đề xuất đã bị rút lại, tổ chức này vẫn tuyên bố đã mất niềm tin vào ban lãnh đạo FIFA, mở ra khả năng xuất hiện ứng viên cạnh tranh với ông Infantino trong cuộc bầu cử sắp tới.

Ngay trong nội bộ FIFA cũng xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt. Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu Arsène Wenger công khai phản đối kế hoạch FFE; cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro đã từ chức, trong khi Giám đốc điều hành Kevin Lamour thừa nhận nhiều nhân viên FIFA cảm thấy "bị đánh lừa" bởi sự thiếu minh bạch trong quá trình xây dựng đề xuất.

Tuy nhiên, với sự hậu thuẫn vừa được tái khẳng định từ ban điều hành FIFA, Gianni Infantino vẫn hướng tới mục tiêu tái đắc cử vào tháng 3 năm sau để bước vào nhiệm kỳ thứ tư, cũng là nhiệm kỳ cuối cùng trên cương vị Chủ tịch FIFA.