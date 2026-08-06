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Thể thao

Bê bối mới của bóng đá Hàn Quốc: Liên đoàn bóng đá cung cấp dịch vụ nhạy cảm cho trọng tài FIFA

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử khi đài truyền hình nổi tiếng JTBC vừa tung ra một báo cáo "bom tấn". Theo đó, KFA bị cáo buộc đã chiêu đãi các dịch vụ giải trí tình dục cho hàng loạt trọng tài quốc tế.

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Sự việc này không chỉ làm bôi nhọ hình ảnh nền thể thao xứ kim chi mà còn đẩy KFA vào một làn sóng phẫn nộ chưa từng có từ phía người hâm mộ. Theo phóng sự của đài truyền hình JTBC, vi phạm đạo đức nghiêm trọng này diễn ra từ năm 2011.

Các quan chức KFA bị tố cáo đã sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp của chính liên đoàn để thanh toán chi phí cho các dịch vụ giải trí có yếu tố thể xác. Đây được coi là hành vi "mua chuộc" hoặc "đãi ngộ" các trọng tài nước ngoài được phân công điều hành ít nhất 7 trận đấu quốc tế của đội tuyển Hàn Quốc.

Các trận đấu này bao gồm vòng loại World Cup 2014, vòng loại Olympic 2012 và một số trận giao hữu quốc tế. Việc sử dụng công quỹ (nhiều nguồn tin cho biết số tiền lên tới 1 triệu won) để trả cho các dịch vụ bất hợp pháp đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, bởi người hâm mộ cho rằng ngân sách đó đáng lý ra phải được đầu tư cho sự phát triển của nền bóng đá quốc gia.

Đài truyền hình của xứ kim chi không ngại gọi tên những vị trọng tài được hưởng dịch vụ này. Đáng chú ý nhất là Ravshan Irmatov (Uzbekistan) - một tượng đài của giới trọng tài châu Á và là người giữ kỷ lục lịch sử khi từng bắt chính tới 11 trận đấu tại các VCK FIFA World Cup.

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Trọng tài Ravshan Irmatov đang bị truyền thông Hàn Quốc réo tên

Bên cạnh đó là Nawaf Shukralla (Bahrain) và Sato Ryuji (Nhật Bản). Cả ba đều là những trọng tài cấp FIFA dạn dày kinh nghiệm, có tiếng nói và từng cầm còi ở nhiều giải đấu lớn nhất hành tinh. Việc những cái tên uy tín này dính líu đến bê bối không chỉ làm ảnh hưởng tới KFA mà còn giáng một đòn mạnh vào tính minh bạch của bóng đá châu Á thời điểm bấy giờ.

Trước tâm bão dư luận, đại diện của KFA đã lên tiếng thanh minh. Họ phản hồi rằng nếu có những sự cố không phù hợp xảy ra, thì chúng cũng đã là câu chuyện của khoảng 15 năm trước. KFA nhấn mạnh rằng tổ chức hiện tại đã thay đổi và áp dụng các quy định quản lý nội bộ cũng như kiểm soát tài chính khắt khe hơn rất nhiều để ngăn chặn những tình trạng tương tự.

Tuy nhiên, lời giải thích thoái thác này dường như không thể xoa dịu được dư luận, đặc biệt là khi KFA hiện đang nằm dưới sự giám sát gắt gao của pháp luật xứ kim chi. Tổ chức này vừa bị cảnh sát khám xét liên quan đến những điểm đáng ngờ trong vụ việc bổ nhiệm HLV trưởng ĐTQG Hong Myung-bo. Thêm vào đó, Trưởng ban Trọng tài KFA, ông Moon Jin-hee, cũng vừa phải đệ đơn từ chức sau khi vấp phải chỉ trích vì thái độ vô lễ tại một phiên điều trần của Quốc hội cách đây không lâu.

Đặng Lai
#bóng đá Hàn Quốc #Liên đoàn bóng đá #trọng tài FIFA #bê bối thể thao #Son Heung-min #đạo đức bóng đá #kỷ luật thể thao #Hàn Quốc #FIFA

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