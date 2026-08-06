Marcus Rashford và sự lạc lõng ở Man United

TPO - Vào tháng 7/2025, khi Marcus Rashford khoác lên chiếc áo Barcelona theo bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 mùa giải, rất ít người tại Old Trafford nghĩ rằng họ sẽ lại thấy anh chơi cho MU thêm một lần nữa. Thế nhưng, khi mùa giải 2026/27 đang cận kề, Rashford vẫn khoác lên mình màu áo đỏ. Chỉ khác là anh đang cảm thấy lạc lõng với nó...

Trong màu áo Barcelona mùa giải 2025/26, Rashford đã chứng minh cho cả thế giới thấy đẳng cấp của một tiền đạo hàng đầu. Anh ghi 11 bàn thắng và đóng góp tới 14 pha kiến tạo, trở thành một mắt xích quan trọng giúp gã khổng lồ xứ Catalunya chinh phục danh hiệu La Liga danh giá và Siêu cúp Tây Ban Nha, đồng thời tiến đến vòng tứ kết Champions League.

HLV Hansi Flick đã không ngần ngại gọi anh là "một cầu thủ tuyệt vời và một nhân cách tuyệt vời". Không chỉ vậy, những màn trình diễn chói sáng cùng đội tuyển Anh tại kỳ World Cup vừa qua càng củng cố thêm nhận định rằng Rashford vẫn đang ở trong độ chín của sự nghiệp.

Thế nhưng, khi trở lại Man United, hiện thực chào đón anh lại lạnh lẽo như chính thời tiết xứ sương mù. Tình hình của Rashford tại CLB thời thơ ấu đang diễn biến theo chiều hướng không mấy khả quan, nếu không muốn nói là bế tắc.

Rashford đã được Barcelona trả về Old Trafford sau khi họ từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt anh với giá 30 triệu euro. Nhưng anh chưa tập buổi nào với đội. Tiền đạo này cũng vắng mặt ở 2 trận giao hữu tiền mùa giải gặp Rosenborg và Atletico Madrid do được nghỉ thêm thời gian sau World Cup 2026.

Theo BBC, Rashford ít được tham gia vào các hoạt động cốt lõi của CLB. Chuyến tập huấn tại Maynooth (Cộng hòa Ireland) dự kiến sẽ đóng cửa hoàn toàn với truyền thông, như một cách để né tránh những ống kính săm soi vào sự hiện diện gượng gạo của Rashford. HLV Michael Carrick cũng chưa trả lời bất cứ câu hỏi nào về tương lai của Rashford.

Rashford đã tìm lại được bản năng săn bàn trong màu áo Barca

Ban lãnh đạo MU thì không cam kết bất cứ điều gì trừ việc “chỉ bán Rashford với giá phải chăng”. Có thể nói rằng Rashford, người đứng thứ 15 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của MU với 138 pha lập công, giờ đây lại đang bơ vơ ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Tại sao một cầu thủ vừa rực sáng ở Tây Ban Nha lại rơi vào hoàn cảnh này? Nguyên nhân bắt nguồn từ những hệ lụy trong quá khứ và cả những tính toán tài chính hiện tại. Rạn nứt giữa Rashford và Ruben Amorim về thái độ tập luyện đã để lại một vết sẹo lớn. Người hâm mộ Man United thì bị chia rẽ sâu sắc.

Một bộ phận không nhỏ cảm thấy thất vọng khi chứng kiến sự đối lập giữa một Rashford rệu rã, thiếu sức sống trước khi rời MU và một Rashford bùng nổ, đầy nhiệt huyết khi khoác áo đội tuyển Anh và Barcelona. Họ cho rằng anh đã cạn kiệt tình yêu và niềm vui với đội bóng quê nhà.

Hơn thế nữa, sự hiện diện của Rashford lúc này đang trở thành rào cản lớn cho quá trình tái thiết của giới thượng tầng. Với mức lương khổng lồ lên tới 350.000 euro/tuần, Rashford đang là người có thu nhập cao bậc nhất MU. Trong bối cảnh Sir Jim Ratcliffe đang nỗ lực cắt giảm quỹ lương - khoản chi phí tốn kém nhất của MU - thì con số trả cho Rashford thực sự là một gánh nặng.

