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Thể thao

Kình ngư gốc Việt vô địch giải quốc gia Mỹ ở tuổi 20

PV
Kình ngư gốc Việt vô địch giải quốc gia Mỹ ở tuổi 20

Kình ngư gốc Việt Watson Nguyễn đã tạo nên màn lật đổ ngoạn mục để giành chức vô địch bơi lội quốc gia Mỹ 2026 ngày 6/8, vượt qua nhà vô địch thế giới Michael Andrew với thành tích 26,65 giây.

Ở tuổi 20, kình ngư Watson Nguyễn gây bất ngờ khi vô địch quốc gia Mỹ nội dung 50m bơi ếch tại giải vô địch bơi lội quốc gia Mỹ 2026 diễn ra ở Irvine (California, Mỹ). Trước khi cuộc so tài diễn ra, hầu như không ai nghĩ Watson Nguyễn sẽ là người bước lên bục cao nhất.

Watson Nguyễn hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Pennsylvania (Ảnh: Penn Athletics).

Mọi sự chú ý đều hướng về Michael Andrew, nhà vô địch thế giới, huy chương vàng Olympic nội dung tiếp sức và là một trong những kình ngư nổi tiếng nhất nước Mỹ thời điểm hiện tại.

Nhưng thể thao luôn chứa đựng những bất ngờ bởi ngay từ những mét đầu tiên, Watson Nguyễn bám rất sát Michael Andrew và tung cú đạp chân đầy uy lực ở những mét cuối để chạm thành bể trước đối thủ. Bảng điện tử hiện lên con số 26,65 giây khiến cả nhà thi đấu vỡ òa, giúp Watson phá mốc 27 giây và vươn lên tốp 10 thế giới trong năm 2026.

Chiến thắng của Watson Nguyễn không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà với nhiều người Việt tại Mỹ, đặc biệt ở bang Texas, đây là niềm tự hào của một thế hệ trẻ đang từng bước khẳng định mình.

Kình ngư gốc Việt lớn lên tại Plano, thành phố nằm ở phía bắc Dallas, có cha và mẹ đều mang quê gốc tại TPHCM. Ở tuổi 20, anh hiện là sinh viên Đại học Pennsylvania, một trong 8 trường thuộc nhóm Ivy League danh tiếng, từng giành hai chức vô địch Ivy League và mang về 4 huy chương tại giải vô địch bơi trẻ thế giới 2023.

Không chỉ xuất sắc trên đường đua, Watson còn được vinh danh trong các danh hiệu dành cho sinh viên đạt thành tích nổi bật cả trong học tập lẫn thể thao. Dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ, Watson vẫn nhiều lần trở về Việt Nam để thăm họ hàng, thưởng thức ẩm thực và lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp về quê hương.

Với sự kiên trì và kỷ luật, kình ngư gốc Việt đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp mặt trong đội tuyển Mỹ ở các giải đấu lớn và hướng đến mục tiêu Olympic trong tương lai.

PV
dantri.com.vn
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