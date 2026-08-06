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HLV Koji Gyotoku: 'Campuchia sẵn sàng tạo bất ngờ trước tuyển Việt Nam'

Trọng Đạt
CTV ảnh TT Minh Dân

TPO - HLV Koji Gyotoku khẳng định Campuchia không buông xuôi dù đã bị loại tại ASEAN Cup 2026. Đội bóng xứ Chùa tháp muốn có màn trình diễn tốt trước nhà đương kim vô địch Việt Nam, đồng thời tích lũy kinh nghiệm cho giải FIFA ASEAN Championship vào tháng 9.

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HLV Koji Gyotoku. Ảnh: M.D

Hiện tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng A với 7 điểm, bằng Singapore nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +3). Thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng khi chỉ cần đánh bại Campuchia, đội bóng đã bị loại.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Koji Gyotoku cho biết Campuchia đã có sự chuẩn bị tốt dù lực lượng không đầy đủ.

"Một số cầu thủ đã trở về câu lạc bộ sau đợt tập trung. Tuy nhiên, chúng tôi đã có màn trình diễn tốt trước Timor Leste nên bầu không khí trong đội rất tích cực. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với Việt Nam", chiến lược gia 61 tuổi chia sẻ.

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Thừa nhận đội nhà không còn cơ hội đi tiếp, HLV người Nhật Bản vẫn xem cuộc đối đầu với Việt Nam là bài kiểm tra quý giá trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026.

"Chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng. Tuy nhiên, cả Campuchia và Việt Nam đều sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup vào tháng tới. Lần tập trung này chúng tôi không có đầy đủ lực lượng vì một số cầu thủ không thể lên tuyển. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị, bổ sung nhân sự và hoàn thiện đội hình cho giải đấu đó", ông nói.

Trong khi đó, tiền vệ Ouk Sovann khẳng định toàn đội rất háo hức được chạm trán nhà đương kim vô địch và đặt mục tiêu tạo dấu ấn trước tuyển Việt Nam.

"Chúng tôi đều mong chờ được gặp tuyển Việt Nam vì họ luôn là một trong những đội mạnh nhất khu vực và đang là đương kim vô địch. Tất nhiên, chúng tôi cũng rất muốn ghi được bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam", Ouk Sovann chia sẻ.

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Trọng Đạt
CTV ảnh TT Minh Dân
#Campuchia #Việt Nam #HLV Koji Gyotoku #FIFA ASEAN Cup #bóng đá Đông Nam Á #đội tuyển Campuchia #bóng đá

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