Kể từ sau bản hợp đồng trị giá 41 triệu euro mang tên Youri Tielemans vào giữa tháng 7, các hoạt động chuyển nhượng của MU đã chững lại. Họ đang bế tắc trong việc tìm kiếm một cầu thủ tấn công cánh trái hoặc một tiền đạo mới. Bởi lẽ vị trí đó, và cả khoản tiền lương đó, đang bị kẹt lại cùng cái tên Marcus Rashford.

Rashford và Carrick từng là đồng đội trong nhiều năm

Có một sự thật không thể phủ nhận: Marcus Rashford không hề đánh mất tài năng của mình. Vấn đề dường như chỉ nằm ở việc anh sẽ mặc áo màu gì.

Tình thế hiện tại là một "nút thắt" làm tổn hại đến lợi ích của cả Marcus Rashford lẫn Man United. Để giải quyết dứt điểm vướng mắc này trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1/9, các bên cần nghiêm túc cân nhắc 3 phương án.

Đầu tiên là nhờ Michael Carrick hồi sinh ngọn lửa thi đấu trong Rashford. Hai người từng là đồng đội, nay là thầy trò, quãng thời gian gắn bó với nhau không hề ít. Trong số 138 bàn thắng của Rashford cho MU, có tới 32 bàn được ghi khi Carrick còn là đồng đội trên sân. Quan trọng hơn, Carrick từng huấn luyện và trực tiếp dẫn dắt Rashford trong giai đoạn chuyển giao ngắn ngủi cuối năm 2021.

Mối quan hệ giữa hai người được cho là rất tốt đẹp. Không giống như sự cứng nhắc của Ruben Amorim, sự thấu hiểu từ Carrick có thể là "cái khoác vai" cần thiết để vực dậy tinh thần của Rashford. Những người ủng hộ tiền đạo 28 tuổi lập luận rằng anh quá xuất sắc để bị Carrick gạt bỏ.

Nếu Carrick có thể tích hợp Rashford vào hệ thống chiến thuật của mình, MU sẽ sở hữu một phương án tấn công cánh trái hoặc tiền đạo cắm cực kỳ chất lượng mà không phải bỏ ra bất kỳ đồng phí chuyển nhượng nào. Trận giao hữu sắp tới gặp Leeds tại Croke Park (12/8) và đặc biệt là cuộc đối đầu với AC Milan vào 15/8 sẽ là liều thuốc thử quyết định xem Rashford có thực sự sẵn sàng gạt bỏ cái tôi để tái hòa nhập hay không.

HLV Carrick liệu có thuyết phục Rashford ở lại?

Phương án 2 là bán đứt. Như các sếp chuyển nhượng MU vẫn tuyên bố, rằng họ chỉ bán Rashford nếu được giá, lúc này MU vẫn đang nghe ngóng những lời mời gọi từ nhiều CLB. Nhưng rào cản là mức lương khủng khiếp của anh nên nhiều đội tiếp tục ngỏ lời mượn. Mà với MU, đây là giải pháp họ không muốn.

Phương án 3, hai bên sẽ chấp nhận một "hiệp ước hòa bình" hay nói thẳng ra là “sống chung với lũ". Tuy nhiên, MU đã có đủ trải nghiệm kiểu này. Họ từng chứng kiến Ten Hag và Jadon Sancho bỏ qua hiềm khích để cống hiến vì mục tiêu chung. Nhưng rồi chỉ được vài tuần, Sancho lại dở chứng.

Với bất cứ phương án nào đi nữa, Rashford sẽ phải chấp nhận một thực tại mới: anh không còn là ngôi sao bất khả xâm phạm, không còn chiếc áo số 10, và có thể không được đảm bảo suất đá chính ở MU. Anh phải coi MU như một môi trường cạnh tranh sòng phẳng, chứng minh bản thân qua từng phút trên sân tập. Vấn đề là Rashford có còn động lực nào để chứng minh, để giành lại chỗ đứng ở MU hay không?