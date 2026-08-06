HLV John Herdman: Đội tuyển Singapore rất khó chịu, nhưng Indonesia sẽ giành chiến thắng

TPO - Đội tuyển Indonesia chuẩn bị bước vào trận đấu quyết định tại lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Singapore. Đây được xem là cuộc chạm trán "sinh tử" đối với thầy trò HLV John Herdman. Ông đã nhận định về trận cầu này.

Đầu tiên, HLV John Herdman thừa nhận thử thách dành cho Indonesia là cực đại. "Singapore là một tập thể rất gắn kết và sẽ vô cùng khó khăn để đánh bại họ ngay trên sân nhà của họ". HLV John Herdman phát biểu với CNN Indonesia.

Nhà cầm quân của đội tuyển Indonesia dành sự tôn trọng lớn cho sự tiến bộ về mặt chiến thuật cũng như lối chơi kỷ luật của đội bóng đảo quốc sư tử. Dù nhận thức rõ bất lợi khi phải thi đấu trên sân khách, nhưng ông vẫn đặt niềm tin vào năng lực và bản lĩnh của các học trò.

"Về mặt chiến thuật, tôi rất ấn tượng với lối chơi của Singapore. HLV của họ (Gavin Lee) đã làm một công việc tuyệt vời và bạn có thể thấy rõ điều đó qua trận đấu họ gặp Việt Nam. Họ khiến đối thủ phải bế tắc, tạo ra sự đáp trả sòng phẳng và thậm chí đã có cơ hội giành chiến thắng trận đấu đó", HLV John Herdman phân tích.

Khả năng phòng ngự khu vực và bọc lót cho nhau của Indonesia là rất tốt

"Đây sẽ là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng rằng đội bóng sở hữu chất lượng và tinh thần chiến thắng. Chúng tôi biết mình cần phải làm gì để giành chiến thắng, toàn đội sẽ cống hiến tất cả những gì mình có như thường lệ”.

Thất bại trước Việt Nam đã đẩy Indonesia vào thế buộc phải thắng ở trận đấu vào ngày 7/8. Dẫu vậy, HLV Herdman khẳng định toàn đội không hề e sợ hay nao núng.

"Đó chính là thử thách mà mọi cầu thủ bóng đá luôn yêu thích, là dạng thử thách mà họ luôn muốn có trong sự nghiệp của mình. Bạn đến một nơi mà mọi hoàn cảnh dường như chống lại, nhưng bạn vẫn phải giành chiến thắng. Vì thế, tôi nghĩ không khó để xây dựng tâm lý cho một tập thể đang khao khát như Indonesia", nhà cầm quân người Anh kết luận.

Trận đấu giữa Singapore và Indonesia hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính, khi cả hai đội đều sẽ tung ra toàn bộ sức mạnh cho tấm vé bán kết. Singapore đang duy trì thành tích bất bại qua 3 lượt trận, nắm giữ vị trí thứ hai bảng A. Họ sở hữu 7 điểm như đội tuyển Việt Nam, chỉ xếp sau nhờ hiệu số kém hơn. Indonesia đứng thứ 3 với 6 điểm. Như vậy, Indonesia phải thắng Singapore để tự định đoạt số phận trong khi Singapore chỉ cần hòa là đi tiếp.