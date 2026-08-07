HLV Indonesia đối mặt điều gì nếu thua Singapore ở trận sinh tử?

TPO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir trấn an HLV Herdman khi tuyên bố ASEAN Cup 2026 chỉ là một phần trong chiến lược dài hơi, hướng tới năm trọng điểm 2030 của Indonesia.

"Làm khách đến sân của Singapore là trận chiến sống còn mà thầy trò HLV Herdman phải đối diện. Với tư cách là người đứng đầu PSSI, tôi hoàn toàn ủng hộ HLV và các cầu thủ. Màn trình diễn của Indonesia ở ASEAN Cup 2026 là một phần trong quá trình xây dựng tinh thần cho cả đội, để chuẩn bị cho tương lai lâu dài hơn", Chủ tịch Thohir động viên đội tuyển.

"Chúng ta đều thấy có rất nhiều cầu thủ trẻ được HLV Herdman dẫn dắt, đào tạo cho đội tuyển ở thời điểm này. Hy vọng đây sẽ là nền tảng ươm mầm và xây dựng đội tuyển để hướng tới năm 2030", Chủ tịch Thohir tiếp lời.

Người đứng đầu bóng đá Indonesia khẳng định sau ASEAN Cup 2026 là FIFA ASEAN Cup. Năm tới, Indonesia bước vào Asian Cup 2027, trước khi bước vào hành trình chinh phục tấm vé dự World Cup 2030. Ông Thohir kêu gọi CĐV Indonesia ủng hộ HLV Herdman, ngay cả khi đội tuyển thất bại tại ASEAN Cup 2026, vì chiến lược gia người Anh vẫn còn nhiều mục tiêu quan trọng phía trước.

Tuyên bố từ Chủ tịch Thohir phát đi thông điệp ngay cả khi Indonesia thất bại ở ASEAN Cup 2026, ghế của HLV Herdman vẫn trụ vững.

Indonesia sẽ chơi một trận sinh tử với Singapore tại bảng A. Thầy trò HLV Herdman phải thắng trận này mới có hi vọng tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026. Trước đó, Indonesia thua Việt Nam 0-3 trên sân nhà. Thầy trò HLV Herdman đánh mất cơ hội giành vé sớm vào bán kết. Và sau thất bại tai hại đó, tinh thần của các cầu thủ Indonesia phần nào bị ảnh hưởng.

Singapore nắm lợi thế sân nhà trước Indonesia. "The Lions" vừa cầm hòa tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình, do đó có tinh thần hứng khởi để bước vào trận đại chiến Indonesia.

Thống kê từ Bola.com chỉ ra kể từ năm 2002, qua 8 lần tiếp đón Indonesia trên sân nhà, Singapore giữ thành tích áp đảo với 4 chiến thắng và 3 trận hòa. Lần duy nhất Singapore để thua Indonesia là trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2020, nơi mà "The Lions" thua 2-4 ở hiệp phụ.

Trở lại với cục diện bảng A, tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn nhất. Thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục dẫn đầu nếu thắng Campuchia. Khi đó, Indonesia và Singapore tranh suất thứ 2 vào bán kết.

Cục diện bảng A.