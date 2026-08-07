Nhận định Việt Nam vs Campuchia, 20h00 ngày 7/8: Chờ chiến thắng tưng bừng

TPO - Nhận định bóng đá trận Việt Nam vs Campuchia, lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026, lúc 20h00 ngày 7/8. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nếu chơi đúng khả năng và duy trì sự tập trung, một chiến thắng thuyết phục sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Nhận định trước trận đấu

Chiến thắng 3-0 ngay trên sân Indonesia không chỉ đưa tuyển Việt Nam chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, mà còn khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch sau cú sảy chân để Singapore cầm hoà. Trở về sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hướng tới việc khép lại vòng bảng bằng một chiến thắng để giữ vững ngôi đầu, tạo đà tâm lý cho giai đoạn knock-out.

Sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore, nhiều người từng đặt dấu hỏi về khả năng xuyên phá những hàng phòng ngự chơi số đông của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Indonesia đã phần nào xóa tan mọi hoài nghi. Không chỉ thắng thuyết phục 3-0 trên sân khách, tuyển Việt Nam còn thể hiện sự linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật, biết pressing khi cần, phòng ngự chặt chẽ và chuyển đổi trạng thái cực nhanh sau mỗi lần đoạt bóng.

Điều đáng nói, chiến thắng ấy đến khi HLV Kim Sang-sik chủ động xoay tua lực lượng. Xuân Son và Hoàng Hên đều không đá chính nhưng đội tuyển vẫn tạo ra thế trận áp đảo. Điều đó cho thấy sức mạnh của tuyển Việt Nam không nằm ở một vài ngôi sao mà ở sự đồng đều và chiều sâu đội hình. Đây cũng là điểm khác biệt lớn của đội tuyển hiện tại so với những giải đấu trước.

Với Campuchia, tuyển Việt Nam có thêm nhiều điều kiện để hướng tới một trận đấu chủ động. Đội khách đã chính thức bị loại và còn chịu tổn thất lực lượng khi Mat Noron, Abdel Kader Coulibaly cùng Sieng Chanthea đều vắng mặt vì lý do sức khỏe. Đây đều là những nhân tố quan trọng trong hệ thống vận hành của HLV Koji Gyotoku.

Campuchia nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu tương tự Singapore nhằm hạn chế sức ép từ đội chủ nhà. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chất lượng con người cũng như khả năng tổ chức. So với Singapore, Campuchia khó duy trì được cự ly đội hình trong suốt 90 phút. Nếu để thủng lưới sớm, đội khách hoàn toàn có thể rơi vào thế trận bị cuốn theo nhịp chơi của tuyển Việt Nam.

Dẫu vậy, HLV Kim Sang-sik chắc chắn không cho phép các học trò chủ quan. Chính ông từng trải qua trận giao hữu đầy khó khăn với Campuchia hồi tháng 3/2025 khi tuyển Việt Nam chỉ giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Hai Long và Văn Vĩ. Đó là lời nhắc nhở rằng bất kỳ sự thiếu tập trung nào cũng có thể khiến đội chủ nhà gặp rắc rối.

Trên thực tế, đây cũng là trận đấu để HLV Kim Sang-sik tiếp tục hoàn thiện đội hình trước vòng bán kết. Với lợi thế gần như đã cầm chắc tấm vé đi tiếp, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ cần lấy lại cảm giác thi đấu.

Đó cũng là triết lý mà HLV Kim Sang-sik nhiều lần nhấn mạnh: đội hình mạnh nhất không phải 11 cái tên cố định, mà là những cầu thủ phù hợp nhất với từng đối thủ. Nếu các nhân tố được trao cơ hội biết tận dụng thời cơ để ghi dấu ấn, tuyển Việt Nam sẽ có thêm nhiều phương án cho chặng đường quyết định phía trước.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm, bằng Singapore nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại. Chỉ cần một trận hòa là đủ để giành vé vào bán kết, nhưng mục tiêu của Xuân Son và các đồng đội chắc chắn là chiến thắng. Ba điểm không chỉ giúp đội tuyển nhiều khả năng giữ vững ngôi đầu bảng mà còn mang niềm vui trở lại sân Mỹ Đình sau trận hòa đáng tiếc trước Singapore, đồng thời tạo sự hưng phấn và tự tin trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu đang mang đến sự tự tin lớn cho tuyển Việt Nam trước cuộc chạm trán Campuchia ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Championship 2026. Trong 11 lần gặp nhau kể từ năm 1995, "Những chiến binh sao vàng" đều giành chiến thắng, chưa một lần để đối thủ lấy điểm.

Không chỉ áp đảo về kết quả, tuyển Việt Nam còn vượt trội ở hiệu suất ghi bàn. Sau 11 cuộc đối đầu, đội tuyển đã ghi tới 48 bàn thắng, trung bình hơn 4 bàn mỗi trận, chỉ để thủng lưới 7 lần. Khoảng cách về trình độ được thể hiện rõ qua nhiều chiến thắng đậm, trong đó có trận thắng 9-1 tại Tiger Cup 2002, tỷ số cách biệt nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Tại đấu trường ASEAN Cup, ưu thế của tuyển Việt Nam cũng được duy trì tuyệt đối. Ở hai lần chạm trán gần nhất tại giải vô địch Đông Nam Á, đoàn quân áo đỏ lần lượt đánh bại Campuchia với các tỷ số 3-0 và 4-0.

Đội hình dự kiến Việt Nam: Văn Lâm; Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Hậu, Văn Vĩ, Tiến Anh, Thành Long, Quang Hải, Tài Lộc, Xuân Son, Đình Bắc. Campuchia: Hul Kimhuy; Mizuno, Hav Soknet, Ouk Sovann, Im Vakhim, Phat Sokha, Ty Sa, Alisher Mirzaev, Yem Devit, Iago Fernandes, Samuel Bong Dự đoán tỷ số: Việt Nam 3-0 Campuchia