UEFA tuyên bố vẫn tẩy chay World Cup dù chủ tịch FIFA đã xin lỗi

TPO - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tuyên bố sẽ tiếp tục kế hoạch tẩy chay các giải đấu World Cup nam và nữ của FIFA. Quyết định này đưa ra sau khi FIFA rút lại kế hoạch cổ phần hóa World Cup gây tranh cãi của mình.

Tuyên bố đe dọa tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức được UEFA đưa ra lần đầu vào ngày 30/7. Động thái cứng rắn này được xem là yếu tố then chốt buộc FIFA phải xếp lại kế hoạch thương mại hóa. Sau 1 tuần sóng gió, đối diện với áp lực tứ bề, chủ tịch Gianni Infantino đã xác nhận hủy bỏ kế hoạch, đồng thời lên tiếng xin lỗi.

Tuy nhiên FIFA vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Cơ quan điều hành bóng đá châu Âu khẳng định các yêu cầu của họ vẫn chưa được đáp ứng triệt để. Vậy nên UEFA vẫn tẩy chay World Cup nam và nữ của FIFA. Trong thông cáo phát đi hôm qua (6/8), UEFA nêu rõ quan điểm:

“Các liên đoàn bóng đá thành viên của UEFA đã xác định rất rõ ràng về việc họ không tham gia giải đấu của FIFA. Thứ nhất, đề xuất bán cổ phần tại những giải đấu lớn phải được rút lại. Thứ hai, FIFA phải đưa ra lời đảm bảo rằng những nỗ lực làm méo mó bóng đá theo cách này sẽ không bao giờ lặp lại. Cho đến hiện tại, điều kiện của chúng tôi vẫn chưa được đáp ứng”.

UEFA đang đối đầu trực diện với FIFA

UEFA trước đó đã chỉ trích gay gắt chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng cái mà họ gọi là "một thỏa thuận thiếu minh bạch, mờ ám và bán rẻ bóng đá". Bất kể ông Infantino đã lên tiếng xác nhận hủy bỏ kế hoạch cổ phần hóa World Cup và xin lỗi song sự bất bình của UEFA đối với người đứng đầu làng túc cầu vẫn không hề giảm bớt.

Trong tuyên bố mới nhất, UEFA nhấn mạnh: “UEFA tuyên bố rất rõ ràng trong thông cáo vào thứ Bảy tuần trước rằng chúng tôi đã mất hoàn toàn niềm tin vào sự lãnh đạo của chủ tịch Gianni Infantino. Lập trường đó đến nay vẫn không thay đổi”.

Cơ quan điều hành bóng đá châu Âu thậm chí còn công kích cả những quan chức khác của FIFA, điển hình như tổng thư ký Mattias Grafstrom. Nhân vật này đã gửi một bức thư đến toàn thể nhân viên FIFA. "Thông tin cho rằng một số người làm việc cho chủ tịch FIFA (và sự nghiệp của họ phụ thuộc vào sự ưu ái của ông ấy) đồng ý với ông ấy cũng không làm thay đổi điều gì cả", thông điệp từ UEFA dành cho Grafstrom.

Nguồn cơn của cuộc khủng hoảng thượng tầng FIFA bắt đầu từ ngày 26/7, khi chủ tịch Infantino đưa ra kế hoạch thành lập công ty FIFA Forward Enterprise (FFE). Đây là đơn vị dự kiến sẽ vận hành các giải đấu lớn như World Cup và Club World Cup.

FIFA muốn bán cổ phiếu của công ty này đổi lấy hàng tỷ USD. Họ hứa hẹn nếu được thông qua, dự án sẽ chia cho mỗi liên đoàn thành viên 20-40 triệu USD. Dù vậy, trước làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận và các tổ chức bóng đá toàn cầu, chủ tịch Infantino buộc phải chịu nhún nhường, rút lại đề xuất chỉ vài ngày sau đó.