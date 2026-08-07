Mỹ Đình rực rỡ sắc đỏ trước trận tuyển Việt Nam vs tuyển Campuchia

TPO - Vài giờ trước khi đội tuyển Việt Nam đối đầu Campuchia ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026, khu vực sân Mỹ Đình đã trở nên sôi động với sắc đỏ của cờ Tổ quốc, những màn hóa trang bắt mắt và tiếng hò reo cuồng nhiệt của người hâm mộ.