Giải Golf nghiệp dư thế giới 2027 chọn Quảng Ninh làm điểm đến

TPO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn FLC và Ban Tổ chức Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới (WAGC) vừa ký kết hợp tác đăng cai vòng Chung kết WAGC 2027. Đây là bước tiến chiến lược giúp Quảng Ninh thúc đẩy kinh tế thể thao, thu hút khách du lịch cao cấp và nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch - thể thao quốc tế.

Ngày 5/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn FLC và Ban Tổ chức Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới (WAGC) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về việc đăng cai vòng Chung kết WAGC năm 2027 tại Quảng Ninh.

Được tổ chức thường niên từ năm 1995 với sự góp mặt của hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, WAGC không chỉ là giải đấu thể thao danh giá mà còn là diễn đàn kết nối giới đầu tư, doanh nghiệp và những người đam mê bộ môn golf trên toàn cầu.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Sở VH,TT&DL Quảng Ninh khẳng định, việc nghiên cứu đăng cai Chung kết WAGC 2027 là bước tiến cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế thể thao gắn với du lịch của tỉnh.

Quảng Ninh sở hữu nhiều sân golf đẳng cấp gắn liền với di tích, di sản. Ảnh: Sân golf FLC Quảng Ninh.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao và các nhà đầu tư toàn cầu đến với địa phương.

“Quảng Ninh hiện hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế nhờ hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, các sân golf đạt chuẩn quốc tế, chuỗi nghỉ dưỡng cao cấp cùng hệ thống di sản, danh thắng nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Yên Tử”, ông Thanh nhấn mạnh.

Đây cũng là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh một địa phương năng động, hội nhập, an toàn và giàu bản sắc; đồng thời đóng góp tích cực vào việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao và du lịch quốc tế.

Về phía Ban Tổ chức WAGC, đại diện đơn vị đánh giá cao năng lực tổ chức, hạ tầng cơ sở và sự chuẩn bị nghiêm túc của Quảng Ninh trong quá trình khảo sát.

Ngay sau lễ ký kết, các bên đã tiến hành thảo luận chi tiết về công tác chuẩn bị. Đại diện Sở VH,TT&DL Quảng Ninh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đối ngoại, an ninh, y tế và giao thông để sự kiện diễn ra minh bạch, an toàn và thành công rực rỡ, góp phần nâng tầm vị thế thể thao - du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Đại diện Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Ninh ký văn bản ghi nhớ cùng Ban Tổ chức WAGC.

Thời gian qua, Du lịch golf được Quảng Ninh xác định là một trong những loại hình du lịch thu hút phân khúc khách hạng sang, có khả năng chi tiêu cao khi đến với Quảng Ninh. Vì vậy, tỉnh luôn tập trung nỗ lực phát triển các sân golf theo quy hoạch chung của tỉnh và các địa phương, gắn với đẩy mạnh khai thác những thị trường khách tiềm năng trong và ngoài nước.

Quảng Ninh là tỉnh có nhiều lợi thế phát triển khu du lịch sân golf bởi đặc trưng địa hình hơn 80% diện tích là đồi núi, hơn 6.000 km mặt biển và cảnh quan thiên nhiên đẹp. Hiện tại, Quảng Ninh đang sở hữu 4 sân golf đẳng cấp quốc tế gồm: Sân golf FLC và sân golf Tuần Châu, sân golf Vĩnh Thuận, sân golf Silk Path Đông Triều.