Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Giữa bão tố, chủ tịch FIFA nhận được sự ủng hộ của 2 Liên đoàn bóng đá ở Đông Nam Á

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) vừa lên tiếng ủng hộ kế hoạch của chủ tịch FIFA Gianni Infantino về việc bán cổ phần World Cup, ngay cả khi chính ông Infantino đã từ bỏ kế hoạch này. Như vậy, Philippines là nền bóng đá Đông Nam Á thứ 2 ủng hộ Infantino.

fifa.jpg

Theo kế hoạch từ FIFA, họ sẽ thành lập ra công ty Forward Enterprise (FFE). Và công ty này sẽ bán cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân. Khoản tiền thu được từ dự án - dự tính lên tới 4 tỷ USD - được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn kinh phí bổ sung dồi dào để tài trợ cho các dự án, đặc biệt là tại những nền bóng đá đang phát triển thuộc châu Á (AFC), châu Phi (CAF) hay Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF). Mỗi quốc gia nếu ủng hộ dự án của ông Infantino sẽ bỏ túi từ 20 đến 40 triệu USD.

Dự án này vấp phải sự phản đối kịch liệt của các Liên đoàn bóng đá khu vực/châu lục như UEFA, CONCACAF, AFC khiến ông Infantino phải tuyên bố từ bỏ nó. Tuy nhiên, mới nhất thì Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) đã lên tiếng ủng hộ người đứng đầu FIFA.

PFF nhận định rằng sáng kiến của ông Infantino sẽ mang lại nguồn lực tài chính cần thiết để nâng cấp hạ tầng, đào tạo trẻ cũng như nâng cao chất lượng quản lý bóng đá tại các nền bóng đá đang phát triển như Philippines.

"Chúng tôi tin tưởng rằng sáng kiến của Chủ tịch Gianni Infantino sẽ tạo ra bước đột phá về nguồn lực cho các liên đoàn thành viên. Việc phân bổ thêm ngân sách thông qua FIFA Forward Enterprise sẽ giúp rút ngắn khoảng cách trình độ giữa bóng đá phát triển và bóng đá đang phát triển", đại diện PFF chia sẻ.

capture.png
Thông điệp từ Liên đoàn bóng đá Philippines

Thông điệp này vừa xuất hiện trên trang Instagram chính thức của PFF. Cơ quan điều hành bóng đá Philippines cũng nhấn mạnh thêm họ “tôn trọng quan điểm của UEFA, CONCACAF, AFC” rằng kế hoạch của FIFA “phải được bàn bạc dân chủ”.

Có lẽ Philippines là nền bóng đá thứ 2 ở Đông Nam Á đứng về phía chủ tịch Infantino. Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch của FIFA. Lãnh đạo PSSI đánh giá đây là giải pháp thực tế để đảm bảo tính bằng cho sự phát triển bóng đá toàn cầu, giúp các quốc gia Đông Nam Á có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn lớn để nâng tầm nền bóng đá nội địa.

Theo truyền thông châu Âu, Infantino đang vấp phải sự phản đối kịch liệt từ UEFA, CONCACAF và AFC. Thậm chí 3 cơ quan này còn gây áp lực bắt ông phải rời ghế chủ tịch FIFA. Nhưng người đứng đầu bóng đá thế giới vẫn nhận được sự ủng hộ từ nhiều Liên đoàn bóng đá châu Phi. Tại châu Á, Sri Lanka, Indonesia và mới nhất Philippines là những nền bóng đá ủng hộ ông Infantino.

Đặng Lai
#FIFA #Gianni Infantino #bóng đá Đông Nam Á #liên đoàn bóng đá #World Cup #FIFA World Cup #Philippines

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe