Tân binh đắt nhất lịch sử Real Madrid có gì đặc biệt?

TPO - Yan Diomande gia nhập Real Madrid với giá chuyển nhượng 125 triệu euro cộng thêm 15 triệu euro phụ phí. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà vượt qua Bellingham, Eden Hazard để là tân binh đắt nhất lịch sử sân Bernabeu.

Tối 6/8, trang chủ Real Madrid công bố thương vụ chiêu mộ Diomande từ RB Leipzig. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà ký hợp đồng đến tháng 6/2033 và mức lương chưa được tiết lộ. Diomande đã hoàn tất mọi thủ tục kiểm tra y tế, sẽ hội quân cùng Real Madrid vào hôm nay (7/8).

Diomande trở thành bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Real Madrid. Anh vượt lên các thương vụ đình đám như Eden Hazard, Gareth Bale, Jude Bellingham và Cristiano Ronaldo. Hazard, Bale, Bellingham và Ronaldo cập bến Madrid khi đã vươn tầm ngôi sao tầm cỡ.

Trong khi đó, Diomande chỉ là tài năng trẻ của tuyển Bờ Biển Ngà, vừa có một mùa giải thi đấu đột phá tại Leipzig. Chủ tịch Florentino Perez quyết "phá két" để chiều lòng Jose Mourinho. Dưới góc nhìn của Marca, đây là thương vụ mạo hiểm cho "Kền kền trắng", khi giá trị chuyển nhượng khổng lồ có thể đè nặng và kìm hãm đôi chân của tài năng này.

Real là đội bóng có duyên với những thương vụ "bom tấn". Hazard là cầu thủ đắt giá duy nhất thất bại tại sân Bernabeu. Ronaldo, Bale và Zidane đã tỏa sáng rực rỡ ở đội bóng Hoàng gia. Bellingham đã khẳng định vị thế trụ cột trong đội hình "Kền kền trắng". Tchouameni là thương vụ không hẳn thành công nhưng chưa tới mức thất bại.

Gần đây, Real gây rúng động với thương vụ chiêu mộ Mbappe. Họ không mất phí chuyển nhượng cho tuyển thủ Pháp, nhưng phải trả khoản phí lót tay và tiền lương khổng lồ. Sau 2 mùa giải, Mbappe "nổ súng" đều đặn và duy trì đẳng cấp của một siêu sao.

Diomande chơi tốt tại World Cup 2026.

Trở lại với Diomande, cựu tiền đạo Leipzig ghi 13 bàn và có 9 kiến tạo sau 36 trận ở mùa giải 2025/26.

Riêng ở sân chơi Bundesliga, tuyển thủ Bờ Biển Ngà ra sân 33 trận (28 trận đá chính), ghi 12 bàn và có 8 kiến tạo. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Diomande là 7.14, đồng nghĩa việc tiền đạo này dứt điểm rất tốt, đạt hiệu quả săn bàn gần gấp đôi.

Diomande có 17 lần tạo cơ hội ghi bàn mười mươi cho đồng đội ở Bundesliga. Trong một trận, tiền đạo sinh năm 2006 có hơn 3 lần rê bóng thành công (đạt tỷ lệ 60%). Tính theo danh sách cầu thủ có 50 lần rê bóng trở lên ở châu Âu trong mùa 2025/26, Diomande là người đạt hiệu quả tốt nhất.

Tuyển thủ Bờ Biển Ngà tham gia vào 437 pha tranh chấp tay đôi và giành chiến thắng 186 lần tại Bundesliga mùa trước. Trong cả mùa giải tại Đức, anh thực hiện 716 pha bứt tốc, với hơn 2.000 bước chạy ở cường độ cao. Tốc độ tối đa của Diomande được xác định ở mức 36,3 km/h.

Bild đánh giá Diomande là chân chạy cánh chịu khó pressing và tham gia phòng ngự tốt nhất châu Âu hiện tại. Cách chơi của cựu sao Leipzig có thể lắp vào bất cứ sơ đồ nào. Từ hệ thống Gegenpressing, pressing cường độ cao, chơi phòng ngự phản công và kiểm soát bóng chủ động, Diomande sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của HLV.

Mourinho cần một chân chạy cánh có thể chơi tốt ở 2 đầu sân, sẵn sàng chạy không bóng nhiều nhất hàng công để pressing, gây áp lực và bù vào các khoảng trống. "Người đặc biệt" nắm trong tay Mbappe, Rodrygo, Vinicius và Guler, đều là những chân chạy cánh xuất sắc nhưng xu hướng của dàn ngôi sao này là tỏa sáng cá nhân.

Diomande sẽ mang đến cân bằng cho hệ thống phòng ngự Real. Đây được xem là lý do Mourinho kiên quyết thuyết phục Chủ tịch Perez chi đậm để có Diomande.