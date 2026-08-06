Ba tuần đếm ngược và bài toán lực lượng còn ngổn ngang của Liverpool

TPO - Chỉ còn ba tuần nữa Premier League 2026/27 sẽ khởi tranh, nhưng Liverpool vẫn đối mặt với nhiều khoảng trống trong đội hình. Trong bối cảnh tân HLV Andoni Iraola mới chỉ bắt đầu có đầy đủ học trò sau kỳ nghỉ hậu World Cup, bài toán lực lượng thêm ngổn ngang khi đội bóng chưa cho thấy dấu hiệu sớm bổ sung những vị trí còn thiếu.

Danh sách “thương binh” ngày càng dài

Ba tuần không phải quãng thời gian quá ngắn, nhưng cũng chẳng đủ dài để một HLV mới xây dựng nền tảng nếu đội hình liên tục bị xáo trộn. Đó là thực tế mà Andoni Iraola đang phải đối mặt khi từng nhóm tuyển thủ lần lượt trở lại Trung tâm huấn luyện AXA sau kỳ nghỉ được CLB dành cho các cầu thủ tham dự World Cup 2026.

Các cầu thủ Liverpool đã hội quân tại Trung tâm huấn luyện AXA để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Việc Virgil van Dijk, Alisson Becker, Cody Gakpo hay tân binh Victor Munoz hội quân giúp bức tranh lực lượng của Liverpool trở nên đầy đủ hơn so với chuyến du đấu tại Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Iraola đã có trong tay một đội hình đủ mạnh và đủ ổn định để chuẩn bị cho trận mở màn Premier League gặp Newcastle vào ngày 23/8.

Nỗi lo lớn nhất vẫn nằm ở hàng phòng ngự, nơi Liverpool đang thiếu cả nhân sự lẫn thời gian để tạo nên sự gắn kết. Chấn thương cơ của Joe Gomez khiến trung vệ người Anh chắc chắn lỡ trận khai màn mùa giải. Điều này đẩy Liverpool vào tình cảnh khá đặc biệt khi Virgil van Dijk gần như là trung vệ giàu kinh nghiệm duy nhất hiện đủ thể lực để ra sân.

Jeremy Jacquet, bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng từ Rennes, vẫn chưa thi đấu phút nào trong giai đoạn tiền mùa giải. Liverpool lựa chọn cách tiếp cận thận trọng với cầu thủ 21 tuổi sau chấn thương vai khiến anh phải nghỉ thi đấu từ tháng Hai.

Trong khi đó, trung vệ 19 tuổi người Ý Giovanni Leoni vẫn đang trong quá trình hồi phục sau ca đứt dây chằng chéo trước gặp phải ngay ở trận ra mắt Liverpool tại Cúp Liên đoàn mùa giải 2025/26.

Trung vệ Joe Gomez lại tái phát chấn thương và không kịp đá trận ra quân mùa giải 2026/27.

Những khó khăn ấy khiến tân HLV Iraola buộc phải thử nghiệm các phương án tạm thời. Luke Chambers, Ifeanyi Ndukwe hay Mor Talla Ndiaye đều được trao cơ hội trong loạt trận giao hữu. Ryan Gravenberch cũng từng được kéo xuống chơi ở hàng thủ trong một số thời điểm. Tuy nhiên, giữa thử nghiệm ở giai đoạn tiền mùa giải và bước vào trận đấu chính thức đầu tiên tại Premier League là khoảng cách không nhỏ.

Điều khiến người hâm mộ Liverpool lo lắng không đơn thuần nằm ở câu hỏi ai sẽ đá cặp với Van Dijk, mà là người đó gần như không còn đủ thời gian để hình thành sự ăn ý với đội trưởng của Liverpool trước khi mùa giải bắt đầu. Bản thân Van Dijk cũng chỉ mới trở lại sau kỳ nghỉ hậu World Cup, đồng nghĩa thời gian tập luyện cùng các đồng đội mới bị rút ngắn đáng kể.

Chưa có kế hoạch mua trung vệ

Điểm đáng chú ý là Liverpool hiện chưa có ý định thay đổi kế hoạch chuyển nhượng chỉ vì chấn thương của Gomez. Theo các nguồn tin từ Anh, CLB chủ sân Anfield xem đây là vấn đề mang tính ngắn hạn và vẫn giữ nguyên ưu tiên tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh chất lượng thay vì bổ sung trung vệ.

Đó là quyết định có cơ sở, nhưng cũng kéo theo không ít rủi ro khi mùa giải đã ở rất gần. Nếu trung tâm hàng thủ khiến Liverpool đau đầu vì thiếu người, thì hành lang phải lại đặt Iraola trước một bài toán khác.

Conor Bradley vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Chính Iraola từng thừa nhận hậu vệ 23 tuổi này có thể còn phải nghỉ thêm nhiều tháng nữa. Điều đó khiến Jeremie Frimpong gần như trở thành lựa chọn duy nhất ở vị trí hậu vệ phải.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ Bayer Leverkusen vẫn chưa tạo được sự yên tâm tuyệt đối. Trong những trận giao hữu vừa qua, Frimpong chưa thực sự thuyết phục khi phải đảm nhận nhiều trách nhiệm phòng ngự hơn so với vai trò quen thuộc trước đây. Thậm chí, ở trận gặp Leeds, anh còn phải rời sân sớm vì cảm thấy không ổn, dù Liverpool hy vọng đó chỉ là biện pháp phòng ngừa.

