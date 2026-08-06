Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị toàn diện cho ASIAD 2026

TPO - ASIAD 2026 sẽ là bài kiểm tra lớn với đội tuyển nữ Việt Nam khi phải chạm trán những đối thủ hàng đầu châu Á ngay từ vòng bảng. Ban huấn luyện đã xây dựng lộ trình chuẩn bị toàn diện, từ nâng cao thể lực, hoàn thiện chiến thuật đến tập huấn nước ngoài nhằm giúp toàn đội đạt trạng thái tốt nhất trước ngày tranh tài.

Ngày 7/8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu quá trình chuẩn bị hướng tới môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026.

ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến ngày 4/10. Riêng môn bóng đá nữ khởi tranh sớm từ ngày 14/9 và kết thúc vào ngày 2/10, quy tụ những đội tuyển hàng đầu châu Á tranh tài.

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra ngày 23/7 tại Nagoya đã mang đến thử thách lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Đây được đánh giá là một trong những bảng đấu khó nhất giải khi quy tụ nhiều đội bóng giàu truyền thống và sở hữu trình độ chuyên môn cao của bóng đá nữ châu Á.

Việc chạm trán những đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng sẽ là phép thử quan trọng đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Không chỉ hướng đến mục tiêu cạnh tranh kết quả, các cầu thủ còn có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định sự tiến bộ trước các nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Để chuẩn bị cho chiến dịch ASIAD 2026, Ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch tập luyện theo từng giai đoạn với mục tiêu nâng cao nền tảng thể lực, hoàn thiện hệ thống chiến thuật và tăng cường sự gắn kết trong lối chơi. Bên cạnh các buổi tập chuyên môn, đội tuyển sẽ có thêm những trận đấu giao hữu nhằm giúp các cầu thủ làm quen với cường độ thi đấu cao và rà soát lực lượng.

Sau giai đoạn tập trung trong nước, toàn đội sẽ sang nước ngoài tập huấn để tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, thích nghi với điều kiện thi đấu cũng như môi trường tại Nhật Bản trước khi chính thức bước vào ASIAD 2026.

Dù rơi vào bảng đấu đầy thử thách, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đặt quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất. Sự chuẩn bị bài bản cùng quyết tâm của toàn đội được kỳ vọng sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phát huy tối đa năng lực, tạo nên những màn trình diễn tích cực và hướng tới thành tích tốt tại đấu trường ASIAD 2026.