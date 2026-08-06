Thống kê khiến tuyển Indonesia sợ hãi trước trận quyết chiến Singapore

TPO - 24 năm qua, Indonesia chỉ thắng một lần khi chơi trên sân Singapore. Đây là thống kê khiến truyền thông xứ vạn đảo lo ngại trước khi chơi trận đấu mang tính "sống còn" với đối thủ.

HLV Herdman và các học trò đang chịu áp lực nặng.

Thống kê từ Bola.com chỉ ra kể từ năm 2002, qua 8 lần làm khách đến Singapore, Indonesia nếm mùi thất bại đến 4 lần và hòa 3. Lần duy nhất Indonesia thắng Singapore là trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2020, nơi mà đội bóng xứ vạn đảo cần đến hiệp phụ để ấn định tỷ số 4-2.

Thầy trò HLV John Herdman bắt buộc thắng Singapore để vượt qua vòng bảng ASEAN Cup 2026. Sau trận thua Việt Nam 0-3, Indonesia rơi xuống thứ 3 với 6 điểm sau 3 trận. Singapore xếp nhì khi có 7 điểm. "The Lions" có lợi thế sân nhà, chỉ cần cầm hòa Indonesia là chắc chắn đi tiếp.

Tinh thần của Indonesia sẽ bị ảnh hưởng nặng sau trận thua tâm phục khẩu phục trước Việt Nam trên sân nhà. Trong khi đó, Singapore cầm hòa Việt Nam 0-0 tại sân Mỹ Đình và đó chính là liều "doping tinh thần" để họ vượt qua cửa ải cuối cùng và giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu mang tính chất quyết định, toàn đội Indonesia sớm lên đường sang Singapore. Chuyến bay chở đoàn quân của HLV Herdman khởi hành vào chiều thứ tư (5/8) từ Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta. Sau 2 giờ bay, Indonesia đáp xuống Singapore và nhanh chóng lên kế hoạch tập luyện, làm quen sân bãi.

Cục diện bảng A đảo chiều hoàn toàn khi Indonesia thua Việt Nam. Trước trận đấu, Indonesia đặt mục tiêu đánh bại thầy trò HLV Kim Sang-sik và vươn lên dẫn đầu bảng. Khi đó, Việt Nam mất quyền tự quyết, phải thắng Campuchia và đợi trận Indonesia - Singapore có tỷ số thắng/thua.

Indonesia từ thế thuận lợi nhất để giành vé đi tiếp, nay bất lợi. Bola.com dẫn bình luận từ nhiều cổ động viên, cho thấy người dân nước này thất vọng khi đội tuyển thua Việt Nam nhưng vẫn lạc quan về cơ hội đánh bại Singapore.

"Đại bàng Garuda" chưa từng vô địch ASEAN Cup. Họ bước vào ASEAN Cup 2026 với quyết tâm rất cao. HLV Herdman triệu tập đội hình tốt nhất có thể với đầy đủ ngôi sao quốc nội và nhập tịch tại giải Liga Indonesia. Trong số đó, Thom Haye và Michell Baker tỏa sáng sau 2 trận đầu, khiến CĐV Indonesia chờ đợi vào trận thắng thuyết phục trước Việt Nam. Tuy nhiên, trận thua 0-3 trên sân nhà đã đưa đôi chân của Indonesia trở lại mặt đất.