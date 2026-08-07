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Thể thao

Mỹ Đình rực rỡ sắc đỏ trước trận tuyển Việt Nam vs tuyển Campuchia

Trọng Đạt
Trọng Tài

TPO - Vài giờ trước khi đội tuyển Việt Nam đối đầu Campuchia ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026, khu vực sân Mỹ Đình đã trở nên sôi động với sắc đỏ của cờ Tổ quốc, những màn hóa trang bắt mắt và tiếng hò reo cuồng nhiệt của người hâm mộ.

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Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia tại lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Từ nhiều giờ trước khi bóng lăn, dòng người hâm mộ đã bắt đầu đổ về khu vực sân vận động, khiến bầu không khí ngày một nóng lên.
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Sắc đỏ xuất hiện ở khắp các tuyến đường dẫn vào sân Mỹ Đình. Nhiều cổ động viên khoác áo đội tuyển Việt Nam, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn và các vật dụng cổ vũ.
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Không ít người lựa chọn những cách tiếp lửa đặc biệt hơn như hóa trang nổi bật để tạo không khí trước trận.
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Những tiếng hô “Việt Nam! Việt Nam!” liên tục vang lên giữa các nhóm cổ động viên. Người lớn, thanh niên và nhiều gia đình có trẻ nhỏ cùng hòa vào dòng người hướng về sân vận động, tạo nên bức tranh đầy màu sắc trong buổi chiều Hà Nội.
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Sự háo hức của người hâm mộ càng tăng cao sau chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia trên sân khách ở lượt đấu trước.
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Ba điểm tại Bogor không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik mở toang cánh cửa vào bán kết mà còn kéo cảm xúc của người hâm mộ trở lại sau trận hòa 0-0 có phần thất vọng trước Singapore tại Mỹ Đình.
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Hiện đội tuyển Việt Nam có 7 điểm, bằng Singapore nhưng đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn. Một chiến thắng trước Campuchia sẽ giúp “Những chiến binh sao vàng” tự quyết tấm vé vào bán kết, đồng thời tạo đà tâm lý quan trọng trước vòng đấu loại trực tiếp.
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Đó cũng là lý do trận đấu với Campuchia nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Dù đối thủ đã không còn nhiều mục tiêu tại bảng A, các cổ động viên Việt Nam vẫn chờ đợi một màn trình diễn thuyết phục của đội chủ nhà thay vì đơn thuần chỉ là kết quả đủ để đi tiếp.
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Một lý do khác khiến người hâm mộ chờ đợi trận đấu tối nay là đội tuyển Việt Nam đã trải qua quãng thời gian khá dài chưa được tận hưởng cảm giác chiến thắng tại Mỹ Đình.
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Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thắng tại sân vận động quốc gia là trận đánh bại Indonesia 2-0 ở bán kết lượt về AFF Cup 2022 ngày 9/1/2023. Kể từ đó, Mỹ Đình chưa thực sự trở thành điểm tựa về kết quả như kỳ vọng.
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Bởi vậy, một chiến thắng trước Campuchia không chỉ mang ý nghĩa về tấm vé bán kết. Nó còn có thể giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giải tỏa sức ép, nối dài cảm hứng sau màn trình diễn ấn tượng trước Indonesia và đưa bầu không khí bóng đá sôi động trở lại với sân Mỹ Đình.
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Việt Nam từng thắng Myanmar 4-0 ngày 18/7 và Timor Leste 7-0 ngày 24/7 bằng cách nhập cuộc chủ động, pressing mạnh và liên tục gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Người hâm mộ có mặt tại Mỹ Đình tối nay đang chờ đợi kịch bản tương tự.
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Khi giờ bóng lăn ngày càng đến gần, lượng cổ động viên quanh sân Mỹ Đình tiếp tục tăng lên. Những lá cờ đỏ sao vàng, tiếng trống, tiếng hò reo cùng các màn hóa trang bắt mắt khiến không khí bên ngoài sân trở nên náo nhiệt.
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Tất cả đang chờ đợi đội tuyển Việt Nam biến sự cuồng nhiệt trên khán đài thành động lực dưới sân cỏ, giành chiến thắng trước Campuchia và chính thức tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026.
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Trọng Đạt
Trọng Tài
#Việt Nam #Campuchia #ASEAN Cup #Mỹ Đình #bóng đá #cổ động viên #bán kết

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