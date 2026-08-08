Từ người hùng được Indonesia tung hô, Mitchell Baker bị ‘ném xuống mặt đất’

TPO - Từng ghi 4 bàn tại giải và được truyền thông Indonesia đưa lên mây xanh, Mitchell Baker lại trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi không thể tạo khác biệt trong trận hòa Singapore 1-1, kết quả khiến đội bóng xứ Vạn đảo bị loại khỏi ASEAN Cup 2026.

Indonesia bước vào trận đấu với Singapore với nhiệm vụ phải thắng để giành quyền vào bán kết. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Ragnar Oratmangoen đưa Indonesia vượt lên ở đầu hiệp 2 từ đường chuyền của Shayne Pattynama. Đó là thời điểm đội bóng xứ Vạn đảo có cơ hội kiểm soát trận đấu và bảo vệ lợi thế.

Thế nhưng Singapore nhanh chóng tìm được bàn gỡ do công của Ilhan Fandi. Indonesia sau đó tiếp tục kiểm soát bóng và tạo ra cơ hội, song không thể tìm thêm bàn thắng. Kết quả hòa 1-1 khiến họ không đạt mục tiêu và phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Mitchell Baker hoàn toàn vô hại trước khung thành Việt Nam và sau đó là Singapore.

Theo chuyên gia bóng đá Indonesia Gita Suwondo, màn trình diễn của đội tuyển nước này nhìn chung đã cải thiện đáng kể so với trận gặp Việt Nam. Indonesia gần như không mắc sai lầm nghiêm trọng, kiểm soát bóng tốt và có những cơ hội để giành chiến thắng.

Vấn đề nằm ở khả năng tận dụng những cơ hội đó, đặc biệt tại vị trí trung phong. Mitchell Baker là một trong những cầu thủ bị đặt dấu hỏi sau trận đấu mà Indonesia buộc phải ghi thêm bàn.

Gita Suwondo cho rằng Baker chưa thể hiện được khả năng xử lý cần thiết ở những khu vực quan trọng trước vòng cấm Singapore. “Cơ hội không thể được Mitchell Baker giải quyết. Cậu ấy chỉ có một cơ hội trong hiệp 1, khi thực hiện pha đi bóng nhưng sau đó bị hậu vệ đối phương chặn lại”, ông nhận xét trên tờ Kompas.

Theo chuyên gia này, Baker còn nhiều lần để mất bóng ở khu vực trước vòng cấm Singapore. Đây là điểm đáng thất vọng đối với một tiền đạo được kỳ vọng trở thành người tạo ra khác biệt khi đội tuyển cần bàn thắng.

Gita Suwondo cũng đặt vấn đề về khả năng tự tạo cơ hội của Baker. Theo ông, một tiền đạo số 9 không thể chỉ chờ những đường chuyền thuận lợi để hoàn tất pha dứt điểm, mà còn phải biết xử lý tình huống cá nhân để tạo ra cơ hội cho chính mình.

“Đối với một số 9 theo tiêu chuẩn của các HLV đẳng cấp thế giới, mất bóng khi nhận đường chuyền cuối cùng là điều không nên xảy ra. Cậu ấy phải tạo ra sự khác biệt bằng khả năng đi bóng hoặc bằng cách nào đó”, Gita Suwondo nói.

Những nhận xét này càng đáng chú ý khi Baker đã ghi 4 bàn cho Indonesia trước trận gặp Singapore. Tuy nhiên, theo Gita Suwondo, cả 4 pha lập công đó đều đến trong những tình huống mà tiền đạo này được đồng đội tạo điều kiện thuận lợi.

“Có hai bàn tap-in (đệm bóng vào lưới) và hai bàn bằng đánh đầu từ những đường chuyền hoàn hảo, nhưng khi phải tự mình tìm kiếm bàn thắng thì cậu ấy không thể làm được”, chuyên gia người Indonesia phân tích.

Dù vậy, Gita Suwondo không quy toàn bộ thất bại cho Baker. Theo ông, khả năng ghi bàn là kết quả của cả một quá trình, trong đó các cầu thủ chuyền bóng, di chuyển mở khoảng trống và người dứt điểm đều có vai trò.

Nhưng với một đội tuyển buộc phải thắng như Indonesia, vị trí số 9 vẫn phải chịu áp lực đặc biệt. Khi Singapore lùi sâu sau bàn gỡ, Indonesia cần một tiền đạo đủ khả năng tạo khác biệt bằng xử lý cá nhân hoặc dứt điểm. Baker đã không làm được điều đó.