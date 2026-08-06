Cảnh sát Hàn Quốc đột kích vào trụ sở LĐBĐ Hàn Quốc và nhà riêng HLV Hong Myung-bo

TPO - Cảnh sát Seoul vừa tiến hành cuộc khám xét quy mô lớn đối với trụ sở Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) và nhà riêng của cựu HLV trưởng đội tuyển nước này là Hong Myung-bo. Cuộc điều tra nhằm làm rõ các cáo buộc sai phạm và can thiệp bất hợp pháp trong quy trình bổ nhiệm ông Hong.

Theo thông tin từ cảnh sát Seoul, lực lượng điều tra tội phạm tài chính đã thực hiện lệnh khám xét tại trụ sở KFA ở trung tâm Seoul và trung tâm huấn luyện tại Cheonan. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu quan trọng của Ủy ban Đội tuyển quốc gia, cùng dữ liệu máy tính và điện thoại cá nhân của các quan chức liên quan.

Ông Hong Myung-bo, HLV đội tuyển Hàn Quốc từ 2024 đến 2026, cũng bị kiểm tra bất ngờ tại nhà riêng. Các điều tra viên thu giữ nhiều tài liệu quan trọng như biên bản các cuộc họp, dữ liệu máy tính, thư điện tử cùng nhiều hồ sơ liên quan.

Động thái quyết liệt từ cơ quan thực thi pháp luật diễn ra sau khi làn sóng phẫn nộ dư luận lên đến đỉnh điểm từ thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Dù sở hữu dàn sao sáng giá đang thi đấu tại châu Âu song đội tuyển xứ kim chi đã phải ngậm ngùi rời giải ngay từ vòng bảng sau trận thua sốc 0-1 trước Nam Phi, dẫn đến quyết định từ chức của HLV Hong Myung-bo vào tháng 6.

HLV Hong Myung-bo bị coi là tội đồ lớn nhất khiến Hàn Quốc thất bại ở World Cup 2026

Tâm điểm của cuộc điều tra xoay quanh cáo buộc "cản trở hoạt động" và "vi phạm quy trình nội bộ". Các điều tra viên nghi ngờ cựu chủ tịch Chung Mong-gyu cùng một số lãnh đạo cấp cao của KFA đã bỏ qua quy trình đánh giá minh bạch, can thiệp trái phép để ưu ái trao chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển cho Hong Myung-bo vào tháng 7/2024.

Cả ông Hong Myung-bo và cựu chủ tịch Chung Mong-gyu đã phải ra điều trần trước quốc hội Hàn Quốc và công khai xin lỗi công chúng. Tuy nhiên, lời xin lỗi không thể xoa dịu áp lực khi những nghi vấn về tính minh bạch và sự thiên vị trong bộ máy quản lý liên tục bị dấy lên.

Trước đó, vào ngày 4/8, vị cựu HLV 57 tuổi đã bị triệu tập thẩm vấn với tư cách nghi phạm để làm rõ các thỏa thuận ngầm trước khi quy trình tuyển chọn chính thức diễn ra. Hàn Quốc vẫn làm căng vấn đề này theo chỉ đạo của các cơ quan cao cấp. Đây được xem là cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng nhất lịch sử bóng đá xứ kim chi, mở ra chương mới trong việc thanh lọc bộ máy điều hành của KFA. Theo tờ Chosun, chưa bao giờ mà công việc của đội tuyển Hàn Quốc lại chịu sự can thiệp từ lực lượng cảnh sát như hiện tại.