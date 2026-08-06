Giữa bão tố, chủ tịch FIFA nhận được sự ủng hộ của 2 Liên đoàn bóng đá ở Đông Nam Á

TPO - Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) vừa lên tiếng ủng hộ kế hoạch của chủ tịch FIFA Gianni Infantino về việc bán cổ phần World Cup, ngay cả khi chính ông Infantino đã từ bỏ kế hoạch này. Như vậy, Philippines là nền bóng đá Đông Nam Á thứ 2 ủng hộ Infantino.

Theo kế hoạch từ FIFA, họ sẽ thành lập ra công ty Forward Enterprise (FFE). Và công ty này sẽ bán cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân. Khoản tiền thu được từ dự án - dự tính lên tới 4 tỷ USD - được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn kinh phí bổ sung dồi dào để tài trợ cho các dự án, đặc biệt là tại những nền bóng đá đang phát triển thuộc châu Á (AFC), châu Phi (CAF) hay Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF). Mỗi quốc gia nếu ủng hộ dự án của ông Infantino sẽ bỏ túi từ 20 đến 40 triệu USD.

Dự án này vấp phải sự phản đối kịch liệt của các Liên đoàn bóng đá khu vực/châu lục như UEFA, CONCACAF, AFC khiến ông Infantino phải tuyên bố từ bỏ nó. Tuy nhiên, mới nhất thì Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) đã lên tiếng ủng hộ người đứng đầu FIFA.

PFF nhận định rằng sáng kiến của ông Infantino sẽ mang lại nguồn lực tài chính cần thiết để nâng cấp hạ tầng, đào tạo trẻ cũng như nâng cao chất lượng quản lý bóng đá tại các nền bóng đá đang phát triển như Philippines.

"Chúng tôi tin tưởng rằng sáng kiến của Chủ tịch Gianni Infantino sẽ tạo ra bước đột phá về nguồn lực cho các liên đoàn thành viên. Việc phân bổ thêm ngân sách thông qua FIFA Forward Enterprise sẽ giúp rút ngắn khoảng cách trình độ giữa bóng đá phát triển và bóng đá đang phát triển", đại diện PFF chia sẻ.

Thông điệp từ Liên đoàn bóng đá Philippines

Thông điệp này vừa xuất hiện trên trang Instagram chính thức của PFF. Cơ quan điều hành bóng đá Philippines cũng nhấn mạnh thêm họ “tôn trọng quan điểm của UEFA, CONCACAF, AFC” rằng kế hoạch của FIFA “phải được bàn bạc dân chủ”.

Có lẽ Philippines là nền bóng đá thứ 2 ở Đông Nam Á đứng về phía chủ tịch Infantino. Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch của FIFA. Lãnh đạo PSSI đánh giá đây là giải pháp thực tế để đảm bảo tính bằng cho sự phát triển bóng đá toàn cầu, giúp các quốc gia Đông Nam Á có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn lớn để nâng tầm nền bóng đá nội địa.

Theo truyền thông châu Âu, Infantino đang vấp phải sự phản đối kịch liệt từ UEFA, CONCACAF và AFC. Thậm chí 3 cơ quan này còn gây áp lực bắt ông phải rời ghế chủ tịch FIFA. Nhưng người đứng đầu bóng đá thế giới vẫn nhận được sự ủng hộ từ nhiều Liên đoàn bóng đá châu Phi. Tại châu Á, Sri Lanka, Indonesia và mới nhất Philippines là những nền bóng đá ủng hộ ông Infantino.