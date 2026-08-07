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Không có 'dớp' ở sân Mỹ Đình

Vĩnh Xuân

TPO - Đội tuyển Việt Nam mỗi khi có kết quả không thuận lợi tại Mỹ Đình thì dân bóng đá nhiều người lại cho rằng sân vận động quốc gia thiếu may mắn.

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Sân Mỹ Đình đã sẵn sàng cho trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Campuchia

Trận đấu gần nhất trước Singapore là ví dụ, khi đội tuyển Việt Nam dù kiểm soát thế trận, tạo nhiều cơ hội nhưng rốt cuộc vẫn để Singapore cầm hoà 0-0. Bóng 2 lần chạm xà ngang khung thành Singapore, lần lượt Đình Bắc, Xuân Son hay Nguyễn Tài Lộc...đều lỡ cơ hội.

Đây là lần đầu sau một thời gian dài chọn các sân khác làm sân nhà cho các trận đấu quốc tế, đội tuyển Việt Nam lại trở lại Mỹ Đình. Và như mọi khi, không ít tiếng nói trong giới hâm mộ bóng đá nói lý do đội tuyển Việt Nam không thắng là do...sân Mỹ Đình có "dớp".

Trên thực tế từ 2008 trở về trước, bóng đá Việt Nam luôn đau đáu giấc mơ 1 lần giành chức vô địch khu vực. Với đội tuyển U23, tấm HCV SEA Games luôn là khát khao lớn. Dù thi đấu ở đâu thì đội tuyển Việt Nam rốt cuộc vẫn chỉ Á quân hoặc bị loại sớm.

Sân vận động Mỹ Đình chính là nơi Việt Nam lần đầu đăng quang chức vô địch AFF Cup năm 2008 dưới thời HLV Henrique Calisto. Cũng tại đây, U22 Việt Nam do ông Park Hang-seo dẫn dắt bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.

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Trong 8 năm từ 2018, lứa U23 Việt Nam nổi lên tại Thường Châu với những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Công Phượng...đã đưa bóng đá Việt Nam gặt hái một loạt thành tích. Đội tuyển Việt Nam đã có 3 chức vô địch khu vực, tuyển U23 Việt Nam giành HCV ở 3/4 kỳ SEA Games.

Dấu ấn rõ nét là cả 2 chiến thắng gần nhất của Việt Nam trước Thái Lan ở cả ASEAN Cup 2024 và SEA Games 33 đều là những cú ngược dòng ngoạn mục ngay tại thánh địa Rajamangala (Bangkok).

Đấy là sự đảo chiều rõ nét về thế và lực, cho thấy sự vươn lên của bóng đá Việt Nam. Đây là yếu tố quyết định bên cạnh sự may mắn vốn luôn tồn tại trong thể thao và bóng đá.

Trở lại ASEAN Cup 2026, trận hoà Singapore đã đặt đội tuyển Việt Nam vào tình thế buộc phải thắng ở trận đấu với Indonesia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã làm được điều đó khi đánh bại đối thủ ngay trên sân khách với tỷ số 3-0.

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Có thể nói việc mất điểm trước Singapore đã lộ ra những hạn chế trong cách bố trí con người, xây dựng chiến thuật của đội tuyển Việt Nam và nó là chất xúc tác để HLV Kim Sang-sik cùng các học trò thay đổi.

Hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có cơ hội thể hiện sức mạnh của mình trước Campuchia tại Mỹ Đình. Nếu có điều gì đáng bàn về sân bóng quốc gia thì đó là chất lượng mặt cỏ đã được cải tạo tốt, đảm bảo tiêu chuẩn cho các trận đấu thể thao.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Vĩnh Xuân
#ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Đình Bắc #Campuchia

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