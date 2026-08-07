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Salah mở chương mới trong sự nghiệp, ký hợp đồng hai năm với CLB Thổ Nhĩ Kỳ

Trọng Đạt

TPO - Mohamed Salah đã chính thức trở thành cầu thủ của Trabzonspor sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Ngôi sao người Ai Cập khép lại hành trình lẫy lừng cùng Liverpool để bắt đầu thử thách mới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

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Mohamed Salah (trái) và Chủ tịch CLB Trabzonspor Ertuğrul Doğan. Ảnh: AP

Sau khi chia tay Liverpool vào cuối mùa giải trước, Salah đã đáp chuyến bay tới Istanbul hôm 5/8 để hoàn tất các thủ tục gia nhập Trabzonspor. Ngay khi đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ, tiền đạo 34 tuổi nhận được sự chào đón cuồng nhiệt từ hàng nghìn người hâm mộ.

Trabzonspor sau đó công bố những hình ảnh Salah ký hợp đồng và ra mắt người hâm mộ tại sân Papara Park ngày 6/8 (giờ địa phương). Trước lễ ra mắt, cựu ngôi sao Liverpool cũng đã có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội mới.

"Vài ngày vừa qua là trải nghiệm mà tôi chưa từng có trong cuộc đời mình. Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây hôm nay và cả ngày hôm qua. Các bạn đã dành cho tôi quá nhiều tình cảm và tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được sự chào đón như vậy. Tôi đến đây để giành chiến thắng", Salah chia sẻ.

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Trong màu áo Liverpool, Salah khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Premier League. Anh ghi 257 bàn thắng sau 442 lần ra sân, góp công giúp đội chủ sân Anfield giành hai chức vô địch Premier League, một danh hiệu UEFA Champions League cùng nhiều danh hiệu khác.

Những đóng góp to lớn đó giúp Salah được xem là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử Liverpool.

Dù vẫn còn một năm hợp đồng, Salah đã thông báo quyết định rời Liverpool từ tháng 3 sau mùa giải không như kỳ vọng. Tiền đạo người Ai Cập chỉ ghi được 12 bàn thắng và từng xảy ra mâu thuẫn công khai với HLV Arne Slot, qua đó khép lại quãng thời gian thành công rực rỡ tại sân Anfield.

Về phía Trabzonspor, đội bóng từng 7 lần vô địch Thổ Nhĩ Kỳ cán đích ở vị trí thứ ba mùa trước và sẽ góp mặt tại đấu trường cúp châu Âu mùa giải 2026/2027. Ban lãnh đạo đội bóng kỳ vọng sự xuất hiện của Salah sẽ giúp Trabzonspor nâng tầm tham vọng trong cuộc đua danh hiệu ở cả giải quốc nội lẫn sân chơi châu lục.

Trọng Đạt
#Salah #Trabzonspor #Liverpool #chuyển nhượng #bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ #cầu thủ xuất sắc

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