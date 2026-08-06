Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Cảnh sát Hàn Quốc đột kích vào trụ sở LĐBĐ Hàn Quốc và nhà riêng HLV Hong Myung-bo

Đặng Lai

TPO - Cảnh sát Seoul vừa tiến hành cuộc khám xét quy mô lớn đối với trụ sở Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) và nhà riêng của cựu HLV trưởng đội tuyển nước này là Hong Myung-bo. Cuộc điều tra nhằm làm rõ các cáo buộc sai phạm và can thiệp bất hợp pháp trong quy trình bổ nhiệm ông Hong.

20241115050122-0.jpg

Theo thông tin từ cảnh sát Seoul, lực lượng điều tra tội phạm tài chính đã thực hiện lệnh khám xét tại trụ sở KFA ở trung tâm Seoul và trung tâm huấn luyện tại Cheonan. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu quan trọng của Ủy ban Đội tuyển quốc gia, cùng dữ liệu máy tính và điện thoại cá nhân của các quan chức liên quan.

Ông Hong Myung-bo, HLV đội tuyển Hàn Quốc từ 2024 đến 2026, cũng bị kiểm tra bất ngờ tại nhà riêng. Các điều tra viên thu giữ nhiều tài liệu quan trọng như biên bản các cuộc họp, dữ liệu máy tính, thư điện tử cùng nhiều hồ sơ liên quan.

Động thái quyết liệt từ cơ quan thực thi pháp luật diễn ra sau khi làn sóng phẫn nộ dư luận lên đến đỉnh điểm từ thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Dù sở hữu dàn sao sáng giá đang thi đấu tại châu Âu song đội tuyển xứ kim chi đã phải ngậm ngùi rời giải ngay từ vòng bảng sau trận thua sốc 0-1 trước Nam Phi, dẫn đến quyết định từ chức của HLV Hong Myung-bo vào tháng 6.

images.jpg
HLV Hong Myung-bo bị coi là tội đồ lớn nhất khiến Hàn Quốc thất bại ở World Cup 2026

Tâm điểm của cuộc điều tra xoay quanh cáo buộc "cản trở hoạt động" và "vi phạm quy trình nội bộ". Các điều tra viên nghi ngờ cựu chủ tịch Chung Mong-gyu cùng một số lãnh đạo cấp cao của KFA đã bỏ qua quy trình đánh giá minh bạch, can thiệp trái phép để ưu ái trao chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển cho Hong Myung-bo vào tháng 7/2024.

Cả ông Hong Myung-bo và cựu chủ tịch Chung Mong-gyu đã phải ra điều trần trước quốc hội Hàn Quốc và công khai xin lỗi công chúng. Tuy nhiên, lời xin lỗi không thể xoa dịu áp lực khi những nghi vấn về tính minh bạch và sự thiên vị trong bộ máy quản lý liên tục bị dấy lên.

Trước đó, vào ngày 4/8, vị cựu HLV 57 tuổi đã bị triệu tập thẩm vấn với tư cách nghi phạm để làm rõ các thỏa thuận ngầm trước khi quy trình tuyển chọn chính thức diễn ra. Hàn Quốc vẫn làm căng vấn đề này theo chỉ đạo của các cơ quan cao cấp. Đây được xem là cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng nhất lịch sử bóng đá xứ kim chi, mở ra chương mới trong việc thanh lọc bộ máy điều hành của KFA. Theo tờ Chosun, chưa bao giờ mà công việc của đội tuyển Hàn Quốc lại chịu sự can thiệp từ lực lượng cảnh sát như hiện tại.

Đặng Lai
#Hong Myung-bo #KFA #cảnh sát Hàn Quốc #điều tra #bóng đá Hàn Quốc #World Cup #Hàn Quốc #Song Heung-min

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe