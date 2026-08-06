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30.000 CĐV mừng thủ môn hiện tượng Vozinha ra mắt CLB mới

Hương Ly

TPO - Vozinha đi vào lịch sử câu lạc bộ Colo-Colo khi là cầu thủ nước ngoài được tổ chức buổi ra mắt hoành tráng nhất.

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Theo ghi nhận của BeIN Sport, hơn 30.000 cổ động viên phủ kín khán đài sân Monumental ở Macul, Santiago để chào mừng Vozinha gia nhập Colo-Colo. Đây là một trong những buổi lễ ra mắt hoành tráng và thu hút lượng khán giả đông đảo nhất từ trước đến nay đối với một cầu thủ nước ngoài tại giải VĐQG Chile.

Trước đó, ngay sau khi Vozinha đáp chuyến bay đến Chile, hàng nghìn CĐV và truyền thông Nam Mỹ đón tiếp tuyển thủ Cape Verde. Ban lãnh đạo CLB Colo-Colo nhìn rõ sức hút của Vozinha, do đó quyết định tổ chức ra mắt tân binh tại sân Monumental. Colo-Colo mở cửa miễn phí để CĐV của họ đến chúc mừng Vozinha.

Sự kiện được đầu tư công phu như một đại nhạc hội, với màn biểu diễn của nhiều DJ nổi tiếng, kết hợp với màn trình diễn ánh sáng laser đỉnh cao. Điểm nhấn ấn tượng đặc biệt của buổi ra mắt là khoảnh khắc một vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp đáp xuống trung tâm vòng tròn giữa sân, mang theo chiếc áo đấu số 29 để trao cho Vozinha.

Trên sân Monumental, đội bóng số 1 Chile trưng bày những danh hiệu danh giá trong phòng truyền thống của họ như cúp VĐQG (đã vô địch 34 lần), danh hiệu Copa Libertadores, Recopa Sudamericana và Copa Intermericana.

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VĐV nhảy dù đáp xuống sân, mang áo số 29 cho Vozinha.

Vozinha cho biết anh hạnh phúc khi được gia nhập CLB số 1 Chile và giàu truyền thống ở các sân chơi bóng đá Nam Mỹ. Tuyển thủ Cape Verde tiết lộ đã nhận lời mời từ nhiều đội bóng, cuối cùng anh chọn gia nhập Colo-Colo vì bề dày thành tích. Việc ban lãnh đạo Colo-Colo lên phương án chào đón, ra mắt cho thấy Vozinha đã lựa chọn đúng.

Thủ môn 40 tuổi nổi tiếng sau những trận đấu quả cảm tại World Cup 2026. Vozinha đã cản phá một loạt tình huống nguy hiểm trong trận gặp Tây Ban Nha, giúp Cape Verde giữ sạch lưới và giành một điểm quý giá. Sau đó, Vozinha tiếp tục tỏa sáng ở trận Cape Verde hòa Uruguay và chịu thua tối thiểu Argentina.

Trước World Cup 2026, trang Instagram của Vozinha có 50.000 người theo dõi (follow), nay chuẩn bị chạm mốc 30 triệu (follow). Sức hút của Vozinha trên mạng xã hội còn lớn hơn các thủ môn hàng đầu như Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker và Thibaut Courtois.

Vozinha bị CLB cũ chấm dứt hợp đồng trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Từ viễn cảnh thất nghiệp, sau một kỳ World Cup, tuyển thủ Cape Verde đổi đời trên mọi phương diện và tạo nên câu chuyện truyền cảm hứng độc nhất vô nhị lịch sử bóng đá.

Hương Ly
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