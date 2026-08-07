Xuân Son và giá trị vượt xa những bàn thắng

TPO - Chỉ mới ghi 2 bàn sau 3 trận tại ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son chưa bùng nổ như kỳ giải trước. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tầm ảnh hưởng trong lối chơi và những gì đang mang lại cho đội tuyển Việt Nam, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil vẫn là một trong những quân bài quan trọng nhất trong hành trình chinh phục chức vô địch Đông Nam Á lần thứ hai liên tiếp.

Nguyễn Xuân Son. Ảnh: M.D

Hành trình trở lại sau chấn thương kinh hoàng

So với thành tích mà chính mình từng thiết lập ở kỳ ASEAN Cup trước, Xuân Son đang trải qua một giải đấu có phần lặng lẽ hơn. Tiền đạo gốc Brazil mới ghi 2 bàn sau 3 lần ra sân. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam đã có tới 10 pha lập công, việc chân sút chủ lực chưa bùng nổ như kỳ vọng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Hai năm trước, Xuân Son là nhân tố tạo nên khác biệt trên hành trình đưa tuyển Việt Nam chinh phục ngôi vô địch Đông Nam Á. Với 7 bàn thắng, anh giành danh hiệu Vua phá lưới, đồng thời được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Tuy nhiên, khoảnh khắc đăng quang năm đó cũng đi kèm nỗi tiếc nuối lớn. Trong trận chung kết lượt về gặp Thái Lan, Xuân Son gặp chấn thương kinh hoàng khi bị gãy cả xương chày lẫn xương mác ngay từ phút 32. Tiền đạo nhập tịch phải rời sân trong đau đớn và trải qua quãng thời gian gần 8 tháng điều trị, phục hồi trước khi có thể trở lại thi đấu.

Chấn thương nặng khiến Xuân Son mất nhiều thời gian để lấy lại cảm giác bóng cũng như nền tảng thể lực. Dù vậy, bằng sự bền bỉ và quyết tâm, tiền đạo 29 tuổi đang từng bước tìm lại phiên bản tốt nhất của mình. Bên cạnh bàn thắng, anh tiếp tục thể hiện vai trò trung phong toàn diện với khả năng tì đè, làm tường, thu hút hậu vệ đối phương và tạo khoảng trống cho các đồng đội.

Có thể số lượng bàn thắng chưa phản ánh hết tầm ảnh hưởng của Xuân Son tại ASEAN Cup 2026, nhưng những gì anh mang lại vẫn là nền tảng quan trọng trong lối chơi của HLV Kim Sang-sik. Khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết định, tiền đạo gốc Brazil vẫn được kỳ vọng sẽ một lần nữa trở thành điểm tựa trên hành trình bảo vệ ngôi vương của tuyển Việt Nam.

Nhân tố tạo khác biệt

Điều tích cực với tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 là đội bóng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Xuân Son như những năm trước. Hàng công của HLV Kim Sang-sik đang sở hữu nhiều phương án chất lượng.

Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick trong chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste ở trận ra quân. Bên cạnh đó, Hoàng Hên và Tài Lộc vừa hoàn tất quá trình nhập tịch cũng nhanh chóng để lại dấu ấn, giúp sức mạnh tấn công của đội tuyển được nâng lên đáng kể.

Chiều sâu lực lượng cho phép HLV Kim Sang-sik có những tính toán về nhân sự. Ở cuộc đối đầu then chốt với Indonesia, cả Xuân Son và Nguyễn Quang Hải đều được cất trên băng ghế dự bị. Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn chơi đầy thuyết phục để giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân Pakansari.

Khi được tung vào sân trong hiệp hai, Xuân Son lập tức chứng minh đẳng cấp. Tiền đạo gốc Brazil ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 sau pha xử lý đầy kỹ thuật, vượt qua trung vệ Jordi Amat, cầu thủ từng nhiều năm chinh chiến tại Premier League và La Liga, trước khi đánh bại thủ thành Nadeo Argawinata.

Tuy nhiên, giá trị của Xuân Son không chỉ được đo bằng những pha lập công. Ngay ở trận thắng Timor-Leste, anh liên tục thu hút sự theo kèm của các hậu vệ, tạo khoảng trống để Đình Bắc, Hoàng Hên và các đồng đội khai thác.

Đến trận hòa Singapore 0-0, dù không ghi bàn, Xuân Son vẫn là điểm tựa trên hàng công với khả năng làm tường, che chắn và giữ bóng, giúp tuyển Việt Nam duy trì sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu.

Chia sẻ sau chiến thắng trước Indonesia, Xuân Son cho biết: "Chúng tôi phải thi đấu rất nhiều trận nên đôi khi cần thời gian để nghỉ ngơi. Tôi tôn trọng quyết định của huấn luyện viên. Những cầu thủ được đá chính đã chơi rất tốt. Chúng tôi là một tập thể nên mọi người đều phải sẵn sàng đảm nhận vai trò của mình.

Điều quan trọng nhất là mang ba điểm trở về Việt Nam. Chúng tôi đã chơi rất hay, đặc biệt trong hiệp một khi ghi được hai bàn thắng. Đó là một đêm tuyệt vời và giờ toàn đội sẽ hướng đến trận gặp Campuchia".

Mục tiêu duy nhất là bảo vệ chức vô địch

Xét về truyền thống, đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam luôn là Thái Lan, trong khi Indonesia thường cạnh tranh quyết liệt nhất với Malaysia hay Singapore. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia đã vươn lên trở thành một trong những cặp đấu nóng bỏng nhất bóng đá Đông Nam Á.

Bầu không khí tại sân Pakansari là minh chứng rõ nét. Ngay khi đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam được xướng tên, hàng vạn cổ động viên Indonesia đã đồng loạt la ó nhằm gây sức ép. Tuy nhiên, thay vì bị cuốn vào bầu không khí đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đáp trả bằng màn trình diễn bản lĩnh để giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách, khiến cả khán đài dần lặng tiếng khi trận đấu khép lại.

Sau trận đấu, Xuân Son chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Tôi nghĩ cả đội đã làm công việc rất tốt. Giành được ba điểm trên sân khách là điều vô cùng khó khăn. Các cổ động viên ở đây tạo ra bầu không khí rất cuồng nhiệt và luôn cổ vũ hết mình cho Indonesia. Vì thế, đây là một đêm thực sự đặc biệt đối với chúng tôi".

Chiến thắng tại Pakansari cũng là lời đáp trả mạnh mẽ sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore trên sân Mỹ Đình cách đó một tuần. Kết quả ấy từng khiến tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ ba bảng A và đối mặt với không ít hoài nghi. Nhưng bằng màn trình diễn thuyết phục trước Indonesia, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã nhanh chóng lấy lại vị thế của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Trước lượt trận cuối vòng bảng, tuyển Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trước Campuchia trên sân Mỹ Đình để giành quyền vào bán kết. Dù vậy, mục tiêu của nhà đương kim vô địch chắc chắn không dừng ở tấm vé đi tiếp. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khẳng định sức mạnh, tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Xuân Son cũng khẳng định quyết tâm của toàn đội trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương: "Chúng tôi đã có một trận đấu rất hay trước Indonesia. Chúng tôi chiến đấu vì mục tiêu này, bởi người dân Việt Nam muốn được nâng cao chiếc cúp một lần nữa. Vì thế, chúng tôi sẽ cống hiến tất cả để hiện thực hóa điều đó".