HLV John Herdman: Đội tuyển Indonesia bị tổn thương sau trận thua Việt Nam

TPO - Trong buổi họp báo trước đại chiến với đội tuyển Singapore tại bảng A ASEAN Cup 2026, HLV của tuyển Indonesia - John Herdman - đã thừa nhận áp lực. Ông cho rằng tập thể do mình dẫn dắt đang bị tổn thương sau trận thua Việt Nam 0-3 nên giờ là lúc họ phải đứng dậy để thể hiện mình.

Indonesia hiểu rõ tình thế hiện tại rất bất lợi với họ. Sau 3 lượt trận tại bảng A, Indonesia mới có 6 điểm và xếp thứ 3. Đội tuyển này kém Singapore (7 điểm) và Việt Nam (7 điểm). Một kết quả hòa hay thất bại trước Singapore sẽ khiến thầy trò HLV John Herdman bị loại khỏi giải ngay từ vòng bảng.

Phát biểu trước trận đấu vào ngày 7/8, HLV trưởng John Herdman ra lệnh cho các học trò: “Chúng tôi biết rõ mục tiêu của mình khi đến đây. Nếu không thể giành vé đi tiếp, đó sẽ là điều cực kỳ đau đớn. Đây là một đội tuyển Indonesia đang bị tổn thương nhưng đang rất khát khao, và chúng tôi chắc chắn sẽ không lơ là trước Singapore”.

Tuy nhiên, HLV người Anh cho rằng nhiệm vụ giành 3 điểm trên sân Singapore là không hề dễ dàng vì đây là tập thể triển khai bóng rất tốt. "Singapore là một đội bóng chơi rất tích cực, rất chủ động. Tôi thích cách họ triển khai bóng một cách tuần tự. Tôi nghĩ Takayuki (Nikigawa, cựu HLV đội tuyển Singapore) đã làm rất tốt khi giúp họ vận hành thứ bóng đá hay như vậy", ông nói.

Singapore đang duy trì hệ thống phòng ngự rất kín kẽ

"Họ có rất nhiều pha tạt bóng, đôi khi rất thú vị khi xem. Tôi nghĩ người hâm mộ Singapore nên tự hào về những gì đội bóng thần tượng của họ đang làm. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội đều muốn chơi bóng đúng nghĩa. Phải thi đấu trên sân khách luôn là thử thách lớn, nhất là trước một đội được tổ chức tốt như Singapore. Họ rất ít khi để thủng lưới và có tinh thần tập thể mạnh mẽ".

Tiền vệ kinh nghiệm Marc Klok cũng thể hiện niềm tin mãnh liệt vào khả năng vượt khó của toàn đội. Anh tuyên bố: “Phía sau chúng tôi là hơn 280 triệu người dân Indonesia. Họ xứng đáng nhận được một kết quả tốt và bản thân chúng tôi cũng vậy. Đó là điều mà toàn đội phải thể hiện trên sân trong ngày thi đấu”.

Xét về thực lực, Indonesia nhỉnh hơn Singapore. Nhưng quá khứ đối đầu không ủng hộ họ. 4 lần gần nhất là khách tại đảo quốc sư tử, Indonesia không thắng trận nào với 2 trong số đó là thất bại (tính trong thời gian chính thức). Liệu họ có thể xóa cái dớp không thắng trên sân của Singapore?