Thể Công Viettel chiêu mộ cựu tiền đạo HAGL, V.League 2026 cực gay cấn

Rimario sở hữu tốc độ và khả năng càn lướt mạnh mẽ

Rimario cao 1m80, mang quốc tịch Jamaica và Mỹ. Anh từng khoác áo nhiều đội bóng ở V.League như HAGL hay Thanh Hoá. Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, Rimario có tốc độ và khả năng càn lướt mạnh mẽ.

Theo thống kê, Rimario đã có 76 bàn thắng trong 158 lần ra sân. Năm 2022, tiền đạo gốc Brazil từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 17 bàn thắng. Thể Công Viettel cho biết việc chiêu mộ thành công Rimario sẽ giúp hàng tấn công của HLV Velizar Popov có thêm nhiều phương án lựa chọn.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, Thể Công Viettel trước đó đã công bố một loạt hợp đồng mới nhằm tăng cường lực lượng như Triệt Việt Hưng, Phan Trung Hiếu đồng thời giữ chân hai ngoại binh Wesley Nata và Paulinho Martin.

Trong ít ngày tới, Thể Công Viettel cho biết sẽ trình làng dàn ngoại binh hùng hậu để chuẩn bị cho AFC Champions League 2 và các giải đấu quốc nội. Cuộc đua ở V.League 2026 dự báo sẽ xoay quanh những cái tên như Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Thép Xanh Nam Định hay Ninh Bình.