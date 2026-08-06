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HLV Kim Sang-sik: 'Việt Nam sẽ tung đội hình mạnh để thắng Campuchia'

Trọng Đạt

TPO - Tuyển Việt Nam chỉ còn cách ngôi nhất bảng A ASEAN Cup 2026 đúng một chiến thắng trước Campuchia. HLV Kim Sang-sik khẳng định đội bóng sẽ không chủ quan, sẵn sàng sử dụng lực lượng mạnh để giành trọn 3 điểm.

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HLV Kim Sang-sik. Ảnh: M.D

Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm, bằng Singapore nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +3). Nếu đánh bại Campuchia ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Kim Sang-sik gần như chắc chắn giành ngôi nhất bảng, trong khi Singapore phải chạm trán Indonesia trên sân nhà. Về phía Campuchia, đội bóng này đã chính thức hết cơ hội đi tiếp.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu duy nhất của tuyển Việt Nam là giành chiến thắng.

"Đội tuyển Việt Nam chắc chắn đặt mục tiêu giành chiến thắng ở trận đấu ngày mai. Ở trận sân nhà gần nhất với Singapore, chúng tôi đã không có kết quả tốt và cũng không ghi được bàn thắng nào. Chính vì thế, tôi rất muốn giành chiến thắng trước Campuchia như một món quà dành tặng người hâm mộ. Tôi hy vọng các cổ động viên sẽ đến sân thật đông để cổ vũ cho chúng tôi".

Dù tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều khi vượt xa Campuchia trên bảng xếp hạng FIFA, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định toàn đội sẽ không hề chủ quan: "Nếu xét trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam hơn Campuchia rất nhiều bậc và chúng tôi cũng đang đứng đầu bảng. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi xem nhẹ đối thủ".

Theo HLV Kim Sang-sik, ban huấn luyện có tính toán đến phương án xoay tua lực lượng, song với việc đội tuyển sẽ có khoảng một tuần nghỉ trước vòng bán kết, ông vẫn sẵn sàng sử dụng lực lượng mạnh nhất để hướng tới chiến thắng.

Nhà cầm quân 48 tuổi cũng dành nhiều lời khen cho tuyến giữa của tuyển Việt Nam, đặc biệt là màn trình diễn của Thành Long và Hoàng Đức trong chiến thắng trước Indonesia.

"Chúng tôi có ba tiền vệ trung tâm rất tốt là Hoàng Đức, Quang Hải và Thành Long. Ở trận đấu với Indonesia, Thành Long chơi cực kỳ ấn tượng. Dù có thể hình nhỏ nhưng cậu ấy không hề thua thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi với các cầu thủ Indonesia. Mặc dù đã rất lâu rồi Thành Long mới đá chính nhưng tôi phải dành lời khen đặc biệt cho cầu thủ này.

Hoàng Đức vẫn thi đấu rất hay với hai đường kiến tạo trước Indonesia và khả năng cầm nhịp rất tốt. Tôi vui vì Việt Nam đang sở hữu hàng tiền vệ chất lượng và sẽ cân nhắc xem nên sử dụng cặp tiền vệ nào ở trận gặp Campuchia".

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Sau khi khép lại vòng bảng vào ngày 7/8, tuyển Việt Nam sẽ có khoảng một tuần chuẩn bị trước khi bước vào trận bán kết diễn ra ngày 16/8. HLV Kim Sang-sik tiết lộ ông đã bắt đầu theo dõi rất kỹ các đối thủ ở bảng B.

"Đương nhiên là tôi đã nghiên cứu các đối thủ và cách đá của họ ở bảng B. Tôi có xem đội hình của các đội đó và thấy có rất nhiều sự thay đổi so với giải đấu cách đây hai năm. Khi vòng bảng kết thúc và xác định được đối thủ ở bán kết, tôi sẽ nghiên cứu chi tiết hơn để tìm ra đấu pháp phù hợp".

Khép lại buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik mang đến bầu không khí thoải mái khi hài hước lý giải việc tuyển Việt Nam không thể ghi bàn trước Singapore.

"Tôi nghĩ không phải do các cầu thủ đâu mà có lẽ vì tôi mặc áo trắng nên không may mắn. Thực tế, trận gặp Singapore chúng tôi cũng tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Giờ đây, toàn đội đều đang có phong độ tốt và sẽ hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước Campuchia".

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Trọng Đạt
#Tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Campuchia #ASEAN Cup #bóng đá

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