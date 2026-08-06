Arsenal đạt thỏa thuận mua Bruno Guimaraes với giá 75 triệu bảng

TPO - Arsenal và Newcastle đã đạt được thỏa thuận về mức phí 75 triệu bảng cho Bruno Guimaraes. Tiền vệ người Brazil được phép rời đại bản doanh của Newcastle để kiểm tra y tế, qua đó tiến thêm một bước tới việc gia nhập đội chủ sân Emirates.

75 triệu bảng, Newcastle gật đầu

Theo các nguồn tin từ Anh, hai CLB đã thống nhất một khoản phí cố định, không kèm điều khoản phụ. Bruno Guimaraes đã được Newcastle cho phép tới London để kiểm tra y tế, bước cuối cùng trước khi chính thức khoác áo nhà đương kim vô địch Premier League.

Con số 75 triệu bảng là kết quả của một cuộc thương lượng kéo dài nhiều tuần, khi Arsenal khởi đầu với mức đề nghị thấp hơn đáng kể trong khi Newcastle kiên quyết đòi một mức giá cao hơn.

Bruno Guimaraes đã được Newcastle cho phép tới kiểm tra y tế với Arsenal.

Thực tế, đề nghị bằng lời đầu tiên của Arsenal, dưới 60 triệu bảng, đã bị Newcastle từ chối thẳng thừng ngay từ đầu tháng 7, thời điểm Guimaraes lần đầu bày tỏ nguyện vọng chuyển đến sân Emirates.

“Chích Chòe" khi đó khẳng định sẽ không tiếp nhận bất kỳ lời đề nghị nào cho ngôi sao người Brazil. Lập trường ấy chỉ thay đổi khi chính Guimaraes chủ động thông báo với ban lãnh đạo rằng anh muốn ra đi nếu nhận được một lời đề nghị phù hợp, bởi tin rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để giành các danh hiệu lớn trong sự nghiệp.

Newcastle đặt ra hai điều kiện để thương vụ được thông qua: Guimaraes phải chủ động bày tỏ ý định rời đi, và mức giá phải theo đúng định giá của họ, tương tự cách họ đã bán Anthony Gordon và Sandro Tonali trong hè này.

Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh cũng yêu cầu quá trình chuyển nhượng phải diễn ra “đúng mực”, cụ thể là Guimaraes vẫn phải tập trung cùng đội tại trại huấn luyện ở Tây Ban Nha.

Tiền vệ 28 tuổi đã có mặt từ hôm thứ Hai và tuân thủ đầy đủ yêu cầu này. Đây rõ ràng là một sự đối lập có chủ đích so với trường hợp của Alexander Isak mùa hè trước, khi tiền đạo Thụy Điển từ chối tập luyện để gây sức ép buộc Newcastle bán cho Liverpool.

Một mùa hè đầy biến động

Nếu hoàn tất kiểm tra y tế, Guimaraes sẽ khép lại hơn 4 năm gắn bó với Newcastle. Kể từ khi gia nhập đội bóng từ Lyon vào đầu năm 2022, anh đã có 195 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 31 bàn thắng và trở thành nhân tố quan trọng đưa Newcastle trở lại nhóm cạnh tranh ở Premier League cũng như giành chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh năm 2025.

Tiền vệ người Brazil cũng vừa trải qua một mùa giải 2025/26 thi đấu nổi bật. Anh ghi 9 bàn và có 8 kiến tạo sau 41 trận trên mọi đấu trường. Tại World Cup 2026, Guimaraes đá chính cả 5 trận của đội tuyển Brazil và đóng góp 4 đường kiến tạo trước khi đội bóng Nam Mỹ dừng bước.

Bruno Guimaraes còn hai năm hợp đồng với Newcastle, sau khi ký bản thỏa thuận 5 năm vào tháng 10/2023. Hợp đồng ấy từng có điều khoản giải phóng tạm thời trị giá 100 triệu bảng, nhưng điều khoản này đã hết hiệu lực từ tháng 6/2024 mà không được kích hoạt.

Đáng chú ý, Lyon - đội bóng cũ của Guimaraes - vẫn được hưởng 20% lợi nhuận từ thương vụ theo thỏa thuận bán cầu thủ trước đó, đồng nghĩa họ sẽ nhận về khoảng 6-7 triệu bảng nếu hợp đồng hoàn tất.

Bruno Guimaraes đã góp công đem về chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh cho Newcastle.

Việc để Guimaraes ra đi đánh dấu thêm một biến động lớn trong mùa hè đầy xáo trộn của Newcastle. Trước đó, đội bóng này đã bán Anthony Gordon cho Barcelona với giá 70 triệu bảng và nhượng Sandro Tonali cho Tottenham với mức phí 100 triệu bảng. HLV Eddie Howe cũng đã rời ghế, nhường chỗ cho Matthias Jaissle từ Al Ahli. Nếu thương vụ Bruno Guimaraes hoàn tất, tổng số tiền Newcastle thu về từ việc bán cầu thủ mùa hè này sẽ vượt mốc 240 triệu bảng.

Mảnh ghép nâng tầm Pháo thủ

Ở phía Arsenal, sự xuất hiện của Guimaraes được xem là mảnh ghép nâng tầm hàng tiền vệ vốn đã rất mạnh của Mikel Arteta. Đội hình tuyến giữa của "Pháo thủ" hiện có Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Odegaard, Mikel Merino, Myles Lewis-Skelly và Eberechi Eze - trong đó Zubimendi và Merino đều là nhà vô địch World Cup.

Guimaraes sắp trở thành đồng đội của Havertz.

Với thể chất mạnh mẽ, khả năng tranh chấp và thu hồi bóng vượt trội, cùng nhãn quan kiến tạo tinh tế, Bruno Guimaraes có thể chia sẻ gánh nặng với Declan Rice ở khu vực trung tâm, đồng thời mang lại thêm phương án xoay tua cho HLV Mikel Arteta trong một mùa giải nhiều đấu trường.

Sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 11 tới đây, Bruno Guimaraes không còn là một khoản đầu tư dài hạn để bán lại kiếm lời trong tương lai, nhưng với Arsenal, ưu tiên lúc này là chiến thắng ngay lập tức. Cách tiếp cận ấy cũng tương tự thương vụ mua Viktor Gyokeres hồi mùa hè năm ngoái.

Nếu hoàn tất trong vài ngày tới, Bruno Guimaraes sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất dành cho một cầu thủ ngoài 28 tuổi tại Premier League, đồng thời là tuyên bố rõ ràng về tham vọng bảo vệ ngôi vương của nhà đương kim vô địch nước Anh.