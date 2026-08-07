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Thể thao

Arsenal vỡ mộng: Real Madrid thông báo trói Vinicius bằng hợp đồng tới 2032

Đặng Lai

TPO - Trong đêm 6/8, Real Madrid đã đưa ra 2 thông báo rất đáng chú ý, trở thành tâm điểm sàn chuyển nhượng châu Âu. Một mặt họ xác nhận chiêu mộ Yan Diomande, mặt khác CLB này thông báo gia hạn hợp đồng với Vinicius tới năm 2032.

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Tương lai của Vinicius từng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường chuyển nhượng khi nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh là Arsenal bày tỏ sự quan tâm đặc biệt trong những tuần gần đây, nhất là khi ngôi sao này đã bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng. Cuộc đàm phán giữa phía Real Madrid và các đại diện của Vinicius đã kéo dài suốt 18 tháng qua mà không tìm được tiếng nói chung, tạo ra không ít hoài nghi.

Arsenal được cho là điểm dừng chân hợp lý nhất cho Vinicius. Họ rất cần một ngôi sao chạy cánh sau khi bán Leandro Trossard cho Besiktas. Trong khi đó, Real Madrid cũng đón sao trẻ Yan Diomande, người cũng đá ở vị trí tiền đạo cánh như Vinicius nên nhiều khả năng họ sẽ để Vinicius ra đi.

Tuy nhiên, nút thắt đã hoàn toàn được tháo gỡ sau bước ngoặt vào ngày thứ Tư, khi Real Madrid gửi một đề nghị mới với các điều khoản hấp dẫn hơn. Vinicius rất hài lòng và trân trọng sự ghi nhận này từ phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đến đêm qua, Real Madrid chính thức ra thông báo xác nhận đạt được thỏa thuận gia hạn 6 năm.

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Arsenal sẽ phải tìm một ngôi sao lấp vào khoảng trống Trossard để lại

Trong tuyên bố chính thức trên trang chủ, Real Madrid khẳng định vị thế không thể thay thế của ngôi sao người Brazil: “Vinicius Jr đã trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong một giai đoạn thành công bậc nhất lịch sử CLB chúng tôi. Anh gia nhập Real Madrid vào tháng 7/2018 khi mới 18 tuổi.

Trong 8 mùa giải khoác áo đội bóng, anh đã ra sân 375 trận, ghi 128 bàn thắng và giành được 14 danh hiệu: 2 chức vô địch Champions League, 3 FIFA Club World Cup, 2 Siêu cúp UEFA, 3 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và 3 Siêu cúp Tây Ban Nha. Sự đóng góp của anh ấy vào tất cả các danh hiệu này là vô cùng quan trọng nhờ những pha kiến ​​tạo và bàn thắng".

Như vậy, trái với nhiều đồn đoán, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Brazil tại World Cup 2026 thì điểm dừng chân của Vinicius vẫn là Real Madrid chứ không phải Arsenal. Bản hợp đồng mới kéo dài tới năm 2032 hứa hẹn sẽ giúp Vinicius tiếp tục chinh phục thêm những cột mốc vĩ đại cùng "Kền kền trắng".

Trong khi đó, Arsenal sẽ phải chuyển mục tiêu gấp. Với hơn 3 tuần còn lại, CLB này sẽ phải đẩy nhanh công tác tìm kiếm người thay thế Trossard.

Đặng Lai
#Vinicius #Real Madrid #Hợp đồng #Chuyển nhượng #Arsenal #Bóng đá #Ngoại hạng Anh #Real #Mourinho

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