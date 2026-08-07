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Futsal Việt Nam giành ngôi Á quân giải quốc tế tại Thái Lan

Trọng Đạt

TPO - Đội tuyển futsal Việt Nam khép lại Giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026 với ngôi Á quân đầy thuyết phục. Duy trì thành tích bất bại sau bốn trận, thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi chỉ kém nhà vô địch Nga về hiệu số bàn thắng bại, đồng thời giành thêm giải thưởng Fair Play.

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Đội tuyển futsal Việt Nam giành ngôi Á quân Giải giao hữu Vô địch châu lục – Thái Lan 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã khép lại Giải giao hữu Vô địch châu lục – Thái Lan 2026 với ngôi Á quân sau khi Nga giành chiến thắng đậm 7-1 trước chủ nhà Thái Lan ở lượt trận cuối cùng diễn ra tối 6/8.

Trước trận đấu quyết định này, Thái Lan nắm quyền tự quyết khi chỉ cần hòa là đủ lên ngôi vô địch, trong khi Nga buộc phải giành chiến thắng. Với quyết tâm cao, đại diện châu Âu tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và nhanh chóng tạo ra khác biệt.

Mikhail Moskhalev mở tỷ số ngay phút thứ 2 trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 15, giúp Nga dẫn 2-0. Panut rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Thái Lan ở phút 17, nhưng đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được.

Trong thời gian còn lại, Nga hoàn toàn áp đảo. Ponkranov lập cú đúp, Antoshkin ghi thêm một bàn đưa tỷ số lên 5-1. Khi Thái Lan chuyển sang chơi power-play để tìm bàn gỡ, họ liên tiếp để lộ khoảng trống phía sau. Nga tận dụng triệt để để ghi thêm hai bàn ở những phút cuối, ấn định chiến thắng đậm 7-1.

Kết thúc giải đấu, Nga vô địch với 8 điểm và hiệu số +11. Đội tuyển futsal Việt Nam cũng có 8 điểm nhưng xếp thứ hai do kém hiệu số (+4), trong khi Thái Lan đứng thứ ba với 7 điểm.

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Bên cạnh ngôi Á quân, đội tuyển futsal Việt Nam còn được trao giải Fair Play, ghi dấu một giải đấu thành công cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu.

Thành tích của thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi càng đáng ghi nhận khi đội duy trì chuỗi bốn trận bất bại. Đội tuyển futsal Việt Nam lần lượt hòa Nga 2-2, thắng New Zealand 4-1, vượt qua Afghanistan 2-1 và cầm hòa chủ nhà Thái Lan 3-3.

Đặc biệt, màn ngược dòng trước Thái Lan là điểm nhấn lớn nhất của giải. Bị dẫn 0-3 sau hiệp một, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu đầy bản lĩnh trong hiệp hai, triển khai hiệu quả chiến thuật power-play để ghi liền ba bàn, qua đó giành lại một điểm quý giá trước nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Dù chưa thể bước lên ngôi vô địch vì thua hiệu số bàn thắng bại, màn trình diễn của đội tuyển futsal Việt Nam tại giải đấu trên đất Thái Lan cho thấy những tín hiệu tích cực về chuyên môn, bản lĩnh và khả năng cạnh tranh với các đối thủ mạnh. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi hướng tới những mục tiêu lớn trong thời gian tới.

Trọng Đạt
#Futsal Việt Nam #Giải quốc tế Thái Lan #Á quân #Thành tích bất bại #Fair Play #HLV Diego Raul Giustozzi #đội tuyển

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