Mùa trước, HLV tiền nhiệm Arne Slot từng nhiều lần sử dụng Curtis Jones hay Dominik Szoboszlai trám vào vị trí hậu vệ phải khi Bradley vắng mặt. Joe Gomez cũng từng hoàn thành khá tốt vai trò này. Nhưng giờ Gomez chấn thương, còn Jones và Szoboszlai nếu tiếp tục lùi sâu sẽ lại làm giảm chiều sâu nơi tuyến giữa.

Đó là một vòng luẩn quẩn mà thuyền trưởng mới Andoni Iraola chắc chắn không mong muốn. Càng phải dùng cầu thủ trái sở trường để vá víu, Liverpool càng đối mặt nguy cơ tạo ra những khoảng trống mới ở các vị trí khác.

Trong bối cảnh ấy, ban lãnh đạo Liverpool vẫn đang hướng sự chú ý nhiều nhất về hàng công.

Sau sự ra đi của Mohamed Salah, đội chủ sân Anfield đã đánh mất điểm tựa quan trọng trong cấu trúc tấn công suốt nhiều năm qua. Victor Munoz đã cập bến từ Osasuna, nhưng ở tuổi 23 và chưa từng trải nghiệm Premier League, cầu thủ người Tây Ban Nha khó có thể ngay lập tức gánh vác vai trò mà Salah để lại.

Bradley Barcola, vì thế, trở thành mục tiêu ưu tiên của Liverpool. Đội chủ sân Anfield được cho là chuẩn bị chính thức liên hệ với PSG nhằm xúc tiến thương vụ này. Tuy nhiên, ngay cả khi Barcola cập bến Anfield, bài toán nhân sự trên hàng công cũng chưa hẳn được giải quyết hoàn toàn.

Theo cựu trung vệ Jamie Carragher, Barcola chưa chắc là lựa chọn lý tưởng để thay Salah bởi cầu thủ người Pháp vốn chơi tốt nhất ở cánh trái, tương tự Victor Munoz. Liverpool hiện sở hữu khá nhiều cầu thủ thiên về cánh trái như Cody Gakpo, Rio Ngumoha và có thể cả Barcola nếu thương vụ thành công, nhưng lại chưa tìm thấy người kế nhiệm tự nhiên cho vai trò mà Salah từng đảm nhận bên cánh phải.

Liverpool đang dồn sức theo đuổi tiền đạo Bradley Barcola và chưa có động thái mua thêm hậu vệ.

Để giải quyết sự thiếu hụt đó, Iraola có thể tính đến việc yêu cầu các cầu thủ chạy cánh linh hoạt đổi biên nhiều hơn. Khả năng thi đấu ở cả hai cánh là một trong những lý do Liverpool lựa chọn Munoz, còn Ngumoha cũng đã được thử nghiệm bên hành lang phải trong giai đoạn tiền mùa giải.

Dẫu vậy, sự linh hoạt ấy chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đội bóng có đủ chiều sâu nhân sự. Federico Chiesa vẫn là một lựa chọn nhưng tương lai của anh chưa rõ ràng. Tottenham cũng đang quan tâm đến Gakpo, song Liverpool khó có thể cân nhắc bất kỳ lời đề nghị nào nếu chưa tìm được phương án thay thế xứng đáng.

Những lỗ hổng ở khắp các tuyến

Theo phân tích của Sky Sports, tuyến giữa hiện chưa phải ưu tiên số một của Liverpool trên thị trường chuyển nhượng, nhưng cũng không phải khu vực hoàn toàn yên ổn.

Trước đây, sự trưởng thành của Ryan Gravenberch ở vai trò tiền vệ phòng ngự từng giúp Liverpool tạm gác kế hoạch bổ sung một "số 6". Tuy nhiên, những gì diễn ra ở mùa giải vừa qua cho thấy đội bóng vẫn cần thêm lựa chọn nếu muốn duy trì sự ổn định trên nhiều đấu trường.

Inter được cho là vẫn quan tâm Curtis Jones, nhưng mức giá họ đưa ra chưa đáp ứng yêu cầu từ Liverpool. Trong trường hợp tiền vệ người Anh ra đi, đội chủ sân Anfield chắc chắn sẽ phải tính đến phương án bổ sung lực lượng. Trey Nyoni đã gây ấn tượng trong các cơ hội được trao mùa trước và có thể nhận nhiều thời gian thi đấu hơn, nhưng đặt kỳ vọng một cầu thủ trẻ lập tức khỏa lấp khoảng trống ở đội hình cạnh tranh chức vô địch vẫn là câu chuyện khác.

HLV Andoni Iraola đang đối diện nhiều bài toán về lực lượng.

Nhìn tổng thể, những vấn đề Liverpool đang đối mặt không nằm ở một vị trí riêng lẻ. Trung vệ, hậu vệ phải, tiền đạo cánh hay thậm chí tuyến giữa đều tồn tại những khoảng trống nhất định. Đó không phải cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, nhưng là những dấu hỏi xuất hiện đồng thời vào lúc mà Iraola cần sự ổn định nhất để xây dựng bộ khung cho mùa giải đầu tiên của ông tại Anfield.

Những ngày tới, khi các cầu thủ tiếp tục trở lại Trung tâm huấn luyện AXA và hai trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải lần lượt diễn ra, Iraola sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về đội hình thực tế trong tay.

Nhưng cũng chính khoảng thời gian ấy sẽ cho thấy Liverpool còn cách bao xa so với trạng thái sẵn sàng. Trong lúc đồng hồ đang đếm ngược tới ngày khai màn Premier League, mỗi khoảng trống chưa được lấp đầy cũng đồng nghĩa với việc áp lực dành cho đội chủ sân Anfield sẽ lớn thêm từng ngày.